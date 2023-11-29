彰化各區選戰分析：員林號稱搖擺州中的搖擺州，民進黨該如何打好這一仗？

文：曹家豪（政治工作者）

彰化以政治來說，立法委員切成四個選區。在彰化政界一般都會說「彰化區」、「員林區」、「溪湖區」、「鹿港區」。在上一篇文章講到了第一和第三選區的狀況，接下來讓我們分析員林和彰化市的戰況。

彰化縣第四選區——搖擺州中的搖擺州

以員林市為中心，第四選區（員林區）給人的印象不外乎就是存款排行前段班，與許多隱形富豪的存在。

從過去工業時代開始，員林中小企業就紛紛起家，其企業實力堅強，金流來往自然也是甚大，台灣有營業的銀行字號幾乎都在員林都有分行，雖然城鎮不大，卻是彰化的經濟命脈，加上工業有建大輪胎與大村鄉的正新輪胎，許多人吃著這碗飯養活了一家老小，在筆者小時候巷子內更是輪胎從業人口佔了許多，從事輪胎行業的爺爺打開門就能見到公司同事。

而員林也是締造創業奇蹟的所在，三媽臭臭鍋、大苑子、曼黛瑪璉等企業都在員林起家而走向全國。

當然員林政治也有複雜的一頁。

彰化被稱為搖擺州，而第四選區應該可以被稱為搖擺州中的搖擺州，在田中蕭家與民進黨中立委票數擺動，總統票數則是可以說是章魚哥般的存在反映出投票趨勢。

在此其中，民進黨立委與總統選票這兩屆中得勝，立委選票陳素月更是創下紀錄成為彰化縣得票率最高的候選人，員林市長與縣議員席次卻是藍營與地方家族把持為多，縣議員席次本來還有賴澤民與張欣倩，卻在這次地方選戰邱建富喊出配票給吳為杰的策略，導致牽動賴澤民造成剩下一席張欣倩，賴澤民飲恨成為落選頭。

有趣的是，員林市長——甚至升格前的員林鎮——1982年以來都是國民黨籍鎮長、市長，雖在2018年民進黨提名的陳秋蓉一度僅差三百票內不到百分之一的結果敗選，但2022年差距又稍被拉開，終究無緣市長之位。至於現任立委陳素月，也是因為員林鎮長選舉而打開知名度，在議員任內因為魏明谷因參選縣長辭職立委後第四選區補選當選，之後一路扶搖直上，陳秋蓉與之對比有種時不我予的感覺。

Photo Credit: 中央社 民進黨籍立委陳素月

而員林市長的位置也令人好奇，雖然紀錄上有多次鎮長因貪汙解職，卻都是藍軍出線，議員席次的基本盤也是藍軍勝出，雖近年來有縮小差距依然讓人摸不清其根本。

商業與工業是員林區的命脈，在這之中許多中小企業，曾任彰化縣長的魏明谷現擔任中小企業基金董事長，對於出身這區當過議員與立委應該能了解企業型態來與中央施政，對於白領藍領都需要照顧，員林區主要就是要照顧好中小企業與勞工，與陳素月所在的交通委員會來繼續做好交通建設，對於醫療也必須考慮其量能。

此外，雖然員林內有許多醫院，但南彰化山線甚至海線與南投求醫的人流也不少，對於經濟發展、交通建設、醫療服務都是第四選區主要的課題。

彰化縣第二選區——彰化縣最大人口區域

說到第二選區的立委黃秀芳，就會讓人想起去年的縣長選舉。

作為彰化縣最大人口區域，又串聯台中通勤圈，這區在政治上的攻防實在太過重要。因為通勤人口眾多，彰化市對於台中第二選區的選情有著連動影響，算是相依的存在。

選戰上，黃秀芳在知名度方面算是不用過於擔憂，若能彌補上次縣長選舉的組織戰不足，這次立委選舉應該來輕鬆過關，而國民黨曾表示這是鐵板一塊，慎重推出候選人與之競選，但推出楊曜聰來看，似乎看不太出戰術與其態度。

Photo Credit: 中央社 民進黨籍的立委黃秀芳

整體來看，在員林區與鹿港區推出的鄭俊雄與阮厚爵來說，國民黨在立委選舉的佈署看起來薄弱、不甘願，也未見候選人有太多新聞輿情政策面，黃秀芳這次若要當選，就只要維持去年選舉的能量，並與林世賢好好配合顧好本命區的選票，雖兩人在彰化火葬場看法的分歧，但大局當前應該團結一致，再配合彰化區民進黨籍的議員——不論新舊任——來扛轎。

相對於其他三區，黃秀芳可能是選情比較樂觀的一區，加上這次有傳統組織擅長的資深議員與三位新生代議員，若是團結一致，將是彰化最豪華陣容的立委選舉。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航