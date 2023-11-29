戶外音樂會的必要——評《繪聲 。王致仁鋼琴繪畫夜》

文：洪思行

繼上年帶來當紅假聲男高音Jakub Józef Orliński香港首演後，今年「大館操場音樂節」帶來另一個香港首演——西東合集室樂團（West-Eastern Divan Ensemble）。相信大館與室樂團接洽時，以巴仍未爆發新衝突，不幸地戰爭在大館公布節目前發生了，令這趟香港之行別具宣揚和平的意味。

他們在港有數場演出，包括與王致仁合作的《繪聲 。王致仁鋼琴繪畫夜》。出身於香港的王致仁（其父是大眾熟悉的「Harry哥哥」王者匡）在疫情期間回港演出，風評頗佳，因此筆者特別觀看這場音樂會，「一雞兩味」。

Photo Credit: Kurtachio / 繪聲 。王致仁鋼琴繪畫夜

可能因為靠近民居，不想噪音滋擾他人，今屆音樂會一律七時正開始（去年是七時半），對於一般觀眾而言實在太早，並不設中場休息，不到九時便結束，有些觀眾去到最後一曲才抵達。坦白說，這個時間安排並不audience-friendly。

演奏曲目以練習曲和舞曲為主，首先是四首李斯特《巴格尼尼大練習曲》，由王致仁改編布索尼版本（他的博士研究對象正是布索尼）。作為練習曲，頭兩首旋律性低，側重手指的靈活度，王致仁的彈奏小巧可愛，樂音充滿彈性，但不是大跳躍那種強度，同時少用踏板，保持清脆的質感。尾兩首改編自巴格尼尼的隨想曲，包括最著名的第24首，旋律性稍增，雖然王致仁演奏時神情嚴肅，身軀挺正，但仍能從他的琴音中感受到一份童真。

Photo Credit: Kurtachio / 繪聲 。王致仁鋼琴繪畫夜

接著是拉摩《琴與舞》E小調組曲選段，儘管屬巴羅克作品，王致仁並沒有用上仿巴羅克的彈法，反而彈得頗浪漫，樂段的演繹細膩動人，有很多細緻的變化，琴觸時重時柔，又有聲量變化，音色吸引，氛圍很親密——與其說是舞曲，不如說是浪漫曲或是夜曲會更貼切。

王致仁選彈尼曼《現代舞蹈組曲》作為他最後的獨奏樂曲，組曲由五首不同風格的現代舞蹈音樂組成：藍調、探戈、查理斯頓舞、華爾滋和爵士（最後一首原名是Negertanz，是王致仁主動建議改名為爵士諧謔曲，看來長居柏林的他對黑人議題很敏感）。本來預期演奏是各具特色，但結果不似預期，王致仁延續其特色，彈得浪漫醉人，琴風內斂，像是一位儒生，慢慢地用鋼琴說故事，就算是曲風強烈的探戈和爵士，總是在氣氛推高了一級後便退回來，因此缺乏令人忍不住搖擺的魔力和力量。

音樂會另一焦點是西東合集室樂團與王致仁合作的莫扎特G大調第十七鋼琴協奏曲（為鋼琴和弦樂五重奏改編）。米高．巴倫波因（大音樂家丹尼爾・巴倫波因之子）的獨奏十分抒情，不過雖然身為第一小提琴，其實他不常用身體動作領奏，甚至連眼神交流也不多，直到終章才去看王致仁，倒是兩位女樂師經常看隊友及露出笑容，看得出他們樂在其中。話雖如此，但所有人都能緊貼著，反映他們的確默契十足，也令演奏的能量加強不少，「好看」得多，同時讓王致仁都放輕鬆，面上多了笑容。若要挑剔的話，就是米高的音量較其它人強，不肯定這是個人演奏還是擴音的問題了。

Photo Credit: Kurtachio / 繪聲 。王致仁鋼琴繪畫夜

音樂會後有樂友對筆者反映，認為大館要解決噪音的問題——確實附近有不少「環境聲」，包括飛機聲，不過筆者認為問題不大：一來這是不能解決，二來戶外音樂會本來就是要與別不同的氛圍，噪音也是構成氛圍的一個要素，若要無噪音，不如在室內做。然而個人認為選曲有需要配合，太過內斂和親密的音樂未必適合戶外音樂會，事實上，筆者去年觀賞Jakub Józef Orliński時並沒有感到不妥，也許是今次王致仁的表演實在很靜謐，應該留在室內欣賞。

觀賞場次：2023年11月23日 7pm 大館監獄操場

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex