《閱讀阿卡西紀錄》：藉由與「維達」這位外星意識連結，去幫助我們解答一些未知的問題
我們想讓你知道的是
這是一份很珍貴的禮物，很高興可以在這樣的機會下，藉由與「維達」這位外星意識連結，去幫助我們解答一些未知的問題 ，也希望可以透過「維達」的分享，讓更多的人認識到阿卡西紀錄的領域以及宇宙與地球之間的聯繫是密不可分的！
文：郁康梅（Kimberly Yu）、王幼辰（Allen Wang）
外星文明維達傳訊
本書是以傳遞宇宙意識及外星文明的方式給人類。本書寫作的時候，人們已經願意接受靈魂溝通與宇宙意識交流的新觀念。
我們在一次進入阿卡西紀錄偶然的情況下，運用平常接收訊息一樣的方式，忽然有一位從沒見過的光體出現在我們的眼前。他的外表形態多變，雖然給人琢磨不透的感覺，但又會感到溫暖且自然親切。
後來經過我們詢問，重複連結這位光體，終於得知他是宇宙超越太陽星系的存在，是一位名叫「維達」的高我意識。藉由他的幫助我們取得與外星的連接管道，因此本書絕大部分的內容資訊，涵蓋了哲學、人文、社會、宗教、心理，這些種種的資訊都是我們進入阿卡西紀錄的情況下，詢問「維達」這位高我所形成的對話。
這是一份很珍貴的禮物，很高興可以在這樣的機會下，藉由與「維達」這位外星意識連結，去幫助我們解答一些未知的問題 ，也希望可以透過「維達」的分享，讓更多的人認識到阿卡西紀錄的領域以及宇宙與地球之間的聯繫是密不可分的！
整體：全面的宇宙觀
阿卡西紀錄從盤古開天以來就一直存在，就如同現今的衛星直播網際網路，它像電磁波釋出電能在我們的世界傳輸龐大的網路訊息及數據。
也就是說，當我們經歷到的事件、接觸的物品，和我們正在談論的話題，這些都是以數據傳輸，訊息傳遞的方式在宇宙呈現。像是我們使用3C產品向雲端發送一些訊息，透過無線網路，上至衛星，下至伺服器，再返回到你的電腦和手機，這種程度上類似以摩斯密碼和代碼漂浮在我們四周。
阿卡西紀錄是宇宙整體的意識，不論是人類、動物、植物、土壤或礦物，小至一朵花大到宇宙都有獨特的阿卡西紀錄，它不僅僅限於地球上，而是存在於宇宙之中，只要有任何意識的存在，就會有阿卡西紀錄的出現。
但紀錄必須透過媒介以載體的方式呈現，需要有物質的呈現才會出現紀錄，就像歷史遺產及遺址的記述也是獨一無二的國家文明及文化遺跡，比如文字、畫像、語言和雕塑。這些載體有不同呈現的形式，只要是感官可以看得到、觸摸得到、感受得到、聞得到的，都會產生紀錄。
地球本身會出現很多不同的情感，只有地球才會有這樣的現象，來到地球的意識體也會使靈魂產生新鮮感。宇宙中的其他星球不會有國家和地區的劃分，其他星球的生物都是一個整體、不分個體，星球的內部生態是平和的。而星球與星球之間因為不同種族會發生鬥爭和對立，彼此間有不同的意識才會產生分歧現象。
阿卡西紀錄的組成方式，地球與其他星球相比，地球的意識的組成是最為複雜的，是因為地球上有很多不同狀態的事物，如：液體、固體、氣體，這是其他星球沒有的現象。有些星球只有固體卻沒有液體和氣體；有些星球有水源，卻沒有充足的光照；還有的星球只有礦物卻沒有水源，但地球卻具備了所有能夠讓意識保留的條件，這就是地球意識複雜的特殊之處。
簡而言之，只要產生運動軌跡，有呼吸就會有阿卡西紀錄。舉例來說：建築物雖然不會移動，但只要受到光照和氣候變化，每棟建築物就會出現不同的阿卡西紀錄；土壤產生呼吸也會有紀錄，越多呼吸頻率和運動軌跡的生物，就會產生更多的紀錄。
建築物、礦物這類不會移動和成長的物品，所產生的紀錄會較為單一，但如果是人類、動物、昆蟲、植物，會自我進化成長的生物，所產生是較為複雜的紀錄。
所以阿卡西紀錄的數量多寡跟運動和活動的頻率是有關聯的，也會紀錄這件事物的平均值，所產生的情緒、思想、行為越多，阿卡西紀錄的數量也會持續增長，運動軌跡和呼吸頻率伴隨生物個體的行為表現、情緒、思緒也會一直影響阿卡西紀錄的內容。
阿卡西紀錄存在的意義是提醒和觀察，回顧自身過去的歷史紀錄，了解每件事物在出生、成長、死亡的過程，了解每段歷史的形成，找到紀錄的緣由，觀察這段歷史遺留下來的後果，歷史的內容不關乎好壞對現在有多大的影響，並了解滯留和重複的現象。
阿卡西紀錄不會隨著事物的毀滅而隨之消失，只要這項事物在過去、現在、未來的時空中出現過，事物所產生的阿卡西紀錄就會一直存在於宇宙之中不斷永續地出現，而這項事物的周邊因素也會影響阿卡西紀錄的產生。
舉例來說：一名生活在深山的土著，他從來沒見過飛機這個駕駛工具，一開始可能土著不以為意，認為天空中的飛機是一隻很巨大的大鳥，但當周圍更多的土著一直不停地討論這架飛機的出現，討論飛機的目的地和飛行狀態。不在意的這名土著就會產生疑問，開始將注意力放在飛機上，而這樣的想法、思想轉移之後，阿卡西紀錄就會出現。
阿卡西紀錄的出現，主要有以下原因：
- 沒接觸過的事物同樣也會出現紀錄：比如恐龍、滅絕的動物，人類沒有親眼看見恐龍，但這段紀錄一樣會出現。
- 過去遺忘的記憶：比如忘記杯子放在餐桌上，但杯子不會隨著遺忘而消失。
- 扮演的角色：看到事物的反應和心理狀態，都會影響阿卡西紀錄的呈現。
- 因果定律：今天發生的結果，來自於過去的反應、經歷，而形成了現在的事件。因果的產生來自於個人意識是否願意與宇宙意識同步前進，宇宙的頻率一直不斷提高，而因果的影響正是個人意識的停滯而隱隱作祟。
阿卡西紀錄就像翻閱宇宙的歷史，去觀察這些歷史的出現，這些紀錄的影響所涉及涵蓋的層面有經濟、文化、政治、社會、軍事、醫療……等。
阿卡西紀錄的觀看過程就像觀看人生的電影，在觀看電影時，觀眾會產生不同的心理現象，A觀眾很感動，B觀眾沒有觀後感，C觀眾因此有了擔任導演的夢想，D觀眾想當電影中的主角，E觀眾想提早離開電影院。每一件事物的接觸，會因為不同心理而產生不同的感受，影響著紀錄的呈現。
集體意識也會影響著個人的阿卡西紀錄，例如節日慶祝、社會氛圍、政治議題、經濟形勢、文化差異、宗教信仰。
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
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