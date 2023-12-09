HOLD住姐《HOLD不住的才是人生》：我們這些鄉下人開車去市區，才發現都市人都要去「停車場停車」

我們想讓你知道的是
因「HOLD住姐」角色一夕爆紅的她，出身賭徒世家，歷經母親重度憂鬱、家庭失和、先生罹患罕病、為家為愛退隱……人生彷彿雲霄飛車，永遠失控加速狂奔，沒有一刻安坐。但那又如何？她把半吊子的自己過得很好，期盼你也能把日子過好！
文：謝依霖（HOLD住姐）
從鄉下人到女明星
從我有記憶以來，就住在花蓮縣玉里鎮，我們擁有全台灣最大的精神病院以及全台灣最好吃的臭豆腐。沒有吃過玉里橋頭臭豆腐，別說你吃過臭豆腐，沒有來過玉里榮民醫院，別說你瘋過（開玩笑的啦）。從這些敘述，你可能隱隱約約感受到我生活的地方有點鄉下。
電視機裡有的東西我們現實生活都沒有，在我國小大概三四年級的時候，鎮上架設了第一根紅綠燈，鎮上的人都跑來參觀。不過大家不要以為我們鄉下人跟電視上演的一樣，會在那邊大驚小怪。我們雖然身為鄉下人，心靈上卻覺得自己什麼都懂，所以一群人直接在路口舉辦「玉里鎮第一屆紅綠燈比懂大賽」。
村民甲：「這個是紅綠燈啊～」
村民乙：「紅燈就是不能走啦～」
村民丙：「電視上都有啊，綠燈就可以過去啦～」
正當我們覺得自己的家鄉要發展起來，要跟世界接軌的時候，現實卻是……這根紅綠燈並沒有真的在使用，它永遠都在閃黃燈，它的意義就是一個教學用具，鎮民也不會看它，它唯一的用途就是：「這個叫紅綠燈。紅燈行，綠燈停，黃燈……輝～」搞笑用的啦。其實如果政府想要建設一個有教學意義的設備，我真心建議設立一個教學「收費停車場」。
我高中離開了玉里，一個人到「花蓮市」讀書，假日時家人就會上來探望我。於是一堆鄉下人一起開車去「市區」，我坐在舅舅舅媽的車子上，突然發現車子是不能隨便停的。在鄉下並沒有停車場這個概念，永遠是Ａ點門口到Ｂ點門口，原來都市人要去「停車場停車」。
鄉下人最怕自己看起來很鄉下，所以一定不會開口問（不需要問，我們電視都看過），跟著大家的行動就對了，盡量保持冷靜、從容、淡定，所以我們就跟著車流進到停車場的欄杆前面。然後呢，別人車子開過去桿子就自動升上去，而我們車子過去桿子卻動也不動，難道連桿子都發現我們是鄉下人？！
我們想，可能是像電動門一樣有時候感應不到，於是舅舅前前後後嚕了好幾次，但桿子就是不動。後來舅舅才發現旁邊有個機器，他降下車窗跟那台機器說：「停車。」「我要停車。」「挖ba停掐。（台語）」越說越大聲，但不管講幾次，桿子還是動也不動。
舅舅很尷尬地說：「沒電了啦。」（不想承認自己不懂。）
舅舅轉頭跟舅媽說：「妳下去把它（桿子）舉起來。」
雖然我很土，也不知道正確的打開方式，但我很確定肯定不是用舉的！！後座的我越坐越低越坐越低，低到快要平行地面了。舅媽不敵舅舅強勢的態度，只好下車去舉桿子了，舉了幾次死活舉不起來，舅媽：「舉不起來啦～」
舅舅：「大力一點啦！」
就跟他剛剛說「我要停車」一樣，不行就是不行！不是大聲就有用！終於後面的車主實在看不下去了，走下來指著按鈕說：「按這邊。」都市人真的好冷漠，為什麼都要等到劇情演變得這麼難看了，才來告訴我這邊有個按鈕呢？我一點也不想感謝他，因為我覺得我已經糗到不能再糗了，糗到這個世界對你的所有善意對你來說都已經沒有任何意義了，你早該來了！我恨你！我恨你不早點出現！
這就是我人生第一次到「收費停車場」的故事，都市人真的很討厭，設立了各種發現鄉下人真實身分的機制。儘管再怎麼努力裝都市，還是會被揪出來。我之後就算到了各個城市，一身土味還是籠罩著我，各類謝胖胖逛大觀園的劇情層出不窮。進入演藝行業之後，土炮氣味更是無法擋！
我還記得接到《撒嬌女人最好命》電影邀約時，跟導演約在現在大巨蛋對面的商務旅館lobby討論劇本，導演跟我講內容，周迅呢是妳的閨蜜，黃曉明怎樣怎樣，我還覺得這個導演有夠好笑，為什麼角色的名字要用大明星的名字啊？
想不到我去拍片的時候，竟然在現場看到活的周迅，嚇得我差點沒昏倒。竟然是真的跟大明星演戲？！我……要離開啊！我不配在這個人面前演戲，我甚至不配在她面前呼吸！
其實我以前一直因為身為鄉下人而自卑，總是很怕別人瞧不起自己，怕都市人笑你很土很鄉下。入行之後更自卑，我又沒別人漂亮，一個從鄉下來的類貧戶出身的普通女孩（還沒說醜喔，嘴巴還是很硬），有時候自己都懷疑自己憑什麼走紅，憑什麼當明星。
直到長大才釋然，都市與鄉村不過就是生活環境的不同而已，各有各的美麗，真的沒有什麼好比較的。而成為明星或不是明星又如何？演藝人員也只是一項職業罷了，並沒有什麼特別了不起。
現在的我心態超級健康，我就是我啊，這就是我獨一無二的樣子，為什麼要偽裝自己呢？在任何狀況如果有人瞧不起我，那我就「瞧不起你的瞧不起，識破你的識破」！！
書籍介紹
本文摘錄自《HOLD不住的才是人生：媽媽、老婆、女兒、女明星，沒一個做得好，卻把自己過得很好！》，圓神出版
作者：謝依霖（HOLD住姐）
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每個人都能成為自己生命中的一線明星，擁有自己獨特的光
因「HOLD住姐」角色一夕爆紅的她，出身賭徒世家，
歷經母親重度憂鬱、家庭失和、先生罹患罕病、為家為愛退隱……
人生彷彿雲霄飛車，永遠失控加速狂奔，沒有一刻安坐。
但那又如何？她把半吊子的自己過得很好，期盼你也能把日子過好！
「HOLD住姐」謝依霖在大學時期就以靈活的反應與百變的角色贏得觀眾青睞，一夕之間爆紅，成為炙手可熱的主持新秀，更因為代班《康熙來了》深獲小S肯定，視為接班人。自創的流行語紅遍大街小巷，甚至掀起模仿潮流。一出場就帶給眾人歡笑，豪爽的笑聲更是她的招牌特色。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）