韓國整形醫院都在用原廠獨家在台上市!韓國newco 100%純棉洗臉巾是保養的關鍵第一步

現代人因生活節奏飛快，以往被視為肌膚老化分水嶺的關鍵年齡指標25歲，早已不是唯一參考要 素。想抓住青春的尾巴，日常保養至關重要，但90%的人保養觀念需要重構，可別以為投入大把預算購入昂貴保養品，認真使用就有效，因為你可能從保養的關鍵第一步驟就做錯!

你幾歲開始進行保養呢？其實，無分男女從青春期前就正式踏入保養世界，只是你不知道而已。越來越多的皮膚科專家、保養專家指出，保養的關鍵第一步驟正是洗臉。有上妝習慣的女性，每晚清潔臉部肌膚時須包含乾淨卸妝，而無分男女都應挑選正確洗臉產品清潔，以正確洗臉習慣去除整日累積的皮脂、汗水、老廢角質與環境髒汙，從根源解決暗沈與毛孔堵塞問題。此外，除了晚上清潔外，早上能視膚質狀況清潔，為後續保養做好關鍵第一步。

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Photo Credit：newco BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。

用正確方式洗臉包含使用對的清潔工具。近年「洗臉巾」在韓妞保養圈正當紅，因與傳統的毛巾相 比，粗糙的表面、濕漉漉的環境以及洗潔品的殘留物，易滋生細菌，因此在醫美保養觀念盛行的韓國，女性們開始使用一次性的洗臉巾作為洗臉工具，而其中韓國newco 100%純棉洗臉巾更是韓國皮膚科與整形醫院的唯一指定。

眾所皆知韓國全民皆對外貌有極致高標，日常保養也有極致追求，因此對保養第一步:洗顏，更是 有嚴苛標準，專業如皮膚科與整形醫院都採用韓國newco 100%純棉洗臉巾，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。

檢測洗臉工具細菌殘留數，洗臉毛巾細菌指數高達320，一次性使用的韓國newco 100%純棉洗臉巾為0。難怪使用洗臉巾洗臉的風潮從韓國漸漸吹進台灣，但你知道嗎，其實市面上許多洗臉巾因成本考量，採用對環境不友善的低成本材質，對擁有Q彈水嫩的肌膚成為隱患，因劣質洗臉巾易導致肌 膚摩擦與過敏問題。過去知名YouTuber韓國歐巴太囧與大量關注韓國美容新訊的美妝控，赴韓旅遊時便會特別掃貨韓國newco 100%純棉洗臉巾，如今韓國newco 100%純棉洗臉巾原廠正式獨家在台首度上市，從蝦皮下單就能安心入手，搶先體驗全材質原裝正品。

Photo Credit：newco 檢測洗臉工具細菌殘留數，洗臉毛巾細菌指數高達320，一次性使用的韓國newco 100%純棉洗臉巾為0。

Photo Credit：newco 檢測洗臉工具細菌殘留數，洗臉毛巾細菌指數高達320，一次性使用的韓國newco 100%純棉洗臉巾為0。

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比較市面上一般洗臉巾與韓國newco 100%純棉洗臉巾，市面上一般洗臉巾以嫘縈/植物纖維與聚 脂纖維為兩大主流材質，前者可生物降解，後者則不行，且除生產製程中對環境產生污染，也易殘留異味，對敏感性肌膚的人不適合，其中聚脂纖維更是吸水性差的材質，以使用面來說也並非絕佳體驗。與使用需種植幾十年後的木材，才能被加工處理製成嫘縈/植物纖維材質相比，韓國newco 100%純棉洗臉巾採用年年可採摘的棉花材質，從源頭就更環保。

韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品。

洗臉前，抽取一張韓國newco 100%純棉洗臉巾就能體驗溫柔呵護，200*180MM的大小，0.85MM的厚度，除了能以一張洗臉巾洗卸全臉外，更富含強大吸水力，為你的保養做完美後盾。為讓全民感受極致貼心的保養體驗，韓國newco 100%純棉洗臉巾正反兩面採用不同材質，以柔軟面與珍珠紋面構成，前者親膚能減少肌膚刺激，後者能輕鬆卸除濃妝，亦能作為溫和去角質產品。

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美妝控也能將韓國newco 100%純棉洗臉巾裁剪為合適大小靈活運用，韓國newco 100%純棉洗臉巾能化為化妝棉，成為日常保養或清潔美甲的絕佳幫手。貼心設計面面俱到，外包裝有透明視窗，能讓你輕鬆檢視剩餘用量。使用韓國newco 100%純棉洗臉巾除了是做好保養的第一步驟，同時也是從自身的每一個購買行為「投票」，選用最環保的材質響應綠色地球理念。



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