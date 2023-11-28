未來大人物工作坊，從圖像紀錄中玩耍出一幅屬於成功模樣的畫作

＊來自SevenPin寫於世界咖啡館工作坊之後＊

我想到最近跟朋友討論到：隨處可見的「縮時攝影」影片，像是90秒的影片從一根牙籤開始拼成一座城堡之類的東西，破壞了大家對於實作的耐心，甚至是扼殺了對「耗時」的浪漫。

提起這件事是因為我在網站上讀著一個個未來大人物的故事時，短短的介紹文字，背後是多少的學習、建構、塗抹、推演，洋洋灑灑和整段刪除、大張旗鼓和捲土重來，兜兜轉轉才有了一個起點，又是再花了多少時間的努力付出才站穩的呢？

由自己在創作時的狀態來推想，真的能執行的創意從來不是靈光一閃就從石頭裡蹦出來的，而是透過上述的過程最終才校正對位的。

行前，想著這張畫的基底會是什麼樣子的？

我在畫布上打了一層底，讓它長得像是刮擦塗抹了無數次的舊黑板，過去陪著創意的誕生，在這一次也等待著與會的大家在上頭留下各種訊息。

籌備期間，主辦單位希望未來大人物們除了共同討論，他們也能以互動的形式參與創作。我提出了一個類似「製作墨漬測驗圖像」的遊戲來執行共同創作：「在討論會開始之前，請與會的每個人，任意挑選顏色，並且在畫布上任意擠上顏料。全部的人都完成後，我會拿另一塊相同尺寸的畫布，對壓上去，再把兩張畫布並排在一起，產生一個鏡像的圖像，然後我從這裡開始發展。」



這個想法來自幾年前我在實驗的一種創作流程，這個鏡像圖像放在這次的脈絡裡，象徵的是這個畫布上的每個人是透過了「在眾人身上看到自己，在自己身上看到眾人」而踏上了在社會中貢獻創造的道路。

Photo Credit - 蔡孝如 入場前請大家挑選自己喜歡的顏色，並且任意地在畫布上面塗鴉，每一個人都對於這個簽到的儀式，感到很驚喜。

當天，參與交談會的大家完全不知道有這個遊戲，在入場前突然被叫住還要挑顏色和隨性塗鴉等等。各個在人生路上大膽前行的未來大人物們頓時都顯得很客氣，在畫布上互相禮讓著，可以說是默契奇佳地平均分配了面積和間距，最後我拿到的是一張很像設計師安排好圖樣的花布。

世界咖啡館在「畫布對壓、並排展開」同時開始

老實說當我對著眼前這個蹦出來的鏡像圖像時，一度覺得我到底是弄了個什麼難題給自己？搞不清楚是因為抱病上場在頭昏眼花，還是這圖像太跳脫我的舒適圈導致我的神經打結，我真心不知道我在這個墨漬測驗中看到了什麼。

Photo Credit - 蔡孝如 畫布對壓出鏡像的圖像，像是設計師安排好圖樣的花布的呈現出來。

在未來大人物工作坊現場的交談聲中，不論丟出來的內容像是在討論奇幻故事設定般的天馬行空，還是講到現實之殘酷，所以整桌都在哭著笑、笑著哭。我在夾縫中依稀聽到「現在這裡就缺一杯酒」的發言。但無論何時，大家的聲音交疊在一起的時候都是快樂的。

Photo Credit - 蔡孝如 未來大人物們透過分享與聆聽他人聲音，梳理自己的想法，工作坊現場的交談聲此起彼落，歡笑中夾帶著各種能量的抒發。

我把兩張畫布各自順逆旋轉180度，讓原本畫上去的東西退到四個角落，開始轉而跟所有大家的痕跡玩耍。大家留下的痕跡中，有的人是簽名，有的人畫了愛心，有的人擠了一片像多力多滋的三角形，有的是符號，有的是文字，有的是插畫和幾何圖形，各式各樣。

透過擠壓之後有的變形成奇異的形狀，有的則還保留著清楚的輪廓。我漸漸認出來這是一片下課時間被同學塗鴉打鬧擦抹的黑板。

不是走進畫布裡，我是要走進現場裡

然後我開始嘗試用各種線條有如在遊戲似地延展，試圖讓畫面中的各個區塊產生關聯，就像大家在現場做的一樣，也像大家在自己的生命道路上做的一樣。彼此交流、關照、互通，相連卻又保有獨立性，一起成為全體但依然各自繽紛。

我在畫面上玩耍時，看到其中一個人寫下的字在擠壓後依然清楚地留了下來，那是一個「蛤！」字。我在旁邊寫下了「嗯！」作為回應。

不管生命怎麼蛤你、旁人怎麼蛤你，對於自己想做的事就是一聲肯定的「嗯！」

透過擠壓之後有的變形成奇異的形狀，有的則還保留著清楚的輪廓。我漸漸認出來這是一片下課時間被同學塗鴉打鬧擦抹的黑板。

我在馬齒徒長的過程中才慢慢意識到生命不是在追求成功，而是體驗、是實踐。忘記是在哪邊聽過一個說法，說人在臨終時後悔的從來不是自己的失敗或過錯，而是那些想做卻沒做的事。

Photo Credit - 蔡孝如 透過擠壓之後有的變形成奇異的形狀，有的則還保留著清楚的輪廓。

我過去總認為能夠具體想像理想的輪廓並且對此熱情渴望的人來說，面對成功更為振奮，但面對失敗更難自處吧！直到我明白可以上路的人應該是具備了一種精神，那是能夠把面對挑戰困境視為在遊戲中打怪的韌性與彈性。是那份只有自己明白的史詩級感受彌足珍貴。

不管過程多汗流浹背，最後大家是笑著的

而眼前的這些人，不只是獲選者，還有舉辦這個平台、設立這個殊榮、所有參與這個活動的人都是，挑了特別難的關卡來打，拿了一個沒有人做過的夢或者很多人做了但放棄了的夢來當作獎勵回饋，通過現實的埋伏突襲與種種限制，殺出一條路來，屠了那隻在盡頭等待的龍，把收獲的材料放進背包裡，同時用自己的定義給自己和給同伴獎盃，接著再前往自己選定的下一關。

Photo Credit - 蔡孝如 創作的過程，感覺自己聽到大家都是快樂訴說自己打怪的事蹟，感受到這一份濃縮在現場的集體生命力。

我在會後分享中說出「現場的大家，就算在走出這個會場後還有多少辛苦要面對，但我在這裡感受到的，是大家都在快樂地分享著自己打怪的事。」眼前的每個人都用自己的生活去成就著自由定義的成功，並且因自己的實踐而喜悅，同時樂於分享，觸碰著四周、慷慨於火花。

世界咖啡館散會後，我得到半小時可以獨自收尾。我在畫面中央塗鴉「2023 BECOMING」作為註腳，然後依著直覺加強了一些線條，站遠一看，好像看到一顆開滿花的樹，是青春的樹，枝條還沒粗壯但開始成形的那種樹。

蛤！怎麼會是樹？嗯！我覺得是！

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＊2023第7屆未來大人物參與世界咖啡館後心得＊

黃騰威＿雙口呂文化廚房

世界咖啡館的互動讓人很放鬆、很療癒。透過自己的分享，聆聽他人聲音，梳理自己的想法，對應自己內心對於「成功的人的模樣」的想像。自己是那樣的人嗎？或是自己能成為那樣的人嗎？進一步思考目前遇到的困境，也因為透過他人的解讀，有機會跳脫原有思維，用更宏觀的角度思考，感覺豁然開朗。