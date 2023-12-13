朱家安評《智慧妻子》：如果有天你要投胎成為AI語音助理，你可能不會希望自己成為女AI
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作者認為，智慧妻子確實存在，而現在正是協助她自我解放的時候。透過這些野心，將為其增添女性主義者的力量，一起嘗試瓦解這個使所有性別都感到窒息的父權體制；甚至應該要思考，當智慧妻子可能是寵物、植物、機器或人類形態的面貌時，該如何讓她能夠在這個資本主義晚期與後父權體制的嶄新未來中，協助提升女性與妻子工作的地位？
文：朱家安
《智慧妻子》：Siri和AI家電也需要女性主義嗎？
國立陽明交通大學出版社2023年引進斯特蘭格斯（Yolande Strengers）和甘迺迪（Jenny Kennedy）的《智慧妻子》，由柯昀青翻譯。這本書討論各種環繞在AI生活周遭，跟性別有關的問題，包括：
- 為什麼眾多AI語音助理都是女性形象？這有什麼問題？
- 「家事機器人」以結果來說對家務分配有什麼影響？
- 人性騷擾AI有問題嗎？
- 那，性愛機器人有問題嗎？
- 我們需要「女性主義AI」或者「酷兒化AI」嗎？
這些問題豐富又複雜，本文希望以其中「人類物化AI」這個子議題為例說明書中有趣之處，並稍微介紹我的看法。
如果有天你要投胎成為AI，你可能不會希望自己成為女AI
你手機裡有AI語音助理嗎？他是什麼性別？
這問題乍聽之下有點怪：為什麼AI還會有性別？不過意外的是答案相當明確：如果你沒有特地改變設定，那不管是蘋果的Siri、亞馬遜的Alexa還是Google的同名AI，他們的原廠設定多半是女生的聲音，並且也會被使用者當成女生來對待。
AI就是AI，還有被當成什麼性別對待的差別嗎？其實有。差別之一就是：如果使用者把AI當成女生，那他性騷擾和意淫AI的頻率會大幅增加。2014年，微軟推出數位助理蔻塔娜之後，意外的發現她收到最多的詢問並不是關於使用者的生活問題，而是關於這個AI助理的性生活（或許這些人做這些事情的時候，應該要想到蔻塔娜的供應商隨時都在監聽）。
有項研究分析YouTube上面展示各種有社交能力的機器人的影片，並且發現若社交機器人展現出女性形象，那下方留言當中，性化和物化的留言比例就會增加，顯然如果人們看不出機器人的性別，就會傾向於關注它的原理、結構和能力，但當人們發現可以把眼前的機器人理解成女生，討論的焦點就會變成「可以幹它嗎？」。
記得微軟的聊天AI Tay嗎？她上線不到一天就被緊急下架，因為推特上的人在幾小時內教會她說各種種族歧視和性別歧視的話，以及自我意淫的話。想想看，若Tay當初以男生形象呈現，而不是少女形象呈現，網友可能依然會試圖教他歧視黑人和猶太人，但應該不會試圖要他說「爹地快來幹我的機器人小穴」。
面對不了解你的母語的人，常見的找樂子手段是教他一些不得體的話並騙他說出來，這是為什麼交到外國朋友之後學的頭幾句話當中常常有髒話。髒話通常是用來污辱人，但教人髒話並騙他說出來並不是在污辱這個人，不過，當男生教女性AI說出自我性愛化的言論，若不把這理解成性騷擾和意淫，可能無法說明為什麼只要AI以男生形象呈現，這些人類男生就忽然失去這方面的興趣。
物化AI，有問題嗎？
女性化AI受到常態性騷擾，這已經引起學術界注意，學者們討論這種現象是出於怎樣的社會氛圍，會造成怎樣的影響。例如，面對性騷擾，AI助理應該附和嗎？還是最好幽默迴避，或者嚴肅的糾正？這種「當人對AI╱機器人做出性方面不恰當的行為時，應該怎麼辦？」的問題不只關於AI助理，也關於人型智慧家電和性愛機器人：將強暴的性幻想在機器人身上付諸實行，有問題嗎？戀童癖呢？
有些人主張「若一定要有人被意淫╱騷擾╱性侵，那讓機器人承擔，總比讓真人受害好吧！」，另外一些人更樂觀，認為AI和機器人反而有機會教育或「治療」那些在性方面有不當舉止的人。對這種看法，書中引用了倫理學家林（Patrick Lin）相當有啟發性的類比：若你要治療種族歧視，你會選擇提供一台深色皮膚的機器人讓歧視者去歧視嗎？如果不會，那憑什麼你會用兒童造型的性愛機器人去治療戀童癖？
話說回來，為什麼Siri等AI語音助理當初多半以女性形象呈現？業界通常會強調他們不是特意選擇女性聲音，只是因為女聲聲音有一些「實用特色」，例如音調較高容易辨認、手機的小喇叭不容易呈現低沉的男聲等等。對這些說法，《智慧妻子》一一列出相對的研究來駁斥，並指出或許原因並不是什麼複雜的務實考量，而就是簡單的刻板印象：對於這種用來輔助和服務的聲音，大家就是習慣他來自某個特定性別。
理論上，「機器人是什麼性別？」這問題至少跟他是什麼星座或念什麼科系一樣荒謬。我們直覺上會想知道機器人的性別，並且依此決定如何對待他，這就說明了這個社會依然是一個過度性化的社會，並且值得矯正和改變。
AI議題照亮未來，也照亮當下
綜觀人類對待AI的方式，要找出性別上令人髮指的差異很簡單，但要進一步主張說「當人類在性方面不當對待AI，這會因果的加劇人對人的性別歧視和壓迫」則相當困難。這並不是因為這些因果關係特別缺乏證據，而是因為在涉及人類和文化的社會科學領域，大部分因果宣稱都很難找到確切證據。
閱讀《智慧妻子》，可以看出作者們對這難題的意識和糾結，一方面強調難有證據能支持這類因果關係，另一方面又不放棄此一信念：「我們對待虛擬女性的方式不僅會反映，更會強化我們對待『真實』女性的方式；反過來也一樣」（190）。
對於這種處境我相當同情，因為我也同意上述信念：縱使很難找到證據支持，我相信這些因果關係實際上存在。然而對我來說，這處境並不妨礙我們主張社會應該要在性別方面大改造，因為顯然AI和機器人受到的種種性化對待，就足以說明這個社會的性別不平等和歧視，當一個社會是性別不平等和性別歧視的社會，這已經夠嚴重了，我們本來就不需要等到這些不平等和歧視開始進一步惡化，才動手做些什麼。
當我們以倫理學眼光看待AI等新興科技，基於他們相當新穎，我們的注意力容易被扯向他們照出的「未來變化」：這些科技會把我們帶往哪裡？如果事情會變糟，怎麼辦？藉由《智慧妻子》的慧眼，我們可以看見，關於新興科技的研究不止讓我們預見可能的「未來變化」，也讓我們看見更多「當下現況」。人類不需要等到未來，現在就已經對AI在性別上差別待遇，如同他們對其他人類差別待遇。於我而言，不管未來變化如何，當下現況就已經足以審慎看待、迅速應對。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！