亞維儂藝術節總監提亞戈羅提吉斯講座側記：歐洲極端右翼興起，我們不能關起門在文化上孤立

文：白斐嵐

疫情期間曾以《最後的提詞人》劇院特映打動不少台灣觀眾的提亞戈．羅提吉斯（Tiago Rodrigues），2023年初又以講述無國界醫生戰地經歷的《不可能的邊界》以及契訶夫經典作品《櫻桃園》兩檔現場演出，再次為台灣劇場帶來震撼。

不過，接著到了十月底，提亞戈才終於實體與台灣觀眾相見。這次，他不再是導演提亞戈，而是以亞維儂藝術節新任總監身分，與眾人分享他的亞維儂經驗。

本講座由提亞戈．羅提吉斯主講、國家兩廳院藝術副總監施馨媛主持，2023年10月27日於國家戲劇院大廳舉行。以下為提亞戈．羅提吉斯分享的逐字紀錄。

很榮幸在秋天藝術節期間來到兩廳院。看見今年秋天藝術節主題以「記憶中的黑夜」為主題，這讓我想從亞維儂這座城市、這個藝術節的歷史與記憶聊起。

我還記得我的亞維儂初體驗：一名年輕的葡萄牙劇場創作者，終於來到傳說中的表演藝術重鎮。人們在火車站聊劇場與舞蹈、人們在街上聊劇場與舞蹈、人們在餐廳與酒吧聊劇場與舞蹈——彷彿這是最稀鬆平常的一件事。

暑假期間來自歐洲與世界各地的旅客，他們選擇來到亞維儂而不是飛去小島度假。這座歷史悠久的中世紀古城，也似乎為了藝術節而生，建築空間每年暑假被改造成旅館、餐廳、酒吧，整座城市搖身一變成為巨大的藝術節，這對當時的我是巨大的衝擊，像是劇場烏托邦。

成為藝術重鎮前的亞維儂，曾是天主教「帝國」（我這麼說或許不太妥當）的宗教重鎮。14世紀羅馬教會長期紛擾分裂，迫使教宗出走至亞維儂近百年。當地教皇宮（Palais des Papes）自那時起便成為城市的重要地標。

二戰結束後的1947年夏季，法國導演尚維拉（Jean Vilar）來到亞維儂，當時教皇宮正展出現代藝術作品。有人問他能不能在其中一間展間做個劇場作品，他一眼就愛上教皇宮中庭，並在那裡做了三檔製作；這就是亞維儂藝術節的前身。當時還沒有藝術節之名，而是稱作「亞維儂藝術週」（Une Semaine d’Art en Avignon）。

尚維拉看上亞維儂遠離巴黎，可以把首都高水準的創作帶到外地，與民眾更接近，促成去中心的社會凝聚力，有助平復戰後創傷。

這是他理想中大眾劇場的樣貌：讓來自各種文化背景、社經地位的人們齊聚一堂，在共同經驗的基礎下交流相異意見、彼此辯論、彼此對話。

這樣的民主精神也延續至今——比如亞維儂藝術節一直是統一票價，縱使每個場地距離遠近不同，但若觀眾想坐得前面點，那就得自己早點去排隊買票，我們不希望因為票價而讓觀眾感受到差別待遇。

時間又過了十多年，直到1960年代初，尚維拉開始覺得藝術節要更開放，不再只是演出自己或自己劇團的作品，轉而納入其他文化、國家、形式的創作，並試圖吸引不一樣的觀眾。

比如電影導演高達（Jean-Luc Godard）、編舞家莫里斯．貝雅（Maurice Béjart）年輕時都曾在這裡發表新作，呈現藝術節的實驗性企圖。

隨著節目數量增加、形式愈發多元，演出空間逐漸不夠，藝術節開始尋找城內其他古蹟與場地，比如修道院庭院（如Cloître des Célestins，這座修道院有兩棵老樹，時常成為演出布景的一部分）、學校（如Cour du lycée Saint-Joseph，更方便與在地社群連結），甚至是採石場（Carrière de Boulbon）。

Photo Credit: © Christophe Raynaud de Lage 修道院庭院

嚴格來說，採石場並不是古蹟，但卻是紀錄亞維儂過往重要產業的歷史遺跡。當年彼得．布魯克（Peter Brook）便是在此演出《摩訶婆羅多》（Mahabharata）。

可惜從十年前開始，藝術節受預算與技術限制無法再支援採石場演出，但我個人認為採石場充滿歷史象徵與記憶，甚至可說是改變了歐洲劇場史，因此今年我們很努力地把演出帶回此地。

在亞維儂，你可以看到世界知名大師作品，也可以開心發掘過去不認識的藝術家。相當有才華的嘻哈編舞家賓杜．登貝雷（Bintou Dembélé）以及劇場創作者卡洛琳娜．畢安琪（Carolina Bianchi），便是藉由亞維儂藝術節被更多人認識。

數十年來，藝術節始終在維持兩者間的平衡。去年我們就有75%的藝術家是首次參與者。除此之外，亞維儂的歷史氛圍、空間所乘載的歷史記憶，也讓作品呈現出與其他場館及藝術節慶截然不同的獨特感受。

比如觀眾必須爬上半山腰去採石場看演出，這段路程也成為觀戲體驗的一部分；抑或當你踏進教皇宮時可能也會想著：「這些灰塵是不是卡士鐵路奇（Romeo Castellucci）、莫努虛金（Ariane Mnouchkine）、尚維拉，甚至是教宗當時留下的呢？」

Photo Credit: © Festival d'Avignon Carrière de Boulbon, 2023

亞維儂藝術節始終保有多元主張，試圖連結歷史與未來。我們的實驗與突破，是以所繼承的文化底蘊為根據。我知道現在很多人說要和過去分道揚鑣，走自己的路，但你總得知道拋下的是什麼吧？不能連知道都不想知道。我們無法脫離「過去」的影響，即便選擇「放棄」，這也是一種影響。

目前藝術節共有40多個演出空間，但只有La FabricA是我們自己的場地。在沒有演出的期間，我們就讓藝術家駐村，進行創作發展。每年藝術節活動超過400場，並由其中50齣橫跨類別的作品構成節慶的核心演出。