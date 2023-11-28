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2023/11/28,
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台鋼雄鷹擴編選秀名單陳文杰、郭俊麟入列，陳文杰眼框泛紅感謝中信兄弟、承諾會變更好

台鋼雄鷹擴編選秀名單陳文杰、郭俊麟入列，陳文杰眼框泛紅感謝中信兄弟、承諾會變更好
台鋼雄鷹第2次擴編選秀挑走中信兄弟野手陳文杰。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台鋼雄鷹第2次擴編選秀挑走中信兄弟野手陳文杰，陳文杰表示，有心理準備但心情複雜和不捨，眼眶泛紅地感謝在兄弟近8年來的一切，也跟球迷說抱歉今年沒有打出水準，「以後我會表現得更好」。

（中央社）中職台鋼雄鷹隊第2次擴編選秀名單今日公布，選進4投1野為中信兄弟野手陳文杰、富邦悍將投手郭俊麟、統一獅隊投手施子謙、樂天桃猿隊投手許峻暘、味全龍隊投手王躍霖。

台鋼雄鷹隊為中職新球隊，有2次擴編選秀機會，今日公布第2次擴編選秀結果，根據規定，第2次擴編選秀是從原球團18人保護名單外指名1人，新球團支付原球團權利金每人新台幣750萬元。

台鋼雄鷹去（2022）年首度擴編選秀，選進投手張喜凱、捕手張肇元、內野手杜家明、外野手洪瑋漢、內野手胡冠俞。

眼眶泛紅謝在兄弟近8年一切，陳文杰承諾會變更好

（中央社）台鋼雄鷹第2次擴編選秀挑走中信兄弟野手陳文杰，陳文杰表示，有心理準備但心情複雜和不捨，眼眶泛紅地感謝在兄弟近8年來的一切，也跟球迷說抱歉今年沒有打出水準，「以後我會表現得更好」。

中華職棒新球隊台鋼雄鷹隊今日公布第2次擴編選秀名單，選走4名投手、1名野手，中信兄弟隊野手陳文杰正好在亞洲棒球錦標賽集訓備戰，在拍攝宣傳片時突然得到確定被選走的消息。

陳文杰接受媒體訪問表示，當下看到亞錦隊友劉基鴻走出來說確定了，真的聽到後心情還是有點複雜，畢竟在兄弟待了快8年，謝謝所有教練的照顧和培養，也謝謝台鋼球團的肯定，「在這麼多人中選我，讓我過去有發揮的空間。」

被問起有沒有想對兄弟隊友和球迷說什麼，陳文杰眼眶微微泛紅表示，在兄弟7年半、快8年的時間，多少有點不捨，很多教練團、隊友都對他很好，也給他很多幫助。

陳文杰也謝謝球迷的支持，不管狀況好、狀況不好，都有人不斷地鼓勵，「比較對不起球迷的是今年沒有打出自己應該有的水準，希望以後我們變成敵人的時候我會表現得更好。」

亞錦賽集訓室友宋晟睿要陳文杰「以後不要打太用力」

（中央社）中職台鋼雄鷹擴編選秀選走中信兄弟隊野手陳文杰，一同在亞錦集訓的隊友兼室友宋晟睿要他「以後不要打太用力」。陳文杰感謝雄鷹肯定，但現階段會先把亞錦賽事顧好。

中華職棒台鋼雄鷹第2次擴編選秀今日公布名單，挑走中信兄弟隊野手陳文杰，兄弟隊另外一名野手宋晟睿也在亞洲棒球錦標賽代表隊中，陳文杰透露，兩人是室友，昨（27）日就有聊到擴編選秀，提到公布之後未來可能就不會再是兄弟隊友。陳文杰說：「宋晟睿叫我以後遇到不要打太用力。」

陳文杰表示，確定消息後當下心情有點複雜，也很不捨，在兄弟隊待了快8年的時間，謝謝兄弟隊所有教練團的培養，也謝謝台鋼球團的肯定，今年球團保護名單只能放18人，也明白自己成績不是很理想，可以被台鋼挑到也是榮幸。

陳文杰表示，在兄弟球團中自己算年輕，有很多學長可以帶著，但到雄鷹隊後可能都是年紀小的隊友，要成為學長了感覺也很不一樣，但不管在哪一隊，都要表現出最好的自己，希望可以幫助球隊，雄鷹隊陣中也有熟悉的隊友杜家明、王梓安、吳明鴻等人，不會覺得陌生。

亞錦賽集訓期間的插曲，陳文杰表示，不會影響心情，專心把比賽打完，接下來有什麼通知或者什麼事情之後再說。

陳文杰也提到，知道台灣球迷很期待亞錦賽事，從集訓到現在大家都很開朗，聚在一起感覺也不會陌生，可以一起打球感覺很開心。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：邱宜君


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