全台每三人就有一人「皮蛇」上身！碰上了該如何診斷與治療？

不知道你有沒有聽過「帶狀皰疹」這種疾病呢？帶狀皰疹可能你未必聽過，但是你應該聽過他的俗名皮蛇，這種疾病在台灣盛行率相當高，根據統計，台灣每三個人中就會有一個人罹患這種疾病，誇張的是，超過50歲以上的人，體內潛伏帶狀皰疹病毒的機率高達99.5％！

帶狀皰疹是什麼？

陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師說明，它跟水痘一樣，是水痘帶狀皰疹病毒感染所引發的疾病，小時候第一次被感染時，我們叫做水痘，復原後病毒會潛伏在神經節中，在年紀大、壓力大、免疫力低下時，病毒就會趁隙而出，並沿著該神經節支配的範圍發病，此時的復發就是帶狀皰疹。

Photo Credit: 常春月刊

帶狀皰疹有哪些症狀？

因為是影響神經，所以常見症狀就是不明原因的持續神經抽痛，且不一定限縮在哪個部位，身體的各個部位都有可能發生，過一陣子後，就會出現皮疹、水泡、紅腫等皮膚相關的症狀，由於皮疹常沿神經長出，很像一條蛇，才得到「皮蛇」這個俗名。

Photo Credit: 常春月刊

帶狀皰疹如何診斷與治療？

因為初期症狀是神經疼痛，之後才會出現皮膚相關症狀。所以很多時候，大家會誤以為只是腰痛、背痛或頭痛，等到出現皮膚症狀的時候才驚覺不對勁。

一般的帶狀皰疹基本上只需要使用抗病毒藥物，但若病毒已經入侵特定神經，可能會造成角膜炎、結膜炎、視網膜病變、大小便失禁、甚至併發腦膜炎，所以謝炳賢特別提醒，如果真的沒有原因頭痛、腰痛、背痛，且持續很久，休息也沒改善，一定要及早來看醫生。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

原標：全台每3人就有1人中！醫曝「3部位痛」恐是長皮蛇 壓力大、免疫力低是好發期

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：王祖鵬