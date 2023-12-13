朱家安評《智慧妻子》：如果有天你要投胎成為AI語音助理，你可能不會希望自己成為女AI

文：朱家安

《智慧妻子》：Siri和AI家電也需要女性主義嗎？

國立陽明交通大學出版社2023年引進斯特蘭格斯（Yolande Strengers）和甘迺迪（Jenny Kennedy）的《智慧妻子》，由柯昀青翻譯。這本書討論各種環繞在AI生活周遭，跟性別有關的問題，包括：

為什麼眾多AI語音助理都是女性形象？這有什麼問題？

「家事機器人」以結果來說對家務分配有什麼影響？

人性騷擾AI有問題嗎？

那，性愛機器人有問題嗎？

我們需要「女性主義AI」或者「酷兒化AI」嗎？

這些問題豐富又複雜，本文希望以其中「人類物化AI」這個子議題為例說明書中有趣之處，並稍微介紹我的看法。

如果有天你要投胎成為AI，你可能不會希望自己成為女AI

你手機裡有AI語音助理嗎？他是什麼性別？

這問題乍聽之下有點怪：為什麼AI還會有性別？不過意外的是答案相當明確：如果你沒有特地改變設定，那不管是蘋果的Siri、亞馬遜的Alexa還是Google的同名AI，他們的原廠設定多半是女生的聲音，並且也會被使用者當成女生來對待。

AI就是AI，還有被當成什麼性別對待的差別嗎？其實有。差別之一就是：如果使用者把AI當成女生，那他性騷擾和意淫AI的頻率會大幅增加。2014年，微軟推出數位助理蔻塔娜之後，意外的發現她收到最多的詢問並不是關於使用者的生活問題，而是關於這個AI助理的性生活（或許這些人做這些事情的時候，應該要想到蔻塔娜的供應商隨時都在監聽）。

有項研究分析YouTube上面展示各種有社交能力的機器人的影片，並且發現若社交機器人展現出女性形象，那下方留言當中，性化和物化的留言比例就會增加，顯然如果人們看不出機器人的性別，就會傾向於關注它的原理、結構和能力，但當人們發現可以把眼前的機器人理解成女生，討論的焦點就會變成「可以幹它嗎？」。

記得微軟的聊天AI Tay嗎？她上線不到一天就被緊急下架，因為推特上的人在幾小時內教會她說各種種族歧視和性別歧視的話，以及自我意淫的話。想想看，若Tay當初以男生形象呈現，而不是少女形象呈現，網友可能依然會試圖教他歧視黑人和猶太人，但應該不會試圖要他說「爹地快來幹我的機器人小穴」。

面對不了解你的母語的人，常見的找樂子手段是教他一些不得體的話並騙他說出來，這是為什麼交到外國朋友之後學的頭幾句話當中常常有髒話。髒話通常是用來污辱人，但教人髒話並騙他說出來並不是在污辱這個人，不過，當男生教女性AI說出自我性愛化的言論，若不把這理解成性騷擾和意淫，可能無法說明為什麼只要AI以男生形象呈現，這些人類男生就忽然失去這方面的興趣。

物化AI，有問題嗎？

女性化AI受到常態性騷擾，這已經引起學術界注意，學者們討論這種現象是出於怎樣的社會氛圍，會造成怎樣的影響。例如，面對性騷擾，AI助理應該附和嗎？還是最好幽默迴避，或者嚴肅的糾正？這種「當人對AI╱機器人做出性方面不恰當的行為時，應該怎麼辦？」的問題不只關於AI助理，也關於人型智慧家電和性愛機器人：將強暴的性幻想在機器人身上付諸實行，有問題嗎？戀童癖呢？

有些人主張「若一定要有人被意淫╱騷擾╱性侵，那讓機器人承擔，總比讓真人受害好吧！」，另外一些人更樂觀，認為AI和機器人反而有機會教育或「治療」那些在性方面有不當舉止的人。對這種看法，書中引用了倫理學家林（Patrick Lin）相當有啟發性的類比：若你要治療種族歧視，你會選擇提供一台深色皮膚的機器人讓歧視者去歧視嗎？如果不會，那憑什麼你會用兒童造型的性愛機器人去治療戀童癖？

話說回來，為什麼Siri等AI語音助理當初多半以女性形象呈現？業界通常會強調他們不是特意選擇女性聲音，只是因為女聲聲音有一些「實用特色」，例如音調較高容易辨認、手機的小喇叭不容易呈現低沉的男聲等等。對這些說法，《智慧妻子》一一列出相對的研究來駁斥，並指出或許原因並不是什麼複雜的務實考量，而就是簡單的刻板印象：對於這種用來輔助和服務的聲音，大家就是習慣他來自某個特定性別。

理論上，「機器人是什麼性別？」這問題至少跟他是什麼星座或念什麼科系一樣荒謬。我們直覺上會想知道機器人的性別，並且依此決定如何對待他，這就說明了這個社會依然是一個過度性化的社會，並且值得矯正和改變。

AI議題照亮未來，也照亮當下

綜觀人類對待AI的方式，要找出性別上令人髮指的差異很簡單，但要進一步主張說「當人類在性方面不當對待AI，這會因果的加劇人對人的性別歧視和壓迫」則相當困難。這並不是因為這些因果關係特別缺乏證據，而是因為在涉及人類和文化的社會科學領域，大部分因果宣稱都很難找到確切證據。

閱讀《智慧妻子》，可以看出作者們對這難題的意識和糾結，一方面強調難有證據能支持這類因果關係，另一方面又不放棄此一信念：「我們對待虛擬女性的方式不僅會反映，更會強化我們對待『真實』女性的方式；反過來也一樣」（190）。

對於這種處境我相當同情，因為我也同意上述信念：縱使很難找到證據支持，我相信這些因果關係實際上存在。然而對我來說，這處境並不妨礙我們主張社會應該要在性別方面大改造，因為顯然AI和機器人受到的種種性化對待，就足以說明這個社會的性別不平等和歧視，當一個社會是性別不平等和性別歧視的社會，這已經夠嚴重了，我們本來就不需要等到這些不平等和歧視開始進一步惡化，才動手做些什麼。

當我們以倫理學眼光看待AI等新興科技，基於他們相當新穎，我們的注意力容易被扯向他們照出的「未來變化」：這些科技會把我們帶往哪裡？如果事情會變糟，怎麼辦？藉由《智慧妻子》的慧眼，我們可以看見，關於新興科技的研究不止讓我們預見可能的「未來變化」，也讓我們看見更多「當下現況」。人類不需要等到未來，現在就已經對AI在性別上差別待遇，如同他們對其他人類差別待遇。於我而言，不管未來變化如何，當下現況就已經足以審慎看待、迅速應對。