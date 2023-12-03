亞維儂藝術節總監提亞戈羅提吉斯講座側記：歐洲極端右翼興起，我們不能關起門在文化上孤立
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法國知名的亞維儂藝術節，其新任總監提亞戈羅提吉斯，來台灣分享他對於劇場以及藝術的看法，講座談及許多議題，其中包含「交通移動」。提亞戈羅提吉斯表示，對有十多年巡演經驗的歐洲藝術家來說可以很輕易地放棄移動，但對來自台灣、墨西哥或塞內加爾的年輕創作者而言，如果他們想在歐洲被看見，藝術節不能關閉這樣的機會，不能為了環保而造成更多不平等。
文：白斐嵐
疫情期間曾以《最後的提詞人》劇院特映打動不少台灣觀眾的提亞戈．羅提吉斯（Tiago Rodrigues），2023年初又以講述無國界醫生戰地經歷的《不可能的邊界》以及契訶夫經典作品《櫻桃園》兩檔現場演出，再次為台灣劇場帶來震撼。
不過，接著到了十月底，提亞戈才終於實體與台灣觀眾相見。這次，他不再是導演提亞戈，而是以亞維儂藝術節新任總監身分，與眾人分享他的亞維儂經驗。
本講座由提亞戈．羅提吉斯主講、國家兩廳院藝術副總監施馨媛主持，2023年10月27日於國家戲劇院大廳舉行。以下為提亞戈．羅提吉斯分享的逐字紀錄。
很榮幸在秋天藝術節期間來到兩廳院。看見今年秋天藝術節主題以「記憶中的黑夜」為主題，這讓我想從亞維儂這座城市、這個藝術節的歷史與記憶聊起。
我還記得我的亞維儂初體驗：一名年輕的葡萄牙劇場創作者，終於來到傳說中的表演藝術重鎮。人們在火車站聊劇場與舞蹈、人們在街上聊劇場與舞蹈、人們在餐廳與酒吧聊劇場與舞蹈——彷彿這是最稀鬆平常的一件事。
暑假期間來自歐洲與世界各地的旅客，他們選擇來到亞維儂而不是飛去小島度假。這座歷史悠久的中世紀古城，也似乎為了藝術節而生，建築空間每年暑假被改造成旅館、餐廳、酒吧，整座城市搖身一變成為巨大的藝術節，這對當時的我是巨大的衝擊，像是劇場烏托邦。
成為藝術重鎮前的亞維儂，曾是天主教「帝國」（我這麼說或許不太妥當）的宗教重鎮。14世紀羅馬教會長期紛擾分裂，迫使教宗出走至亞維儂近百年。當地教皇宮（Palais des Papes）自那時起便成為城市的重要地標。
二戰結束後的1947年夏季，法國導演尚維拉（Jean Vilar）來到亞維儂，當時教皇宮正展出現代藝術作品。有人問他能不能在其中一間展間做個劇場作品，他一眼就愛上教皇宮中庭，並在那裡做了三檔製作；這就是亞維儂藝術節的前身。當時還沒有藝術節之名，而是稱作「亞維儂藝術週」（Une Semaine d’Art en Avignon）。
尚維拉看上亞維儂遠離巴黎，可以把首都高水準的創作帶到外地，與民眾更接近，促成去中心的社會凝聚力，有助平復戰後創傷。
這是他理想中大眾劇場的樣貌：讓來自各種文化背景、社經地位的人們齊聚一堂，在共同經驗的基礎下交流相異意見、彼此辯論、彼此對話。
這樣的民主精神也延續至今——比如亞維儂藝術節一直是統一票價，縱使每個場地距離遠近不同，但若觀眾想坐得前面點，那就得自己早點去排隊買票，我們不希望因為票價而讓觀眾感受到差別待遇。
時間又過了十多年，直到1960年代初，尚維拉開始覺得藝術節要更開放，不再只是演出自己或自己劇團的作品，轉而納入其他文化、國家、形式的創作，並試圖吸引不一樣的觀眾。
比如電影導演高達（Jean-Luc Godard）、編舞家莫里斯．貝雅（Maurice Béjart）年輕時都曾在這裡發表新作，呈現藝術節的實驗性企圖。
隨著節目數量增加、形式愈發多元，演出空間逐漸不夠，藝術節開始尋找城內其他古蹟與場地，比如修道院庭院（如Cloître des Célestins，這座修道院有兩棵老樹，時常成為演出布景的一部分）、學校（如Cour du lycée Saint-Joseph，更方便與在地社群連結），甚至是採石場（Carrière de Boulbon）。
嚴格來說，採石場並不是古蹟，但卻是紀錄亞維儂過往重要產業的歷史遺跡。當年彼得．布魯克（Peter Brook）便是在此演出《摩訶婆羅多》（Mahabharata）。
