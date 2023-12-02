亞維儂藝術節總監提亞戈羅提吉斯：問題不是劇場喜不喜歡你，而是你喜不喜歡劇場

文：余岱融

成為亞維儂藝術節首位非法籍總監前，提亞戈・羅提吉斯（Tiago Rodrigues）是一名劇場導演，也是劇作家。他曾擔任葡萄牙里斯本國立劇院（National Theatre D. Maria II）藝術總監長達7年，也是劇場教育工作者。

本次來台期間，以「文本：他者與創作的連結」為題，與藝文工作者分享他如何以創造性和合作性方法為劇場寫作。

Photo Credit: 兩廳院提供 提亞戈．羅提吉斯（圖右）與學員分享個人的創作方法

從體制教育出走，立志以平等精神為人性創作

羅提吉斯踏入劇場的契機，來自一名見他隻身晃蕩的高中老師，邀他加入學校劇團。「每當有人問我為什麼做劇場，我總說，因為做劇場比較不孤獨。」

劇場、集體與平等的概念，來自日後羅提吉斯就讀戲劇學校一年後，參與比利時無．名劇團（以下統稱tg STAN）[1]所受到的影響。

該團作品以文本為基礎，包括經典與新創劇本，但有個羅提吉斯形容為「瘋狂、極不穩定」的獨特編創技法，那就是永不假裝觀眾在場。因此不會用排練預設走位，只讀本、背本，首演就直接場上見。

「你有全然的自由，也要負起百分百的責任。表演同時得閱讀他人的表演，用表演回應表演。」在工作坊接觸這種深具政治顛覆性的表演方法後，羅提吉斯應邀加入該團，離開他口中當時保守、矛盾，且建議他另尋高就的正規戲劇學校。

羅提吉斯形容tg STAN是他的劇場家庭，至今仍與該團合作。民主式、去階級化的合作深嵌在他的劇場基因裡。後來他與瑪格達．畢莎和（Magda Bizarro）共創「完美世界劇團」（Mundo Perfeito）且持續創作，由於他時常提出對演出的想法，逐漸從演員變為導演。

這段期間，羅提吉斯和團隊成員開始嘗試各種生產創作素材的途徑，無論是透過與其他人（藝術家、記者等）的合作激盪、抑或在實驗不同觀點與技法的過程中而衍生的奇思妙想，這些都一一成為驅使他們持續探索「創作」這張宏偉地圖的重要動力。

「我開始知道自己屬於圖上的哪個區域，並非說我不會出遊，但大部分時刻都在這個譜系內創作。」他創作與書寫的核心意識是——找到那些還沒被用特定方式訴說、值得分享的故事，「我還能為人性（humanity）貢獻些甚麼」？[2]

Photo Credit: 兩廳院提供 提亞戈．羅提吉斯（圖右）說明實踐過程。

對話與交鋒：讓演員與設計影響劇本書寫

羅提吉斯自陳對於劇場和寫作也曾有過困惑，當時他的劇場教父[3]提點：「問題不是劇場喜不喜歡你，而是你喜不喜歡劇場。」

他領悟到不需要先成為一名很棒的寫作者，只要先喜歡寫就夠了。「看著演員演出我所寫的，根本身在天堂，……我透過許多談話找到想要說的東西，劇本是寫給演員的一封信。」

羅提吉斯是這樣安排的：早上寫劇本，下午帶去排練場，試讀、討論、辯論，隔天早上重寫，再帶去排練場。當大家覺得這些文本可用，就作為台詞開始練習，接著指認場次，開始排練。

「某個時刻，文本會展現演出該要長成的樣子。」羅提吉斯也為特定演員寫作，但不是為他們創造角色，而是讓演員有機會影響文本的發展、也影響他，讓雙方想法彼此交鋒：「例如演員說這個文本很平、很無聊，我可以寫得更平、更無聊。……可以這樣寫的時候，不用寫出最好的東西，只需要一直寫，這也需要很多信任。」這種寫作方法，他思考更多的是演員個人特質，而非演員特長。

例如2014年的作品《安東尼與克麗奧佩托拉》（Antônio e Cleópatra），來自羅提吉斯長年對於兩位舞者暨編舞家，索菲亞．迪亞斯（Sofia Dias）與維托．羅里茲（Vítor Roriz）的關注。

這兩位創作者也會在自己的舞蹈作品中使用語言，但是是以機械式、近乎極簡主義的方法，羅提吉斯想與他們共創一個彷彿由他們創作的劇場作品。

這個作品也發展出他日後的寫作風格之一，那就是音樂性的語言文本，而非詮釋台詞、反映心理與精神狀態的寫實對話。羅提吉斯為他們創作的劇本不以扮演「角色」入手，而是透過不斷流洩、轉折的詞韻，讓觀眾透過語言勾起想像，將人物形象投射到表演者身上。

這樣的方法也反映在製作流程。例如2020年的作品《凱達琳娜與殺害法西斯之美》（Catarina e a Beleza de Matar Fascistas），以近未來時空設定，處理葡萄牙獨裁統治與右翼政治的過往。

約從首演回推9個月前，他規劃工作坊，帶來最初步、僅有數頁的文字材料，也請歷史學家、社會學家為創作團隊講授法西斯主義，以及練習用假槍表演等。

劇本未完成的狀況下，他就請設計們在工作坊期間或之後提出構想，讓「它們」影響並參與劇本發展；例如當時舞台設計提出木屋前方有一張長桌的場景，讓羅提吉斯將故事設定為角色們每年秘密聚會的鄉間小屋，劇情也自然圍繞著長桌邊往前推進。

因此，「設計不是來服務劇本，不是劇本詩意的轉化或翻譯，」更像選擇一個運動場地、上演特定賽事，設計是一種啟發，而不是解法；也因此在正式排練時，就有實際的舞台和服裝能使用。

尋找引發連鎖反應的演出機制

羅提吉斯認為一切都關乎「層次」，層次也意味著讓作品各部分構成一架機器，讓它轉動起來。從初期工作坊、與設計和演員的討論，到排練開始後持續來回修改內容，都是為了找到一個觀眾能夠讀懂、引發連鎖反應的演出機制。

在里斯本國立劇院期間，羅提吉斯認識在劇院任職39年、該劇院最後一位提詞人克里斯蒂娜．維達爾（Cristina Vidal）。他為她，亦為這個即將消逝的職業創作《最後的提詞人》（Sopro），這個演出以維達爾的生命故事為基礎，讓她首次曝光在觀眾面前。演出機制如是開展：