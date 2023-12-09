HOLD住姐《HOLD不住的才是人生》：我們這些鄉下人開車去市區，才發現都市人都要去「停車場停車」

文：謝依霖（HOLD住姐）

從鄉下人到女明星

從我有記憶以來，就住在花蓮縣玉里鎮，我們擁有全台灣最大的精神病院以及全台灣最好吃的臭豆腐。沒有吃過玉里橋頭臭豆腐，別說你吃過臭豆腐，沒有來過玉里榮民醫院，別說你瘋過（開玩笑的啦）。從這些敘述，你可能隱隱約約感受到我生活的地方有點鄉下。

電視機裡有的東西我們現實生活都沒有，在我國小大概三四年級的時候，鎮上架設了第一根紅綠燈，鎮上的人都跑來參觀。不過大家不要以為我們鄉下人跟電視上演的一樣，會在那邊大驚小怪。我們雖然身為鄉下人，心靈上卻覺得自己什麼都懂，所以一群人直接在路口舉辦「玉里鎮第一屆紅綠燈比懂大賽」。

村民甲：「這個是紅綠燈啊～」

村民乙：「紅燈就是不能走啦～」

村民丙：「電視上都有啊，綠燈就可以過去啦～」

正當我們覺得自己的家鄉要發展起來，要跟世界接軌的時候，現實卻是……這根紅綠燈並沒有真的在使用，它永遠都在閃黃燈，它的意義就是一個教學用具，鎮民也不會看它，它唯一的用途就是：「這個叫紅綠燈。紅燈行，綠燈停，黃燈……輝～」搞笑用的啦。其實如果政府想要建設一個有教學意義的設備，我真心建議設立一個教學「收費停車場」。

我高中離開了玉里，一個人到「花蓮市」讀書，假日時家人就會上來探望我。於是一堆鄉下人一起開車去「市區」，我坐在舅舅舅媽的車子上，突然發現車子是不能隨便停的。在鄉下並沒有停車場這個概念，永遠是Ａ點門口到Ｂ點門口，原來都市人要去「停車場停車」。

鄉下人最怕自己看起來很鄉下，所以一定不會開口問（不需要問，我們電視都看過），跟著大家的行動就對了，盡量保持冷靜、從容、淡定，所以我們就跟著車流進到停車場的欄杆前面。然後呢，別人車子開過去桿子就自動升上去，而我們車子過去桿子卻動也不動，難道連桿子都發現我們是鄉下人？！

我們想，可能是像電動門一樣有時候感應不到，於是舅舅前前後後嚕了好幾次，但桿子就是不動。後來舅舅才發現旁邊有個機器，他降下車窗跟那台機器說：「停車。」「我要停車。」「挖ba停掐。（台語）」越說越大聲，但不管講幾次，桿子還是動也不動。

舅舅很尷尬地說：「沒電了啦。」（不想承認自己不懂。）

舅舅轉頭跟舅媽說：「妳下去把它（桿子）舉起來。」

雖然我很土，也不知道正確的打開方式，但我很確定肯定不是用舉的！！後座的我越坐越低越坐越低，低到快要平行地面了。舅媽不敵舅舅強勢的態度，只好下車去舉桿子了，舉了幾次死活舉不起來，舅媽：「舉不起來啦～」

舅舅：「大力一點啦！」

就跟他剛剛說「我要停車」一樣，不行就是不行！不是大聲就有用！終於後面的車主實在看不下去了，走下來指著按鈕說：「按這邊。」都市人真的好冷漠，為什麼都要等到劇情演變得這麼難看了，才來告訴我這邊有個按鈕呢？我一點也不想感謝他，因為我覺得我已經糗到不能再糗了，糗到這個世界對你的所有善意對你來說都已經沒有任何意義了，你早該來了！我恨你！我恨你不早點出現！

這就是我人生第一次到「收費停車場」的故事，都市人真的很討厭，設立了各種發現鄉下人真實身分的機制。儘管再怎麼努力裝都市，還是會被揪出來。我之後就算到了各個城市，一身土味還是籠罩著我，各類謝胖胖逛大觀園的劇情層出不窮。進入演藝行業之後，土炮氣味更是無法擋！

我還記得接到《撒嬌女人最好命》電影邀約時，跟導演約在現在大巨蛋對面的商務旅館lobby討論劇本，導演跟我講內容，周迅呢是妳的閨蜜，黃曉明怎樣怎樣，我還覺得這個導演有夠好笑，為什麼角色的名字要用大明星的名字啊？

想不到我去拍片的時候，竟然在現場看到活的周迅，嚇得我差點沒昏倒。竟然是真的跟大明星演戲？！我……要離開啊！我不配在這個人面前演戲，我甚至不配在她面前呼吸！

其實我以前一直因為身為鄉下人而自卑，總是很怕別人瞧不起自己，怕都市人笑你很土很鄉下。入行之後更自卑，我又沒別人漂亮，一個從鄉下來的類貧戶出身的普通女孩（還沒說醜喔，嘴巴還是很硬），有時候自己都懷疑自己憑什麼走紅，憑什麼當明星。

直到長大才釋然，都市與鄉村不過就是生活環境的不同而已，各有各的美麗，真的沒有什麼好比較的。而成為明星或不是明星又如何？演藝人員也只是一項職業罷了，並沒有什麼特別了不起。

現在的我心態超級健康，我就是我啊，這就是我獨一無二的樣子，為什麼要偽裝自己呢？在任何狀況如果有人瞧不起我，那我就「瞧不起你的瞧不起，識破你的識破」！！

書籍介紹

本文摘錄自《HOLD不住的才是人生：媽媽、老婆、女兒、女明星，沒一個做得好，卻把自己過得很好！》，圓神出版

作者：謝依霖（HOLD住姐）

每個人都能成為自己生命中的一線明星，擁有自己獨特的光

因「HOLD住姐」角色一夕爆紅的她，出身賭徒世家，

歷經母親重度憂鬱、家庭失和、先生罹患罕病、為家為愛退隱……

人生彷彿雲霄飛車，永遠失控加速狂奔，沒有一刻安坐。

但那又如何？她把半吊子的自己過得很好，期盼你也能把日子過好！

「HOLD住姐」謝依霖在大學時期就以靈活的反應與百變的角色贏得觀眾青睞，一夕之間爆紅，成為炙手可熱的主持新秀，更因為代班《康熙來了》深獲小S肯定，視為接班人。自創的流行語紅遍大街小巷，甚至掀起模仿潮流。一出場就帶給眾人歡笑，豪爽的笑聲更是她的招牌特色。