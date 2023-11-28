阿拉伯聯合大公國傳推動石油和天然氣交易，COP28主席公正性遭質疑

《BBC》27日報導，阿拉伯聯合大公國欲利用COP28主辦國的身份，與其他國家商談石油與天然氣交易協議。被揭露的文件紀錄，COP28主席賈比爾（Sultan Ahmed Al Jaber）預計與各國政府達成的談話要點與合作面向，包含合作開發化石燃料。對此COP28發言人反駁，《BBC》引用的文件「不準確」且未於COP28會議中使用。

阿拉伯聯合大公國被揭露促進化石燃料交易

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28，簡稱聯合國氣候大會）30日將於杜拜登場，但根據《BBC》與氣候報導中心（Centre for Climate）合作取得的機密文件，主辦國阿拉伯聯合大公國計畫與27個國家舉行雙邊會議，討論化石燃料交易計畫，此舉似乎違背聯合國氣候大會減少碳排和減緩全球暖化的理念。

《BBC》指出，這一系列機密文件是為COP28主席賈比爾所準備。由於賈比爾身兼阿布達比國家石油公司（ADNOC）與國有再生能源公司馬斯達爾（Masdar）執行長，外界質疑他的雙重身分，對本次氣候談判帶來利益衝突，影響會議成果的可信度。

這些文件涵蓋了賈比爾與外國政要的會議資訊、會議目標以及為阿布達比國家石油公司和馬斯達爾制定的「談話要點」。例如為中國制定的談話要點顯示， 阿布達比國家石油公司願意與中國共同評估在莫三比克、加拿大及澳洲探索液化天然氣的機會。

而針對哥倫比亞所擬定的談話要點指出，「阿布達比國家石油公司隨時準備支持哥倫比亞開發化石燃料。」阿拉伯聯合大公國更計劃向巴西環境部長提出要求，以協助阿布達比國家石油公司收購拉丁美洲最大的石油與天然氣加工公司「Braskem」。

綠色和平（Green Peace）氣候專家科索寧（Kaisa Kosonen）表示，「這正是我們擔心的利益衝突，如果主席想要奪回信譽，只能透過促成一項公正與公平協議，確保逐步淘汰所有化石燃料。」 國際特赦組織再度呼籲，賈比爾應辭去阿布達比國家石油公司執行長一職。

《BBC》不確定賈比爾會見了多少外國政要，但至少有1個國家接受阿拉伯聯合大公國邀請，討論商業合作事宜。另有12個國家表示，他們未與阿拉伯聯合大公國進行商業談判，或一同舉行會議。

COP28發言人表示，《BBC》引用的文件內容不正確且未於COP28會議中使用，《BBC》報導使用這些未經證實的文件，令人極度失望。

COP28主席的透明與公正性遭質疑

針對氣候報導中心與《BBC》揭露的機密文件內容，阿拉伯聯合大公國並未否認要在COP28中進行商業談判，僅表示「私人會議是私人的。」他們拒絕就洩漏的文件內容發表評論，強調他們的工作重點在於「有意義的氣候行動。」

根據《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）規定，聯合國氣候大會主席不得在COP峰會舉辦期間推動商業合作。UNFCCC表示，峰會主席及主辦團隊的基本原則為「保持公正的義務」。UNFCCC指出，峰會主席不應帶有偏見或自利行事，應嚴格秉持合理、獨立與公正判斷的態度。

COP28團隊告訴《BBC》，「眾所皆知，賈比爾除了擔任COP28主席外，也身兼多個職務，而我們從一開始就對此保持透明。」COP28團隊還表示，賈比爾致力於在COP28實現富有野心與極具變革的氣候成果。

賈比爾今年10月接受《衛報》採訪表示，「不把石油、天然氣以及高碳排產業一同放在談判桌上討論並非正確的作法，我們需要這種整合性的方法。」

專家指出，阿拉伯聯合大公國主導的氣候談判以及COP28主席本人是否能取得成功，尚待峰會結果出爐才能評斷。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君