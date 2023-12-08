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2023/12/08,
健康

天冷取暖要注意：密閉空間當心一氧化碳中毒！醫師圖解防範與治療方法

天冷取暖要注意：密閉空間當心一氧化碳中毒！醫師圖解防範與治療方法
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

避免一氧化炭中毒，最重要的還是預防：在室內加裝一氧化碳警報器，並在使用瓦斯時保持良好通風，不要把熱水器裝在室內，不要在室內烤肉，或在密閉車庫發動車子。

文： 劉育志醫師

一氧化碳是無色無味的氣體，為含碳物質不完全燃燒後的產物。

究竟一氧化碳如何造成中毒？讓懶人包告訴你。

一氧化碳中毒懶人包-02
Photo Credit: 劉育志醫師

一氧化碳很常見，但在密閉或通風不良的空間使用發熱機器或火災燃燒後，一氧化碳則會快速累積到產生危害的程度。

一氧化碳中毒懶人包-03
Photo Credit: 劉育志醫師

我們呼吸時，氧氣能進入人體與血紅素結合，隨血液抵達全身各處供給器官所需。

不過，一氧化碳與血紅素的親和力比氧氣與血紅素的親和力還高上兩三百倍，因此當環境的一氧化碳濃度過高，我們體內的血紅素就無法與氧氣結合，而改與一氧化碳結合。這時身體組織便無法獲得足夠的氧氣，器官開始缺氧壞死。

一氧化碳中毒懶人包-04
Photo Credit: 劉育志醫師

一氧化碳中毒時，會有頭痛、頭暈、喘不過氣、噁心嘔吐的症狀，若沒有及時發現，患者可能會倒下身亡。

一氧化碳中毒懶人包-05
Photo Credit: 劉育志醫師

一定要及早發現一氧化碳中毒的症狀。

一氧化碳中毒懶人包-06
Photo Credit: 劉育志醫師

若有所警覺後，要打開門窗，或直接到戶外呼吸新鮮空氣，並求救或就醫。

一氧化碳中毒懶人包-07
Photo Credit: 劉育志醫師

若臨床症狀懷疑是一氧化碳中毒，醫師會安排抽血檢查血中一氧化碳的濃度，並讓患者呼吸純氧，加速取代患者體內的一氧化碳。

高壓氧治療可能會有幫助，可依據醫師判斷及醫院設備決定是否需要使用。

一氧化碳中毒懶人包-08
Photo Credit: 劉育志醫師

最重要的，還是預防！

在室內加裝一氧化碳警報器，並在使用瓦斯時保持良好通風，不要把熱水器裝在室內，不要在室內烤肉，或在密閉車庫發動車子。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此
原標：無色無味很致命的一氧化碳中毒（懶人包）

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九


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