可惜從十年前開始，藝術節受預算與技術限制無法再支援採石場演出，但我個人認為採石場充滿歷史象徵與記憶，甚至可說是改變了歐洲劇場史，因此今年我們很努力地把演出帶回此地。
在亞維儂，你可以看到世界知名大師作品，也可以開心發掘過去不認識的藝術家。相當有才華的嘻哈編舞家賓杜．登貝雷（Bintou Dembélé）以及劇場創作者卡洛琳娜．畢安琪（Carolina Bianchi），便是藉由亞維儂藝術節被更多人認識。
數十年來，藝術節始終在維持兩者間的平衡。去年我們就有75%的藝術家是首次參與者。除此之外，亞維儂的歷史氛圍、空間所乘載的歷史記憶，也讓作品呈現出與其他場館及藝術節慶截然不同的獨特感受。
比如觀眾必須爬上半山腰去採石場看演出，這段路程也成為觀戲體驗的一部分；抑或當你踏進教皇宮時可能也會想著：「這些灰塵是不是卡士鐵路奇（Romeo Castellucci）、莫努虛金（Ariane Mnouchkine）、尚維拉，甚至是教宗當時留下的呢？」
亞維儂藝術節始終保有多元主張，試圖連結歷史與未來。我們的實驗與突破，是以所繼承的文化底蘊為根據。我知道現在很多人說要和過去分道揚鑣，走自己的路，但你總得知道拋下的是什麼吧？不能連知道都不想知道。我們無法脫離「過去」的影響，即便選擇「放棄」，這也是一種影響。
目前藝術節共有40多個演出空間，但只有La FabricA是我們自己的場地。在沒有演出的期間，我們就讓藝術家駐村，進行創作發展。每年藝術節活動超過400場，並由其中50齣橫跨類別的作品構成節慶的核心演出。
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簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
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晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
晨光土司簡單的美味，來自講究用心的工法
晨光土司特有的「糯米湯種工法」，特別之處在製作湯種時額外添加糯米粉，當95°C高溫熱水沖入麵粉與糯米粉時，糯米粉裡的澱粉會瞬間糊化，將水分緊緊抓在澱粉分子裡，讓土司體富含水分，口感柔軟濕潤。
湯種與麵糰混合均勻後，再以0~7℃低溫熟成12小時，這段時間澱粉酶會把澱粉分解成麥芽糖，讓晨光土司吃起來香甜。
晨光土司不只講究在糯米湯種工法，更特別使用三段壓延工法處理麵團，讓土司質地更細緻綿密。烘烤則引進熱穿透能力絕佳的日本石板烤爐，烤出皮薄均勻的細緻質地；烤完接續進行分段式冷卻，讓土司維持絕佳的濕潤與柔軟度。
每一步用心的製作步驟，讓晨光土司擁有簡單卻不簡單的美味，也讓吃到晨光土司的人，能夠一早就朝氣滿滿。
多樣的晨光土司，讓每個人都能找到屬於自己的早晨食光
經典款的「晨光嚴選土司」，擁有簡單的美味，直接單吃土司，每一口都能品嚐到細緻濕潤的質地，加上小麥甘甜香味，不知不覺就能吃完一整片。想要以豐盛感為一天充滿朝氣？那就用晨光嚴選土司製作三明治，只要簡單加上幾片美生菜、起司，就能享受到食材的真滋味與土司融合的層次感。
晨光土司的三款調味土司，則讓每天的早晨精彩有變化。「晨光葡萄土司」加入粒粒飽滿多汁的日曬葡萄乾，為細緻柔軟的土司帶入水果香甜的口感層次，是吃過肯定會驚艷的美味。
有濃郁奶油香味的「晨光奶油土司」，使用特選奶油調和關鍵煉乳配方，還沒咬下就能聞到令人心動的奶油香，咀嚼時奶油香氣讓細緻香柔的土司體達到美味平衡，也非常適合搭配咖啡一起享用。
添加精選蜜漬香脆核桃、酸甜莓果的「晨光莓果核桃土司」，不只有堅果酥脆與莓果酸香，額外添加精心調配草莓泥於土司體中，讓核桃與莓果的風味更加融合每天早上來一片，開啟焙感朝氣的一天。
特有糯米湯種工法、多種講究製作技術，讓每一口晨光土司都是恰到好處的濕潤柔軟，令人回味再三。現在，就讓晨光土司成為每天必備的朝氣來源，創造充滿質感而有朝氣的美好生活。
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