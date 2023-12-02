【影評】《青春並不溫柔》：「雨是不會停的，並不管你是否有傘」，但感謝導演給她們一個溫柔的結局

文：海藍

「現實和理想充滿了落差，反抗才能覺得活著。」

「抗爭是一輩子的事。」

魏青（葉曉霏 飾）對梁季微（李玲葦 飾）說的這兩句話，道出了「抗爭」在人生裡的必然。當自我同時被外在與內在的期待所擠壓，有時選擇內縮，以符合外在期待的模樣；有時選擇反抗，想要盡情伸展自我。當有足夠多的人對這樣的壓縮不滿，抗爭就會順勢而生。

因此所有的抗爭，都得先經過內在的掙扎與革命，有了足夠的意識與覺醒，才有站起來的力量——但力量彙集的同時，亦必產生分歧。

台灣電影《青春並不溫柔》以1994年4月的文化大學草山學運（亦稱文化大學美術系事件）為背景，導演蘇奕瑄身兼編劇，試圖窺視抗爭其間「理想」與「現實」的妥協與拉鋸。

草山學運的發生，乃因美術系系主任壓制學生言論與創作，並逼使一名學生退學，「爭取創作自由」便成為一致的目標。

但窺視內部，電影裡華漢大學參加抗爭者各有想法與界線，團結支援的同時也會碰撞與分歧：如果這樣無效，該不該增加強度？有立委來關切，要不要接受隨之而來的關注？會不會因此失焦或被收割？如果我不願「顧全大局」或拒絕參與，是太自私自我嗎？為什麼怎樣都不成功，還要堅持嗎？有人掀起了輿論，我該乘勢而起嗎？我們是錯的嗎？只是爭取權益，為什麼會變成暴民？成功了會不會被報復？失敗了會不會被看不起？

在觀影的過程，不時會令我想到2014年「太陽花學運」、尤其占領立院期間，日日看著媒體報導、參與遊行的憂懼；以及2015年「反（黑箱）課綱運動」占領教育部陷入焦著，學生燒炭結束生命的遺憾與混亂。

參與者有各自的生命歷程，在種種疑慮、摩擦與衝突中，屢屢有「能量不足」、無以為繼的危機。若爬梳整部電影裡抗爭的過程，可以發現美術系學會會長王毅光（張洛偍 飾）與法律系的魏青，正好採取兩種不同的態度。

而每一次遇到困難：例如學校開始嚴格點名、登報處理時，是魏青提議去教育部抗議；系學會沒錢，是魏青拿家裡給她的錢支援；當他們被抹黑為暴民、學校以拖待變時，是魏青去校長室絕食表達立場；公聽會明顯敷衍，也是魏青率先占領系辦一戰成名，才有了後續教育部次長前來協商。

相較於王毅光自比野百合，更在乎的是自身的領導權與光環，反對使用激烈手段（但不抗拒利用），更期待以政治斡旋與閉門協商來獲得認可與權力，魏青則是「反抗才能覺得活著」、「反抗要付出代價」，反對單方面的妥協，更排斥遭到利用，始終以自身對抗不公不義。

Photo Credit: 希望影視提供 《青春並不溫柔》劇照

魏青：用反抗證明存在

「在荒謬經驗中，痛苦是個體的；

一旦產生反抗，痛苦就是集體的，是大家共同承擔的遭遇。

反抗，讓人擺脫孤獨狀態，奠定人類首要價值的共通點。

我反抗，故我們存在。」——卡繆

原非美術系的魏青之所以加入對抗，表面上是「為了阿光」，實則是以身反抗父親代表的體制、親權與父權。在經歷初戀遭到阻撓並被情人否決後，反抗黨國權威的王毅光，不若選擇徹底服從的陳尚彥，乍看之下是體制與親權的盟友，站在父親的對立面。

但相處日久，就能察覺王毅光的抗爭，是在試圖為無權者或被剝奪權益者發聲的同時，亦想從社會上已然凝聚的反抗中乘勢而起，逼使掌權者願意讓步與達成協商，就如美術系主任簡永行宣稱：「等你們往上爬，有了能力、有了權力，再來談自由。」

儘管看似對立（掌權－無權），但顯然同陳尚彥所言「總要為未來著想」，王毅光並不想當一輩子的反抗者，他想得到權力來爭取改變，而這也是民主政黨的從政之路——如果記得理想初衷並堅持信念，就是開啟自由之路的政治家，反之就是另一個政客或獨裁者：自由與否，由我決定。

故而魏青和王毅光看似是情侶關係，實則是權力爭奪的對手。魏青有錢、有房，有黨國大老女兒的身份背景，她有衝撞的本錢與勇氣，而且出身政治世家，她更熟悉權力運作、政治妥協與奪取聲量，更敢在校長室外絕食抗議，登高一呼占據辦公室，都是用肉身去衝撞；同時也是自知擁有擺脫不掉的身份、藉此反抗父親的限制，和「女性只能成為附屬品」的歧視。

王毅光則是男性被社會賦予的領導身份（同屬系學會裡最理智、整理公聽會意見的楊宣淇（梁湘華 飾），雖與王毅光理念相近，但在那個年代，她就只能是「副」會長），會說話（攬功勞和叫有異見的女生「聽我的話」），和有魏青這個女友。

魏青付出這許多，她唯一沒做好的，就是當附屬品，不好好當「女人」，站在老大的這一邊。因此選擇王毅光，結果與過去是「父親的女兒」實無二致。

比起爭權奪利，魏青必須克服的障礙是天生被限制只能當家庭與男性的「附屬」，無法成為自己。王毅光想要的只是她的附和，對於她的意見均予以否決與敷衍，自然不可能了解她。

亦即魏青所爭取的，是作為「魏青」被看見的、被認同的獨特性，是「自我認同」的鬥爭與革命。儘管從小生活優渥，卻也因此難以脫離父親的控制——所謂的反抗，意即排斥外在的壓縮與雕塑，伸展自身在這個世界的存在與影響力，但父親只要她當展示品——這是所有女性自小就開啟的抗爭，從「女生不應該」到「女生應該」被塑造成應有的面貌，除此之外都要被抹除，包括是否留髮束髮、穿裙子、穿內衣、抽菸喝酒、行為舉止或幾點回家，和「脾氣不要那麼大」的溫婉順從。

女生和女生的戀愛也要經過雙重的自我認同，不同於男性自身的認同大多從小被大人肯定與鼓勵，例如勇敢，男生是「你要更勇敢一點啊」，鼓勵男性發表意見，誇大理想，奪走女生的功勞及貶低女生；女生則是「不要那麼出頭」，不要直接說出看法，更不能搶走男生的光環，最好能無怨無悔的奉獻後成為美麗或進步的陪襯。