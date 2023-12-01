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TNL+ 2023/12/01,
政治

哪位中華人民共和國的國民沒有中華民國的祖先？到底在爭什麼？

哪位中華人民共和國的國民沒有中華民國的祖先？到底在爭什麼？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

假如中華民國的我們，摸不著自己的根，要怎麼向中華人民共和國討價還價，算一算這筆歷史的大帳？釐清中華民國的來龍去脈，不意味著跨海重返中原————中華民國回不去南京了，句號。

風和日麗、藍天白雲，非常北京。

2022年7月7日，北京西南郊的中國人民抗日戰爭紀念館，有一位小男孩牽著媽媽的手，踱著可愛雙腳，參觀一年一度的磅礡展覽。由於動態清零政策，這座由鄧小平題字的博物館未開許久。七七事變的第85週年，中共中央重啟博物館的大門。

圖片1
Photo Credit: 唐庚

小男孩看著密密麻麻、雄偉盛大的展覽介紹，牽著媽媽的手問道，「媽媽，為什麼美國人幫我們打日本人，我們還要打美國人？」中國母親矇了，遲疑幾許，「我也不知道的呀，所以才帶你來看展呀！」看來讀歷史的一個方法，是打上一場迷糊仗。

圖片2
Photo Credit: 唐庚

當中華人民共和國被中華民國包圍

一同參觀博物館的還有一位台灣學生。他左思右想，「太有意思了，如果我還在台北，是不可能聽到這些問題。」他搭上來時坐的地鐵14號線，把這個歷史學的大哉問帶回城裡。當天晚上，他和朋友在西單大悅城聚餐，桌上擺著小大董的烤鴨和江南好友精心挑選的紅葡萄酒。

但是他還是想著博物館的問題。

用完飯後，他回到雍和宮附近胡同口上的小窩。「太有意思了，這個博物館小孩提出的問題太有意思了。」他想到住在大街上的姥爺。他的姥爺出生於1952年的北京，一段毛澤東高喊「抗美援朝」的激昂時代。他決定去找他的姥爺，問破他的砂鍋，讓這位中華人民共和國國民解釋一切的來龍去脈。

中華民國的孩子在北京綠色地鐵的什剎海站下車，出了C口，朝地安門外大街的北方走。在這條亙穿北京中軸線的大街上，他拎著從博物館買的馬克杯和筆記本，倏地經過鐘樓灣胡同旁的姚記炒肝。

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