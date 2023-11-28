未來大人物工作坊，從圖像紀錄中玩耍出一幅屬於成功模樣的畫作
我們想讓你知道的是
分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，在11/18舉行的「2023第7屆未來大人物發表會」午後，一場只獻給本屆獲選者的「世界咖啡館工作坊」登場。執行重點就是透過討論，聆聽到多元的聲音與意見。在圖像旅行的過程中，所有未來大人物既是演講者也是聆聽者。共同討論「成功的定義」的模樣，並藉由視覺藝術工作者SevenPin，傾聽現場討論內容，匯集轉換成圖像。與第7屆未來大人物共同形塑成這幅具有集體生命力的創作。
＊來自SevenPin寫於世界咖啡館工作坊之後＊
我想到最近跟朋友討論到：隨處可見的「縮時攝影」影片，像是90秒的影片從一根牙籤開始拼成一座城堡之類的東西，破壞了大家對於實作的耐心，甚至是扼殺了對「耗時」的浪漫。
提起這件事是因為我在網站上讀著一個個未來大人物的故事時，短短的介紹文字，背後是多少的學習、建構、塗抹、推演，洋洋灑灑和整段刪除、大張旗鼓和捲土重來，兜兜轉轉才有了一個起點，又是再花了多少時間的努力付出才站穩的呢？
由自己在創作時的狀態來推想，真的能執行的創意從來不是靈光一閃就從石頭裡蹦出來的，而是透過上述的過程最終才校正對位的。
行前，想著這張畫的基底會是什麼樣子的？
我在畫布上打了一層底，讓它長得像是刮擦塗抹了無數次的舊黑板，過去陪著創意的誕生，在這一次也等待著與會的大家在上頭留下各種訊息。
籌備期間，主辦單位希望未來大人物們除了共同討論，他們也能以互動的形式參與創作。我提出了一個類似「製作墨漬測驗圖像」的遊戲來執行共同創作：「在討論會開始之前，請與會的每個人，任意挑選顏色，並且在畫布上任意擠上顏料。全部的人都完成後，我會拿另一塊相同尺寸的畫布，對壓上去，再把兩張畫布並排在一起，產生一個鏡像的圖像，然後我從這裡開始發展。」
這個想法來自幾年前我在實驗的一種創作流程，這個鏡像圖像放在這次的脈絡裡，象徵的是這個畫布上的每個人是透過了「在眾人身上看到自己，在自己身上看到眾人」而踏上了在社會中貢獻創造的道路。
當天，參與交談會的大家完全不知道有這個遊戲，在入場前突然被叫住還要挑顏色和隨性塗鴉等等。各個在人生路上大膽前行的未來大人物們頓時都顯得很客氣，在畫布上互相禮讓著，可以說是默契奇佳地平均分配了面積和間距，最後我拿到的是一張很像設計師安排好圖樣的花布。
世界咖啡館在「畫布對壓、並排展開」同時開始
老實說當我對著眼前這個蹦出來的鏡像圖像時，一度覺得我到底是弄了個什麼難題給自己？搞不清楚是因為抱病上場在頭昏眼花，還是這圖像太跳脫我的舒適圈導致我的神經打結，我真心不知道我在這個墨漬測驗中看到了什麼。
在未來大人物工作坊現場的交談聲中，不論丟出來的內容像是在討論奇幻故事設定般的天馬行空，還是講到現實之殘酷，所以整桌都在哭著笑、笑著哭。我在夾縫中依稀聽到「現在這裡就缺一杯酒」的發言。但無論何時，大家的聲音交疊在一起的時候都是快樂的。
我把兩張畫布各自順逆旋轉180度，讓原本畫上去的東西退到四個角落，開始轉而跟所有大家的痕跡玩耍。大家留下的痕跡中，有的人是簽名，有的人畫了愛心，有的人擠了一片像多力多滋的三角形，有的是符號，有的是文字，有的是插畫和幾何圖形，各式各樣。
透過擠壓之後有的變形成奇異的形狀，有的則還保留著清楚的輪廓。我漸漸認出來這是一片下課時間被同學塗鴉打鬧擦抹的黑板。
不是走進畫布裡，我是要走進現場裡
然後我開始嘗試用各種線條有如在遊戲似地延展，試圖讓畫面中的各個區塊產生關聯，就像大家在現場做的一樣，也像大家在自己的生命道路上做的一樣。彼此交流、關照、互通，相連卻又保有獨立性，一起成為全體但依然各自繽紛。
我在畫面上玩耍時，看到其中一個人寫下的字在擠壓後依然清楚地留了下來，那是一個「蛤！」字。我在旁邊寫下了「嗯！」作為回應。
不管生命怎麼蛤你、旁人怎麼蛤你，對於自己想做的事就是一聲肯定的「嗯！」
透過擠壓之後有的變形成奇異的形狀，有的則還保留著清楚的輪廓。我漸漸認出來這是一片下課時間被同學塗鴉打鬧擦抹的黑板。
我在馬齒徒長的過程中才慢慢意識到生命不是在追求成功，而是體驗、是實踐。忘記是在哪邊聽過一個說法，說人在臨終時後悔的從來不是自己的失敗或過錯，而是那些想做卻沒做的事。
