別讓臭蟲「搭便車」！旅館入住時記得檢查有無黑色血便、蟲體與卵粒

議題背景

本（11）月23日，新聞報導台灣旅館出現臭蟲，目前尚無法分辨是溫帶還是熱帶臭蟲。我們看到台灣民眾關注此消息，由於不理解此昆蟲、萬一大流行怎麼辦、造成的疾病嚴重度、高山低溫是不是讓蟲容易傳播的原因等而擔憂，因此台灣科技媒體中心邀請曾研究此昆蟲的專家，提供根據科學證據的正確資訊讓更多人理解。

一起來看看專家怎麼說。

蔡坤憲（國立台灣大學環境與職業健康科學研究所／公共衛生學系教授）

2023年11月24日

Q1. 床蝨（臭蟲）會大流行的條件有哪些？若在台灣大流行，可以怎麼做來減低臭蟲危害？

臭蟲族群擴散的方式主要為被動式傳播，如攀附躲藏於行李、衣物、家具，再因人員攜帶或物流交通移動到下個地方，建立新的臭蟲族群。此外，近年來高抗藥性的臭蟲族群出現，使得化學防治成效降低，因此臭蟲流行的條件有以下五項：

民眾、外籍人士之行李夾帶臭蟲進入臺灣。 高抗藥性臭蟲族群建立於臺灣。 遭臭蟲孳生的家具或行李未被妥善處理，流入二手市場或被人撿取使用。 民眾對臭蟲的認識程度與預防措施。 政府部門與病媒業者所掌握的臭蟲現況。

臺大公衛的蟲媒傳染病實驗室在新冠疫情前的調查，已發現在旅店、移工宿舍、漁船寢室、聘請家中看護之住戶為主要熱帶臭蟲 （Cimex hemipterus） 孳生，而歐美地區流行的溫帶臭蟲 （C. lectularius） 蹤跡相對較少。而新冠疫情後，人員的流動逐漸增加，旅遊交通也逐步恢復疫情前的頻繁交流，都可能增加台灣境內或境外臭蟲的族群擴散。

倘若未來大流行，臭蟲侵入公共設施如學校、圖書館、捷運、客運、火車等處，民眾個人防範措施、政府的監測與介入處理、以及病媒業者的專業知識與處置手法三者結合，才有可能減低臭蟲的孳生與危害。

若民眾於旅店住宿時，可先將行李放置於入口處，檢查床墊四角以及床附近的家具縫隙有無黑色血便、蟲體與卵粒，若發現可向旅店業者反應更換房間。

Photo Credit:台灣科技媒體中心

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Q2. 臭蟲叮咬後引起人體的過敏反應，跟其他蚊蟲叮咬有差異嗎？如何治療？

臭蟲叮咬造成的過敏反應常見為紅色丘疹且周邊皮膚會腫脹成硬塊，且皮膚會發癢和刺痛，症狀大約1-2周內會消失。與其它蚊蟲叮咬差異點為叮咬位置，蚊蟲多以皮膚裸露處叮咬，而臭蟲多於皮膚與衣物或棉被接觸附近叮咬，典型的叮咬痕跡排列為線狀，若過敏症狀嚴重建議向皮膚科醫師診斷開藥。

Photo Credit:台灣科技媒體中心

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Q3. 您認為我們應該如何正確的理解臭蟲的最新資訊，以及您的研究可以如何幫助我們更了解這種昆蟲，以利防治疾病呢？

首先，臭蟲主要被視為環境衛生害蟲，主要為叮咬騷擾。民眾可上環境部資訊網查詢了解臭蟲的最新資訊，若有臭蟲孳生問題，建議向合法的病媒業者詢問處理。

以下提供實驗室採集製作的標本照片，熱帶臭蟲生活史如下：若蟲期一共5齡，約需5-7周完成一個生活史，無蛹期，每一齡期與雄雌蟲皆以吸食人血維生。

Photo Credit:台灣科技媒體中心

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

原標：「台灣旅館發現床蝨（臭蟲）」專家意見

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九