《我，刀槍不入》：我以任何海豹部隊候選人應有的方式慶祝勝利——拚命鍛鍊身體
我們想讓你知道的是
哥金斯的人生與一般認知的成功相去甚遠。他沒有積累億萬財富，也沒有獲得很高的社會地位，但他成功擺脫失敗的過去，克服了惡劣環境，成為自己人生的主人。在階級流動越趨困難的現代，全世界的年輕人之所以如此熱中於他的故事，是因為他展示了突破天花板的可能性，以及最重要的，我們可以如何做到。
文：大衛・哥金斯（David Goggins）
尋找自己的「不可能任務」
第一次意識到不是所有身心限制都是真的
《洛基》第一集依然是我最喜歡的電影之一，因為它講的是一個生活貧困、沒有前途、不學無術的二流拳擊手，就連教練都不想訓練他。但出乎意料地，拳王阿波羅．克里德給了他挑戰冠軍的機會。這是拳擊史上最令人畏懼的戰士，他擊敗了每一個遇到的對手，而洛基唯一想要的，是成為第一個能跟克里德戰到最後一回合的人。光是能做到這一點，這輩子就能第一次為自己感到驕傲。
這場戰鬥比任何人預想的都更勢均力敵、血腥激烈，而到了中間回合，洛基受到了越來越多痛擊。他正在輸掉比賽，剛進入第十四回合就被擊倒，但又重新站起，回到擂臺中央。阿波羅像獅子一樣走近，連番揮出犀利的左刺拳，用組合拳把腳步緩慢的洛基打得搖搖欲墜，一記懲罰性的右勾拳命中目標，然後又一拳。他把洛基逼到角落，洛基兩腿發軟，連舉起雙臂防禦的力氣都沒有。阿波羅又一記右勾拳擊中了洛基的腦袋，接著是左勾拳，然後一記凶狠的右手上勾拳，將洛基擊倒在地。
阿波羅高舉雙臂，退到對面的角落，但即使臉朝下趴在擂臺上，洛基也沒有放棄。裁判開始讀秒時，洛基爬向繩索。他的教練米基懇求他別爬起來，但洛基充耳不聞。他先單膝跪起，然後用四肢爬起來。裁判數到六的時候，洛基抓住繩子，站了起來。觀眾歡呼雷動，阿波羅轉身看到他還站著，洛基揮手要阿波羅放馬過來，拳王震驚得肩膀下垂。
戰鬥還沒有結束。
我關掉電視，開始思考自己的人生。我的人生沒有任何奮發圖強和充滿熱忱的時刻，但我知道如果繼續屈服於自己的恐懼和自卑，就等於讓它們永遠主宰我的未來。唯一的選擇，就是試著在那些讓我低落的情緒中找到力量，駕馭並利用它們振作起來，而我就是這麼做了。
把奶昔扔進垃圾桶，繫好鞋帶，我再次上路。首次跑到○．五公里的時候，腿和肺都感到劇痛，心跳急促，我停了下來。這一次我感受到同樣的痛苦，心臟像發燙的車一樣狂奔，但我繼續跑，痛苦漸漸消失，彎下腰喘口氣的時候，已經跑了一．五公里。
那是第一次意識到，不是所有身體和心理上的限制都是真的，而且我有「太早放棄」的習慣。我知道需要鼓起每一分勇氣和毅力，才能完成不可能的事。我面對的，將是數小時、數日、數週不間斷的痛苦，必須把自己推向生命的極限，必須接受我可能跑到一半會猝死，因為這次我不會放棄，無論心臟跳得有多快，無論承受著多大的痛苦。問題是，我沒有作戰計畫可循，沒有藍圖，只能自己畫草圖。
我典型的一天如下：清晨四點半醒來，啃一根香蕉，然後閱讀ASVAB（Armed Services Vocational Aptitude Battery，軍隊職業傾向測驗）考試的書籍；五點左右，把那本書帶上健身車，邊流汗念書兩個小時。別忘了，當時我的身體很糟，還無法跑超過一．五公里，所以必須在健身車上盡可能地燃燒卡路里。然後開車去卡梅爾高中，跳進游泳池游兩個小時。
之後去健身房進行一連串的訓練，包括臥推、上斜臥推和大量的腿部鍛鍊。鍛鍊大塊肌較為困難，需要使用較輕的器材多次重複施作，做個五、六組，每組一百到兩百下。然後回到健身車上，再騎個兩小時。
我一直感覺餓，晚餐是每天真正的一餐，但食物很少。我會吃一塊烤或炒的雞胸肉和一些蔬菜，還有一小撮米飯。晚飯後，再騎兩個小時健身車，然後睡覺、醒來，重來一遍，儘管我自知勝算非常低。我想做到的，就像一個成績都是D的學生去申請哈佛大學，或是走進一家賭場，把所有的錢都押在輪盤的某一個數字上，表現得好像贏錢已成定局。我把一切都賭在自己身上，而且沒有任何保證。
我每天量兩次體重，兩週內減掉了十一公斤。成果隨著不斷磨練而逐漸改善，減去的重量越來越多。十天後，體重減至一百一十三公斤，輕到可以開始做伏地挺身、引體向上，然後我開始拚命跑步。如常地醒來，騎健身車、去游泳和健身，後來也加上三公里、五公里和六．五公里的長跑。我放棄了跑鞋，訂購了一雙貝特斯輕量戰鬥靴，與海豹部隊候選人在接受BUD／S（Basic Underwater Demolition/SEAL，基礎水下爆破訓練）時穿的靴子同款，開始穿著跑步。
沒有捷徑可走
付出了那麼多努力，你可能以為我晚上會睡得香甜，但我的夜晚其實充滿焦慮。我的胃咕嚕叫，腦子不停地打轉。我會夢見困難的ASVAB考題，而且一想到隔天的自主訓練就難受。我付出太多，但身上幾乎沒有燃料，以至於憂鬱成為一種自然的副作用。
破裂的婚姻正走向離婚之途，帕姆明確地表示，如果我奇蹟般地實現了自己的目標，她和我的繼女不會和我一起搬去聖地牙哥。她們大部分的時間都待在巴西鎮，而當我一個人在卡梅爾時，整個人陷入了混亂。沒完沒了的自暴自棄想法不斷地湧現時，我覺得自己既無價值又無助。
當憂鬱症讓你窒息時，它會遮蔽所有的光，讓你失去希望的依託，只看到黑暗。對我來說，度過難關的唯一方法就是擺脫憂鬱症。我必須反轉它，並說服自己，所有的自我懷疑和焦慮，都證明了我將不再過著漫無目的的人生。也許我的任務確實不可能完成，但至少人生又有了他媽的任務。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。