《人生不能照單全收，買東西也是》：我認為「香水」與人的政治觀、宗教觀等價值觀相似
我們想讓你知道的是
若談到香水，會讓我們過度合理化自己的喜好。聞到不喜歡的味道，我們會驚訝地想「怎麼會有人喜歡這種東西？」而我們喜歡的香味若刺激到別人，對方也可能會想「有鼻子的人都不會喜歡這種香味」。
文：南仁淑
「香水」反映一個人的喜好
無論是看的還是吃的，我覺得只要十個人之中有七個人說喜歡那樣物品，那我十之八九也會喜歡。我的喜好通常會跟大眾一致，所以我透過查閱網路評價買下的東西，也比較不容易失敗。但在我長久的購物閱歷之中，還是有一個用這種方法完全行不通的物品，那就是香水。
香水原本不存在於我的生活中。我很確定自己信奉「最好的香味就是沒有香味」原則，對想為生活添加人工香味的需求，無法產生任何共鳴。但就在我被意外地失眠困擾的那段時期，我開始對香水產生興趣。
當時有一些小事讓我總是睡不好覺，其中之一就是各種不同的臭味。像是陽台水管的臭味、加班回來沒洗澡就倒頭大睡的同居人腳臭味、浴室抽風機飄出來的菸味……。
那些在白天活動時被我屏除在意識之外的臭味，只要一躺上床，便會立刻刺激我的鼻尖，嚴重影響睡眠。這時我便想起香水，而用香水除臭這方法也算有效。把喜歡的香水噴在自己身上或枕頭上，意識就能專注在香味上，讓我絲毫感覺不到其他惡臭。
後來我才知道，清潔用品或化妝品標榜的「無香味」，其實是添加了一些香料中和原始材料所發出的臭味。所以我讓自己聞到香味以中和臭味刺激的做法，其實還是挺有道理的。
剛開始買香水時，我手足無措，不明白為何世上會有如此不客觀的物品存在。人對任何物品都會有喜好之分，無論是什麼品項，都可能有人喜歡、有人不喜歡。有些商品總能在折扣優惠時，很快銷售一空，但其他我認為十分怪異的商品，也還是能找到喜歡它們的使用者。
例如在我眼中跟一般橡膠鞋無異的平底鞋，穿在某些人腳上看起來就像芭蕾舞者般輕盈；我這輩子都不可能會穿的骷髏圖案T恤，穿在別人身上也別有一番觀賞的樂趣。大多數的物品，通常都能讓我維持中立角度去認同一個人的喜好。
可是若談到香水，會讓我們過度合理化自己的喜好。聞到不喜歡的味道，我們會驚訝地想「怎麼會有人喜歡這種東西？」而我們喜歡的香味若刺激到別人，對方也可能會想「有鼻子的人都不會喜歡這種香味」。
尊重他人的喜好，如同選香水
如果你喜歡設計獨特的物品或味道強烈的食物，那應該多少知道自己的喜好算是相當獨特，但唯有香水會讓人毫無感覺。自從聽說瑪麗蓮．夢露連穿睡衣都會噴某款香水的故事之後，那款知名香水對我來說不僅一點魅力也沒有，甚至還會令我頭暈。
無論再昂貴、知名的香水，只要不符合個人喜好，那就不過是一瓶惡臭濃縮液罷了。這也是為什麼我們經常能看到上班族訴苦，覺得辦公室同事噴的香水太濃郁，讓他們很困擾。
有趣的是，會讓人有「味道真好聞，是什麼香水」反應的香水，大多是中低價的品項。能贏得多數好感的香水，通常會散發人們熟悉且輕盈的香味，大多是肥皂味或洗髮精味。諷刺的是，真正喜歡香水的人，通常不會滿足於這種香味。
我認為香水帶有的這種性質，與人的政治觀、宗教觀等價值觀相似。即使是在特定狀況下，能冷靜整理許多「有立場差異」意見的人，在政治或宗教問題上，聽見與自己立場相對的發言，也會產生一股難以溝通的距離感。與其說這是意識型態的驗證，這種抗拒更像是一種下意識的反射作用。
面對這樣的對象，與其嘗試說服對方接受、理解自己的價值觀，還不如停留在彼此有共識的領域就好。就像香水一樣。知道對方討厭怎樣的香水，那在跟對方見面時，就不要噴那款香水。當對方也會採取這樣的做法時，再讓對方進入自己的生活圈就好。
噴完香水過了一段時間，等待香氣揮發，留下隱約的殘香後，任何香味都會變得很好聞。那種不是為了刺激嗅覺，而是在自己想聞時才會聞到的香氣，會對人產生一種異樣的魅力。
要讓自己渾身散發強烈的香味，跟有相同喜好的少數人一起生活；還是要帶著人人都能理解的無害香味生活；或是帶著低調沉穩的香氣生活，都是個人的選擇。無論是面對人生，還是面對香水，都一樣取決於個人選擇。
我們唯一能確定的是，如果不知道對方的喜好，送香水當禮物可不是明智的選擇。
書籍介紹
本文摘錄自《人生不能照單全收，買東西也是：你怎麼買東西，就會怎麼過日子！不盲買、不跟風，讓生活更美好的43個消費提案》，聯經出版
作者：南仁淑
譯者：陳品芳
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真正的消費是，
愉快拿金錢交換人生所需的物品，
卻不會被支配！
《其實，我是個內向的人》作者南仁淑最新作品
你是否也常被折扣誘惑，囤了許多用不到的物品？
或是被外表吸引，買了才發現不如預期好用？
事實上，觀察一個人怎麼購物以及他的購物內容，
便能看見那個人的一生。
作者南仁淑年輕時曾是購物狂，看到什麼都想買，
但步入中年後才發現，人生其實就是由選擇堆積而成，
當你選擇用物品填滿人生，家庭及生活必定一片凌亂。
於是，她開始改變想法，不再盲目買東西，
但也不是一毛不拔，而是在合理範圍內謹慎思考才下手。
「購物的態度」等同於面對人生的態度，你的生活代言了你這個人
在《人生不能照單全收，買東西也是》中，
南仁淑以截然不同的全新角度來談購物，
她甚至大膽分析，常衝動購物的人，可能談感情也會如此，
容易被愛情沖昏頭而不自知，什麼都說好。
既然如此，不論買什麼，我們都該謹慎選擇，
從今天起，選擇適合自己的消費行為，
讓真正喜歡、用得到的物品，進入生活！
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
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