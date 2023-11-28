澳洲明年起將全面禁止進口一次性電子煙，憂下一代重度依賴尼古丁

《衛報》、《BBC》和《路透社》報導，澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）今（28）天宣布，將從明（2024）年1月起禁止進口一次性電子煙，以防止更多兒童對尼古丁上癮，這是澳洲旨在遏制尼古丁在年輕人中日益流行的打擊行動的第一步。

重度依賴尼古丁的下一代正在誕生

巴特勒表示，電子煙一直是被當作一種幫助吸煙者戒菸的治療性產品，而銷售至世界各國的，並非作為一種娛樂產品出售，尤其不是針對孩子。但事實上，情況卻已經變成了那樣，絕大多數電子煙都含有尼古丁，而正造成下一代對尼古丁無比依賴。

電子煙是一種以鋰電池為動力的設備，煙彈內裝滿了含有尼古丁、人工香料和其他化學物質的液體。自2021年起，澳洲人若在沒有醫生處方的情況下購買或進口電子煙，均屬違法行為。但儘管有這些限制，成癮率仍在不斷飆升。

雪梨大學（University of Sydney）今（2023）年稍早的一項研究發現，超過四分之一的14至17 歲青少年抽過電子煙，而澳洲慈善機構「癌症委員會」（Cancer Council）的研究則發現，在同一年齡層的青少年中，每10人就有9人認為取得電子煙容易。

巴特勒對此表示，澳洲各級政府都應共同努力，阻止青少年吸食電子煙人數令人不安的增長。巴特勒說，一次性電子煙的進口禁令將從明年1月1日開始，而從3月起，這項禁令將擴大到所有非治療性電子煙，包括非一次性的可填充式電子煙。而進口商和提供治療性電子煙的製造商，也必須遵守政府對其產品口味、尼古丁含量和包裝的更嚴格規範。

政府還將推出一套新立法，防止國內製造、宣傳、供應和商業持有非治療性和一次性電子煙。另外，整套立法計畫也包括在2年內向澳洲邊防署（Australian Border Force）增撥2500萬澳元、向治療用品管理局（Therapeutic Goods Administration）增撥5690萬澳元，以利執行工作。

而在記者會上，巴特勒補充表示，這些電子煙上有粉紅色的獨角獸圖案、有泡泡糖口味，且造型經過偽裝以便輕易地被藏在鉛筆盒裡。 他說，這並不是幫助老菸槍菸戒菸用的治療用品，而是一種故意針對兒童的商品，目的是誘導他們對尼古丁上癮。

儘管在主要由富裕國家組成的經濟合作暨發展組織（OECD）中，澳洲是吸菸率最低的國家之一，但吸食電子煙的人口迅速成長，尤其受年輕族群歡迎。而澳洲政府數據顯示，18歲到24歲人口中，約有20%抽過電子菸。

有爭議的廣告看板：改革的目的並非在於起訴個人

改革前，由馬洛（Brian Marlow）領導的零售遊說團體澳洲納稅人聯盟（Australian Taxpayers' Alliance）資助了許多廣告看板，內容是在對電子煙用戶的警告，寫著根據改革規定，他們將面臨2年監禁。那些廣告看看板出現在澳洲首都領地（Australian Capital Territory）和昆士蘭州（Queensland），上面印有總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的照片，旁邊附上「在艾班尼斯的禁煙令下，你可能會被監禁兩年。」的標語。 而澳洲納稅人聯盟還表示，希望能同等對待電子煙和其他菸草產品，使零售商可以在符合一定要求的情況下銷售電子煙。

然而，澳洲公共衛生協會（The Public Health Association of Australia）執行長斯萊文（Adj Terry Slevin）教授說，正在推行的改革中，沒有任何內容表明個人的電子煙用戶會被起訴和監禁。斯萊文表示，澳洲納稅人聯盟的廣告看板上所稱，完全是胡說八道的謊言。

雪梨大學的菸草控制專家費里曼（Becky Freeman）教授，也將這些廣告看板描述為「一場試圖轉移人們對掠奪性和有害行業關注恐嚇運動，並讓人覺得政府是在追捕個人。」

費里曼澄清表示，新的電子煙法律旨在追究電子煙製造和零售行業的責任，因為他們讓澳洲青少年對廉價、經調味的危險產品上癮。衛生部長巴特勒在今年5月時前曾表示，改革的目的並非在於起訴個人，相反地，法律的重點是商販，不是個人也不是顧客，當然也不是孩子。

事實上，這些廣告看板與針對綠黨（Australian Greens）的宣傳活動不謀而合，還附上了一個提供撥打給綠黨辦公室電話連結的網站。該網站呼籲人們打電話到辦公室，並要求綠黨將電子煙合法化。然而斯萊文表示，他一直在與綠黨進行建設性溝通，相信綠黨能理解吸食電子煙造成的損害，並將建設性地支持改革。而綠黨的健康問題發言人、參議員斯蒂爾－約翰（Jordon Steele-John）對此表示，他知道零售商和鼓勵吸食電子煙的組織，正在鼓勵人們聯繫他們的國會議員。

馬洛除了領導澳洲納稅人聯盟，同時也是澳洲電子煙合法化組織（Legalise Vaping Australia）的負責人。他回應表示，廣告牌中會警告可能面臨監禁，是因「澳洲納稅人聯盟」已經得知，在西澳大利亞州（Western Australia ）有一人因持有電子煙而被起訴。但馬洛並無法提供更多案件細節，包括此人是否面臨牢獄之災等。

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核稿編輯：邱宜君