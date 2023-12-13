《我，刀槍不入》：我以任何海豹部隊候選人應有的方式慶祝勝利——拚命鍛鍊身體

文：大衛・哥金斯（David Goggins）

尋找自己的「不可能任務」

第一次意識到不是所有身心限制都是真的

《洛基》第一集依然是我最喜歡的電影之一，因為它講的是一個生活貧困、沒有前途、不學無術的二流拳擊手，就連教練都不想訓練他。但出乎意料地，拳王阿波羅．克里德給了他挑戰冠軍的機會。這是拳擊史上最令人畏懼的戰士，他擊敗了每一個遇到的對手，而洛基唯一想要的，是成為第一個能跟克里德戰到最後一回合的人。光是能做到這一點，這輩子就能第一次為自己感到驕傲。

這場戰鬥比任何人預想的都更勢均力敵、血腥激烈，而到了中間回合，洛基受到了越來越多痛擊。他正在輸掉比賽，剛進入第十四回合就被擊倒，但又重新站起，回到擂臺中央。阿波羅像獅子一樣走近，連番揮出犀利的左刺拳，用組合拳把腳步緩慢的洛基打得搖搖欲墜，一記懲罰性的右勾拳命中目標，然後又一拳。他把洛基逼到角落，洛基兩腿發軟，連舉起雙臂防禦的力氣都沒有。阿波羅又一記右勾拳擊中了洛基的腦袋，接著是左勾拳，然後一記凶狠的右手上勾拳，將洛基擊倒在地。

阿波羅高舉雙臂，退到對面的角落，但即使臉朝下趴在擂臺上，洛基也沒有放棄。裁判開始讀秒時，洛基爬向繩索。他的教練米基懇求他別爬起來，但洛基充耳不聞。他先單膝跪起，然後用四肢爬起來。裁判數到六的時候，洛基抓住繩子，站了起來。觀眾歡呼雷動，阿波羅轉身看到他還站著，洛基揮手要阿波羅放馬過來，拳王震驚得肩膀下垂。

戰鬥還沒有結束。

我關掉電視，開始思考自己的人生。我的人生沒有任何奮發圖強和充滿熱忱的時刻，但我知道如果繼續屈服於自己的恐懼和自卑，就等於讓它們永遠主宰我的未來。唯一的選擇，就是試著在那些讓我低落的情緒中找到力量，駕馭並利用它們振作起來，而我就是這麼做了。

把奶昔扔進垃圾桶，繫好鞋帶，我再次上路。首次跑到○．五公里的時候，腿和肺都感到劇痛，心跳急促，我停了下來。這一次我感受到同樣的痛苦，心臟像發燙的車一樣狂奔，但我繼續跑，痛苦漸漸消失，彎下腰喘口氣的時候，已經跑了一．五公里。

那是第一次意識到，不是所有身體和心理上的限制都是真的，而且我有「太早放棄」的習慣。我知道需要鼓起每一分勇氣和毅力，才能完成不可能的事。我面對的，將是數小時、數日、數週不間斷的痛苦，必須把自己推向生命的極限，必須接受我可能跑到一半會猝死，因為這次我不會放棄，無論心臟跳得有多快，無論承受著多大的痛苦。問題是，我沒有作戰計畫可循，沒有藍圖，只能自己畫草圖。

我典型的一天如下：清晨四點半醒來，啃一根香蕉，然後閱讀ASVAB（Armed Services Vocational Aptitude Battery，軍隊職業傾向測驗）考試的書籍；五點左右，把那本書帶上健身車，邊流汗念書兩個小時。別忘了，當時我的身體很糟，還無法跑超過一．五公里，所以必須在健身車上盡可能地燃燒卡路里。然後開車去卡梅爾高中，跳進游泳池游兩個小時。

之後去健身房進行一連串的訓練，包括臥推、上斜臥推和大量的腿部鍛鍊。鍛鍊大塊肌較為困難，需要使用較輕的器材多次重複施作，做個五、六組，每組一百到兩百下。然後回到健身車上，再騎個兩小時。

我一直感覺餓，晚餐是每天真正的一餐，但食物很少。我會吃一塊烤或炒的雞胸肉和一些蔬菜，還有一小撮米飯。晚飯後，再騎兩個小時健身車，然後睡覺、醒來，重來一遍，儘管我自知勝算非常低。我想做到的，就像一個成績都是D的學生去申請哈佛大學，或是走進一家賭場，把所有的錢都押在輪盤的某一個數字上，表現得好像贏錢已成定局。我把一切都賭在自己身上，而且沒有任何保證。

我每天量兩次體重，兩週內減掉了十一公斤。成果隨著不斷磨練而逐漸改善，減去的重量越來越多。十天後，體重減至一百一十三公斤，輕到可以開始做伏地挺身、引體向上，然後我開始拚命跑步。如常地醒來，騎健身車、去游泳和健身，後來也加上三公里、五公里和六．五公里的長跑。我放棄了跑鞋，訂購了一雙貝特斯輕量戰鬥靴，與海豹部隊候選人在接受BUD／S（Basic Underwater Demolition/SEAL，基礎水下爆破訓練）時穿的靴子同款，開始穿著跑步。

沒有捷徑可走

付出了那麼多努力，你可能以為我晚上會睡得香甜，但我的夜晚其實充滿焦慮。我的胃咕嚕叫，腦子不停地打轉。我會夢見困難的ASVAB考題，而且一想到隔天的自主訓練就難受。我付出太多，但身上幾乎沒有燃料，以至於憂鬱成為一種自然的副作用。

破裂的婚姻正走向離婚之途，帕姆明確地表示，如果我奇蹟般地實現了自己的目標，她和我的繼女不會和我一起搬去聖地牙哥。她們大部分的時間都待在巴西鎮，而當我一個人在卡梅爾時，整個人陷入了混亂。沒完沒了的自暴自棄想法不斷地湧現時，我覺得自己既無價值又無助。

當憂鬱症讓你窒息時，它會遮蔽所有的光，讓你失去希望的依託，只看到黑暗。對我來說，度過難關的唯一方法就是擺脫憂鬱症。我必須反轉它，並說服自己，所有的自我懷疑和焦慮，都證明了我將不再過著漫無目的的人生。也許我的任務確實不可能完成，但至少人生又有了他媽的任務。