我過去總認為能夠具體想像理想的輪廓並且對此熱情渴望的人來說，面對成功更為振奮，但面對失敗更難自處吧！直到我明白可以上路的人應該是具備了一種精神，那是能夠把面對挑戰困境視為在遊戲中打怪的韌性與彈性。是那份只有自己明白的史詩級感受彌足珍貴。
不管過程多汗流浹背，最後大家是笑著的
而眼前的這些人，不只是獲選者，還有舉辦這個平台、設立這個殊榮、所有參與這個活動的人都是，挑了特別難的關卡來打，拿了一個沒有人做過的夢或者很多人做了但放棄了的夢來當作獎勵回饋，通過現實的埋伏突襲與種種限制，殺出一條路來，屠了那隻在盡頭等待的龍，把收獲的材料放進背包裡，同時用自己的定義給自己和給同伴獎盃，接著再前往自己選定的下一關。
我在會後分享中說出「現場的大家，就算在走出這個會場後還有多少辛苦要面對，但我在這裡感受到的，是大家都在快樂地分享著自己打怪的事。」眼前的每個人都用自己的生活去成就著自由定義的成功，並且因自己的實踐而喜悅，同時樂於分享，觸碰著四周、慷慨於火花。
世界咖啡館散會後，我得到半小時可以獨自收尾。我在畫面中央塗鴉「2023 BECOMING」作為註腳，然後依著直覺加強了一些線條，站遠一看，好像看到一顆開滿花的樹，是青春的樹，枝條還沒粗壯但開始成形的那種樹。
蛤！怎麼會是樹？嗯！我覺得是！
- 瞭解更多 視覺藝術工作者 SevenPin
＊2023第7屆未來大人物參與世界咖啡館後心得＊
世界咖啡館的互動讓人很放鬆、很療癒。透過自己的分享，聆聽他人聲音，梳理自己的想法，對應自己內心對於「成功的人的模樣」的想像。自己是那樣的人嗎？或是自己能成為那樣的人嗎？進一步思考目前遇到的困境，也因為透過他人的解讀，有機會跳脫原有思維，用更宏觀的角度思考，感覺豁然開朗。
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中華電信 HiNet 光世代持續進化！讓全家體驗「最速」飆網快感！
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網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
即使家裡裝了無線路由器，但仍然有很多收訊死角？透過中華電信Wi-Fi全屋通服務，可針對家中實際狀況來設置無線路由器，甚至面對大坪數、多樓層空間也能建構Mesh Wi-Fi網狀網路，讓涵蓋訊號更全面。
除了手機、平板電腦、筆電…等常見的設備需要無線連網，還有家中愈來愈多的 IoT 智慧物聯網裝置，例如：智慧家電、智慧安防等設備，也同樣需要穩定的 Wi-Fi，所以建議消費者在選擇家用寬頻時，須進一步了解業者是否有同步提供 Wi-Fi連網的佈建服務。以中華電信 HiNet光世代 為例，用戶可以選搭「Wi-Fi 全屋通」的整合服務，在施工的同時，專業工程師也會依據客戶家中環境不同，提供完整的無線網路環境規劃，並搭配優質的 Wi-Fi 6無線路由器，近期更推出最新的Wi-Fi 6E規格，具備更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的優勢。如果是大坪數、或是多樓層透天厝，則能透過兩台以上無線路由器組成Mesh Wi-Fi 網狀網路架構的超涵蓋訊號，打造隨時隨地、全屋漫遊的無縫上網環境，同時以月租方式租用設備，不僅沒有初期大量投資設備的成本，也不需要負擔後續產生的維護成本，只要有任何問題，一通電話找24小時客服，就能快速為你解析問題，不用擔心要自行上網做功課，還要 DIY 到心很累了！
關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
中華電信HiNet光世代「速在必行 2.0」方 案為大家帶來網速有感升級！升級雙向對稱頻寬300M、500M方案也有超划算的價格，也能搭配Wi-FI全屋通一次完成家中無線網路環境的建置！
對於重視居家上網品質，尤其是要符合多人共用需求的消費者來說，中華電信 HiNet光世代在不少人心目中持續霸榜家用寬頻業者的第一首選，而近期推出的「速在必行 2.0」方案也持續提供優惠資費與加碼好康活動，其中 300M、500M 雙向對稱頻寬也成為最為超值的選擇，搭配「Wi-Fi 全屋通」即可輕鬆搞定家中無線連網環境，所以選擇家用寬頻，當然就要選擇最適合全家共享，大家都滿意的中華電信HiNet 光世代！
手刀申辦 >> https://cht.tw/x/26kp
[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。