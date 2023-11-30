如果大谷翔平換了韌帶變得更強，TJ手術是否等同一種「興奮劑」？

文：瀧口隆司

讓球員操勞過度的天使隊責任重大

大谷翔平於8月23日對戰辛辛那提紅人隊，他在雙重賽首場先發主投1局後，在第二局中表示身體不適，下場後進行醫學影像診斷，顯示其右手肘內側副韌帶受傷。

大谷於2018年10月也曾接受過「手肘尺骨附屬韌帶重建手術」（Tommy John Surgery，簡稱TJ手術）。隔年他努力復健，雖然直至2020年才以投手身份回歸球隊，但從那時起，他持續精進達160公里的快速球技巧，並且掌握了「橫掃滑球（Sweeper）」的高速旋轉球要領。

然而，手術五年後，他的右手肘再次出現疼痛的情況。

今年春天，日本贏得世界棒球經典賽（WBC）冠軍，大谷功不可沒，但他也幾乎毫無休息時間，便直接開始了接下來在美國職棒大聯盟的賽季活動。8月他以「二刀流」身份連續兩年達成「雙位數勝投、雙位數全壘打」的成績。

然而，逐漸累積的疲勞卻也慢慢侵蝕著大谷的身體。繼右手肘受傷後，他也在練習打擊時傷及右側腹。繁忙的行程及長距離移動的舟車勞頓，加上投打二刀流，讓他的身體完全沒有好好放鬆休息的時間。

大谷於本賽季後，將結束與天使隊的合約成為自由球員，也有可能與其他球團簽約。當然，手術多少會對合作契約有影響，如果他以投手身份回歸球場卻失敗作收的話，其引以為傲的「二刀流」價值也將不復存在。

天使隊總經理米納辛（Perry Minasian）說：「我希望他能長期留下並帶領這支球隊，不過，從健康及各種層面看來，這一年的狀況可能不如預期」，讓大聯盟當家球員過度操勞，天使隊責任重大。

顛覆業界的革命性手術，日本知名投手也趨之若鶩

手肘尺骨附屬韌帶重建手術，亦稱湯米約翰手術。1974年由美國骨科醫師法蘭克・喬布（Frank Jobe）博士首次提出。因洛杉磯道奇隊左投手湯米約翰（Tommy John）接受此項手肘韌帶重建手術並順利康復，而使得執刀醫師聲名大噪，此項手術亦於棒球界颳起一陣旋風，該手術便以投手的名字來命名。

2014年喬布博士逝世，享年88歲。有不少日本知名投手如村田兆治（原千葉羅德海洋隊）、荒木大輔（原養樂多隊）、桑田真澄（原讀賣巨人隊、匹茲堡海盜隊）等都曾接受過博士的手術，並且復元良好，風光回歸球場。

而後，有越來越多醫師能夠進行這項手術，因而松坂大輔（原西武隊、波士頓紅襪隊）、現役選手達比修有（現聖地牙哥教士隊）、及前田健太（現明尼蘇達雙城隊）等人也都接受過韌帶重建手術。

此手術的操作方式是在受傷的肘骨上打一個洞，並使用手腕附近的掌長肌腱代替韌帶進行移植。若第一次移植了單手的手腕肌腱，通常第二次會從另一隻手腕進行移植。當手腕的肌腱不適合手術時，視情況也會使用膝蓋後方的肌腱。

說到手肘治療，還有另一種較為保守的PRP增生治療法，是從患者自身的血液中抽取出「高濃度血小板血漿（PRP（platelet-rich plasma）」注射到患處。與韌帶重建手術相比，其恢復期較短，不過若受傷範圍過大的話，受傷處將很難完全治癒，因此有人稱之為「延長生命的措施」。有許多運動員很難在韌帶重建手術與保守療法之間做出選擇。

也有自大體移植肌腱的案例

在《金手臂：價值15億美元的一次性商品》（傑夫・派森〔Jeff Passan〕著，棚橋志行譯）一書中，描述韌帶重建手術的現實面，並介紹相當令人驚訝的例子，是一個從大體移植肌腱的個案。

這是洛杉磯道奇隊投手托德・考菲（Todd Coffey）接受第二次手術時的故事。2000年他在小聯盟打球時，曾接受第一次韌帶重建手術，當時他左右手手腕的肌腱被判定不適合手術，因此最後決定使用左膝後方的一條粗肌腱。而經過12年後，決定進行第二次手術。

第二次手術原本要使用左腳僅存的最後一條肌腱，但由於長度與厚度皆不足，因此不得不放棄。醫生最後選擇使用大體的肌腱，這是一名因交通事故死亡的24歲男性大腿上的一條肌腱，是為半腱肌肌腱。費用為3000美元（約44萬日圓）。肌腱以真空冷凍包裝方式送至醫院後，再以溫水解凍，大約花費4個小時左右，便完成了考菲的手肘韌帶重建手術。

負責本次手術的醫師為洛杉磯科蘭・喬布（Kerlan-Jobe）骨科診所的尼爾・埃爾阿特拉休（Neal ElAttrache）博士。他也是為大谷進行第二次韌帶重建手術的超級醫生團隊的其中一人。

經過復健後，考菲重返投手丘，儘管他之後陸續效力於小聯盟、墨西哥聯盟、和獨立聯盟，但卻不再有機會回到大聯盟的風光舞台。第二次手術後想要回歸到原本的狀態並非易事。

搭配人工肌腱的「混合手術」也是可能的

雖然大谷第二次手術的細節未公開，但有人表示這次可能是以傳統韌帶重建手術搭配人工肌腱的「混合手術」，亦有傳聞指出這將會增加韌帶的強度並提高球員重返球場的機率。

一般我們提到器官移植時，使用人工器官並不會有太大的醫療問題。然而，由於運動員的身體與競技能力及表現有關，使用人工器官的限度在哪裡，這部分肯定還有討論的空間。

如果移植後的肌腱比手術前更強健，投手也能投出較以往更加快速的球路，這麼一來，是否就能夠放手一博開心地接受手術呢？若競技能力及表現可以透過手術大幅提升，那麼是不是會產生運動員即使沒有受傷也期待動手術的問題呢？