《人生不能照單全收，買東西也是》：我認為「香水」與人的政治觀、宗教觀等價值觀相似

文：南仁淑

「香水」反映一個人的喜好

無論是看的還是吃的，我覺得只要十個人之中有七個人說喜歡那樣物品，那我十之八九也會喜歡。我的喜好通常會跟大眾一致，所以我透過查閱網路評價買下的東西，也比較不容易失敗。但在我長久的購物閱歷之中，還是有一個用這種方法完全行不通的物品，那就是香水。

香水原本不存在於我的生活中。我很確定自己信奉「最好的香味就是沒有香味」原則，對想為生活添加人工香味的需求，無法產生任何共鳴。但就在我被意外地失眠困擾的那段時期，我開始對香水產生興趣。

當時有一些小事讓我總是睡不好覺，其中之一就是各種不同的臭味。像是陽台水管的臭味、加班回來沒洗澡就倒頭大睡的同居人腳臭味、浴室抽風機飄出來的菸味……。

那些在白天活動時被我屏除在意識之外的臭味，只要一躺上床，便會立刻刺激我的鼻尖，嚴重影響睡眠。這時我便想起香水，而用香水除臭這方法也算有效。把喜歡的香水噴在自己身上或枕頭上，意識就能專注在香味上，讓我絲毫感覺不到其他惡臭。

後來我才知道，清潔用品或化妝品標榜的「無香味」，其實是添加了一些香料中和原始材料所發出的臭味。所以我讓自己聞到香味以中和臭味刺激的做法，其實還是挺有道理的。

剛開始買香水時，我手足無措，不明白為何世上會有如此不客觀的物品存在。人對任何物品都會有喜好之分，無論是什麼品項，都可能有人喜歡、有人不喜歡。有些商品總能在折扣優惠時，很快銷售一空，但其他我認為十分怪異的商品，也還是能找到喜歡它們的使用者。

例如在我眼中跟一般橡膠鞋無異的平底鞋，穿在某些人腳上看起來就像芭蕾舞者般輕盈；我這輩子都不可能會穿的骷髏圖案T恤，穿在別人身上也別有一番觀賞的樂趣。大多數的物品，通常都能讓我維持中立角度去認同一個人的喜好。

可是若談到香水，會讓我們過度合理化自己的喜好。聞到不喜歡的味道，我們會驚訝地想「怎麼會有人喜歡這種東西？」而我們喜歡的香味若刺激到別人，對方也可能會想「有鼻子的人都不會喜歡這種香味」。

尊重他人的喜好，如同選香水

如果你喜歡設計獨特的物品或味道強烈的食物，那應該多少知道自己的喜好算是相當獨特，但唯有香水會讓人毫無感覺。自從聽說瑪麗蓮．夢露連穿睡衣都會噴某款香水的故事之後，那款知名香水對我來說不僅一點魅力也沒有，甚至還會令我頭暈。

無論再昂貴、知名的香水，只要不符合個人喜好，那就不過是一瓶惡臭濃縮液罷了。這也是為什麼我們經常能看到上班族訴苦，覺得辦公室同事噴的香水太濃郁，讓他們很困擾。

有趣的是，會讓人有「味道真好聞，是什麼香水」反應的香水，大多是中低價的品項。能贏得多數好感的香水，通常會散發人們熟悉且輕盈的香味，大多是肥皂味或洗髮精味。諷刺的是，真正喜歡香水的人，通常不會滿足於這種香味。

我認為香水帶有的這種性質，與人的政治觀、宗教觀等價值觀相似。即使是在特定狀況下，能冷靜整理許多「有立場差異」意見的人，在政治或宗教問題上，聽見與自己立場相對的發言，也會產生一股難以溝通的距離感。與其說這是意識型態的驗證，這種抗拒更像是一種下意識的反射作用。

面對這樣的對象，與其嘗試說服對方接受、理解自己的價值觀，還不如停留在彼此有共識的領域就好。就像香水一樣。知道對方討厭怎樣的香水，那在跟對方見面時，就不要噴那款香水。當對方也會採取這樣的做法時，再讓對方進入自己的生活圈就好。

噴完香水過了一段時間，等待香氣揮發，留下隱約的殘香後，任何香味都會變得很好聞。那種不是為了刺激嗅覺，而是在自己想聞時才會聞到的香氣，會對人產生一種異樣的魅力。

要讓自己渾身散發強烈的香味，跟有相同喜好的少數人一起生活；還是要帶著人人都能理解的無害香味生活；或是帶著低調沉穩的香氣生活，都是個人的選擇。無論是面對人生，還是面對香水，都一樣取決於個人選擇。

我們唯一能確定的是，如果不知道對方的喜好，送香水當禮物可不是明智的選擇。

書籍介紹

本文摘錄自《人生不能照單全收，買東西也是：你怎麼買東西，就會怎麼過日子！不盲買、不跟風，讓生活更美好的43個消費提案》，聯經出版

作者：南仁淑

譯者：陳品芳

真正的消費是，

愉快拿金錢交換人生所需的物品，

卻不會被支配！

《其實，我是個內向的人》作者南仁淑最新作品

你是否也常被折扣誘惑，囤了許多用不到的物品？

或是被外表吸引，買了才發現不如預期好用？

事實上，觀察一個人怎麼購物以及他的購物內容，

便能看見那個人的一生。

作者南仁淑年輕時曾是購物狂，看到什麼都想買，

但步入中年後才發現，人生其實就是由選擇堆積而成，

當你選擇用物品填滿人生，家庭及生活必定一片凌亂。

於是，她開始改變想法，不再盲目買東西，

但也不是一毛不拔，而是在合理範圍內謹慎思考才下手。

「購物的態度」等同於面對人生的態度，你的生活代言了你這個人

在《人生不能照單全收，買東西也是》中，

南仁淑以截然不同的全新角度來談購物，

她甚至大膽分析，常衝動購物的人，可能談感情也會如此，

容易被愛情沖昏頭而不自知，什麼都說好。

既然如此，不論買什麼，我們都該謹慎選擇，

從今天起，選擇適合自己的消費行為，

讓真正喜歡、用得到的物品，進入生活！

Photo Credit: 聯經出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航