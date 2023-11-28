阿拉伯聯合大公國傳推動石油和天然氣交易，COP28主席公正性遭質疑
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《BBC》27日揭露的機密文件顯示，阿拉伯聯合大公國被控為了擴大國營事業利益，計畫與各國在COP期間展開化石燃料商業合作談判。由於COP28主席賈比爾身兼阿布達比國家石油公司（ADNOC）與國有再生能源公司馬斯達爾（Masdar）執行長，外界質疑他的雙重身分將對本次氣候談判帶來利益衝突。
《BBC》27日報導，阿拉伯聯合大公國欲利用COP28主辦國的身份，與其他國家商談石油與天然氣交易協議。被揭露的文件紀錄，COP28主席賈比爾（Sultan Ahmed Al Jaber）預計與各國政府達成的談話要點與合作面向，包含合作開發化石燃料。對此COP28發言人反駁，《BBC》引用的文件「不準確」且未於COP28會議中使用。
阿拉伯聯合大公國被揭露促進化石燃料交易
聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28，簡稱聯合國氣候大會）30日將於杜拜登場，但根據《BBC》與氣候報導中心（Centre for Climate）合作取得的機密文件，主辦國阿拉伯聯合大公國計畫與27個國家舉行雙邊會議，討論化石燃料交易計畫，此舉似乎違背聯合國氣候大會減少碳排和減緩全球暖化的理念。
《BBC》指出，這一系列機密文件是為COP28主席賈比爾所準備。由於賈比爾身兼阿布達比國家石油公司（ADNOC）與國有再生能源公司馬斯達爾（Masdar）執行長，外界質疑他的雙重身分，對本次氣候談判帶來利益衝突，影響會議成果的可信度。
這些文件涵蓋了賈比爾與外國政要的會議資訊、會議目標以及為阿布達比國家石油公司和馬斯達爾制定的「談話要點」。例如為中國制定的談話要點顯示， 阿布達比國家石油公司願意與中國共同評估在莫三比克、加拿大及澳洲探索液化天然氣的機會。
而針對哥倫比亞所擬定的談話要點指出，「阿布達比國家石油公司隨時準備支持哥倫比亞開發化石燃料。」阿拉伯聯合大公國更計劃向巴西環境部長提出要求，以協助阿布達比國家石油公司收購拉丁美洲最大的石油與天然氣加工公司「Braskem」。
綠色和平（Green Peace）氣候專家科索寧（Kaisa Kosonen）表示，「這正是我們擔心的利益衝突，如果主席想要奪回信譽，只能透過促成一項公正與公平協議，確保逐步淘汰所有化石燃料。」 國際特赦組織再度呼籲，賈比爾應辭去阿布達比國家石油公司執行長一職。
《BBC》不確定賈比爾會見了多少外國政要，但至少有1個國家接受阿拉伯聯合大公國邀請，討論商業合作事宜。另有12個國家表示，他們未與阿拉伯聯合大公國進行商業談判，或一同舉行會議。
COP28發言人表示，《BBC》引用的文件內容不正確且未於COP28會議中使用，《BBC》報導使用這些未經證實的文件，令人極度失望。
COP28主席的透明與公正性遭質疑
針對氣候報導中心與《BBC》揭露的機密文件內容，阿拉伯聯合大公國並未否認要在COP28中進行商業談判，僅表示「私人會議是私人的。」他們拒絕就洩漏的文件內容發表評論，強調他們的工作重點在於「有意義的氣候行動。」
根據《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）規定，聯合國氣候大會主席不得在COP峰會舉辦期間推動商業合作。UNFCCC表示，峰會主席及主辦團隊的基本原則為「保持公正的義務」。UNFCCC指出，峰會主席不應帶有偏見或自利行事，應嚴格秉持合理、獨立與公正判斷的態度。
COP28團隊告訴《BBC》，「眾所皆知，賈比爾除了擔任COP28主席外，也身兼多個職務，而我們從一開始就對此保持透明。」COP28團隊還表示，賈比爾致力於在COP28實現富有野心與極具變革的氣候成果。
賈比爾今年10月接受《衛報》採訪表示，「不把石油、天然氣以及高碳排產業一同放在談判桌上討論並非正確的作法，我們需要這種整合性的方法。」
專家指出，阿拉伯聯合大公國主導的氣候談判以及COP28主席本人是否能取得成功，尚待峰會結果出爐才能評斷。
新聞來源
- COP28: UAE planned to use climate talks to make oil deals（BBC）
- COP28 president secretly used climate summit role to push oil trade with foreign government officials（Centre for Climate Reporting）
- Cop28 host UAE planned to promote oil deals during climate talks（The Guardian）
延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
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換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
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多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
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把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
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政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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