澳洲明年起將全面禁止進口一次性電子煙，憂下一代重度依賴尼古丁
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澳洲衛生部長巴特勒表示，這些電子煙上有粉紅色的獨角獸圖案、有泡泡糖口味，且造型經過偽裝以便輕易地被藏在鉛筆盒裡。 他說，這並不是幫助老菸槍菸戒菸用的治療用品，而是一種故意針對兒童的商品，目的是誘導他們對尼古丁上癮。儘管在主要由富裕國家組成的經濟合作暨發展組織（OECD）中，澳洲是吸菸率最低的國家之一，但青少年吸食電子煙的人口卻呈現令人不安的增長。
《衛報》、《BBC》和《路透社》報導，澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）今（28）天宣布，將從明（2024）年1月起禁止進口一次性電子煙，以防止更多兒童對尼古丁上癮，這是澳洲旨在遏制尼古丁在年輕人中日益流行的打擊行動的第一步。
重度依賴尼古丁的下一代正在誕生
巴特勒表示，電子煙一直是被當作一種幫助吸煙者戒菸的治療性產品，而銷售至世界各國的，並非作為一種娛樂產品出售，尤其不是針對孩子。但事實上，情況卻已經變成了那樣，絕大多數電子煙都含有尼古丁，而正造成下一代對尼古丁無比依賴。
電子煙是一種以鋰電池為動力的設備，煙彈內裝滿了含有尼古丁、人工香料和其他化學物質的液體。自2021年起，澳洲人若在沒有醫生處方的情況下購買或進口電子煙，均屬違法行為。但儘管有這些限制，成癮率仍在不斷飆升。
雪梨大學（University of Sydney）今（2023）年稍早的一項研究發現，超過四分之一的14至17 歲青少年抽過電子煙，而澳洲慈善機構「癌症委員會」（Cancer Council）的研究則發現，在同一年齡層的青少年中，每10人就有9人認為取得電子煙容易。
巴特勒對此表示，澳洲各級政府都應共同努力，阻止青少年吸食電子煙人數令人不安的增長。巴特勒說，一次性電子煙的進口禁令將從明年1月1日開始，而從3月起，這項禁令將擴大到所有非治療性電子煙，包括非一次性的可填充式電子煙。而進口商和提供治療性電子煙的製造商，也必須遵守政府對其產品口味、尼古丁含量和包裝的更嚴格規範。
政府還將推出一套新立法，防止國內製造、宣傳、供應和商業持有非治療性和一次性電子煙。另外，整套立法計畫也包括在2年內向澳洲邊防署（Australian Border Force）增撥2500萬澳元、向治療用品管理局（Therapeutic Goods Administration）增撥5690萬澳元，以利執行工作。
而在記者會上，巴特勒補充表示，這些電子煙上有粉紅色的獨角獸圖案、有泡泡糖口味，且造型經過偽裝以便輕易地被藏在鉛筆盒裡。 他說，這並不是幫助老菸槍菸戒菸用的治療用品，而是一種故意針對兒童的商品，目的是誘導他們對尼古丁上癮。
儘管在主要由富裕國家組成的經濟合作暨發展組織（OECD）中，澳洲是吸菸率最低的國家之一，但吸食電子煙的人口迅速成長，尤其受年輕族群歡迎。而澳洲政府數據顯示，18歲到24歲人口中，約有20%抽過電子菸。
有爭議的廣告看板：改革的目的並非在於起訴個人
改革前，由馬洛（Brian Marlow）領導的零售遊說團體澳洲納稅人聯盟（Australian Taxpayers' Alliance）資助了許多廣告看板，內容是在對電子煙用戶的警告，寫著根據改革規定，他們將面臨2年監禁。那些廣告看看板出現在澳洲首都領地（Australian Capital Territory）和昆士蘭州（Queensland），上面印有總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的照片，旁邊附上「在艾班尼斯的禁煙令下，你可能會被監禁兩年。」的標語。 而澳洲納稅人聯盟還表示，希望能同等對待電子煙和其他菸草產品，使零售商可以在符合一定要求的情況下銷售電子煙。
然而，澳洲公共衛生協會（The Public Health Association of Australia）執行長斯萊文（Adj Terry Slevin）教授說，正在推行的改革中，沒有任何內容表明個人的電子煙用戶會被起訴和監禁。斯萊文表示，澳洲納稅人聯盟的廣告看板上所稱，完全是胡說八道的謊言。
雪梨大學的菸草控制專家費里曼（Becky Freeman）教授，也將這些廣告看板描述為「一場試圖轉移人們對掠奪性和有害行業關注恐嚇運動，並讓人覺得政府是在追捕個人。」
費里曼澄清表示，新的電子煙法律旨在追究電子煙製造和零售行業的責任，因為他們讓澳洲青少年對廉價、經調味的危險產品上癮。衛生部長巴特勒在今年5月時前曾表示，改革的目的並非在於起訴個人，相反地，法律的重點是商販，不是個人也不是顧客，當然也不是孩子。
事實上，這些廣告看板與針對綠黨（Australian Greens）的宣傳活動不謀而合，還附上了一個提供撥打給綠黨辦公室電話連結的網站。該網站呼籲人們打電話到辦公室，並要求綠黨將電子煙合法化。然而斯萊文表示，他一直在與綠黨進行建設性溝通，相信綠黨能理解吸食電子煙造成的損害，並將建設性地支持改革。而綠黨的健康問題發言人、參議員斯蒂爾－約翰（Jordon Steele-John）對此表示，他知道零售商和鼓勵吸食電子煙的組織，正在鼓勵人們聯繫他們的國會議員。
馬洛除了領導澳洲納稅人聯盟，同時也是澳洲電子煙合法化組織（Legalise Vaping Australia）的負責人。他回應表示，廣告牌中會警告可能面臨監禁，是因「澳洲納稅人聯盟」已經得知，在西澳大利亞州（Western Australia ）有一人因持有電子煙而被起訴。但馬洛並無法提供更多案件細節，包括此人是否面臨牢獄之災等。
新聞來源
- Australia to ban disposable, single-use vape imports from January to help cut addiction in children（衛報）
- Vaping: Australia to ban disposable vape imports from January（BBC）
- Australia begins crackdown on vaping, to ban import of single-use devices（路透社）
延伸閱讀
- 英相蘇納克考慮借鏡紐西蘭禁止下一代購買香菸，民調低谷為2030無菸目標帶來挑戰
- 澳洲打擊青少年吸電子煙：禁止娛樂性電子煙、憑處方才可購買、高中廁所預計加裝偵測器
- 「電子煙」的八種健康風險與使用禁忌
- 《菸害防制法》修法22日上路，全面禁止電子煙、納管加熱菸，吸菸年齡提高至20歲
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核稿編輯：邱宜君
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
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劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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