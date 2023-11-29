小笠原欣幸分析綠藍白副手加分點，蕭美琴、趙少康、吳欣盈各有微妙影響
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小笠原分析，隨著在野黨整合大戲落幕，熱情降溫後，執政黨的支持率可能回升，不過，回歸程度將取決於未來朝野的攻防戰，是否能恢復到8月時，民進黨和賴清德佔據壓倒性領先地位，還是如同10月的局面，繼續縮小與第二名的差距？支持率的變化不僅影響總統選舉情勢，還會對同日舉行的立法委員選舉產生重大影響。
（中央社）總統大選3組人選底定，日本學者小笠原欣幸分析，副手將對選戰產生微妙影響，民進黨副總統候選人蕭美琴在外交上有貢獻，還可與賴清德互補；國民黨提名趙少康是為了鞏固「深藍」核心選票；民眾黨吳欣盈則可以幫助彌補柯文哲在女性、經濟方面的弱勢。
日本國立東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸在《東洋經濟線上》發表文章分析，台灣總統大選在野黨整合的「八點檔」終於落幕，3組候選人的競爭態勢底定。在野黨發動史無前例的整合行動，卻以失敗告終，他除了回顧這場「戲劇化」的藍白合大戲，也展望只剩下1個半月的選戰。
小笠原指出，在藍白合中，基本上希望整合的是國民黨，民眾黨則是希望單獨打選戰，但也在觀望國民黨能開出什麼條件。從民眾黨的立場來看，如果侯友宜願意當副手，他們會欣然接受，自始就不接受柯文哲當副手的選項。另一方面，國民黨雖然希望透過整合來提高勝選機率，但總統候選人不是由國民黨提出，也是不可能接受。
這是因為國民黨目前有15名縣市長和38名立法委員，相較下民眾黨只有2名地方首長和5名立法委員；國民黨主張的是兩黨實力不同，民眾黨強調的則是柯文哲在民調支持率上較高，即使提名侯友宜為候選人，也不會勝選。
不過，雙方的共同認知是，如果在野黨繼續分裂下去，就不可能勝選，也因此提高了談判意願，但實際上雙方都不想屈居副手，導致10月開始的談判很快就陷入僵局，到了10月底，所剩時間已經不多。
11月10日，情勢突然改變，前總統馬英九提出以民調方式決定正副手。由於對柯文哲有利，他迅速表示同意，並於11月15日在馬英九的見證下，與國民黨主席朱立倫、侯友宜、柯文哲舉行4方會談。
小笠原表示，這4人會談後的聯合記者會簡直宛如「八點檔」情節，宣布了令人訝異的6點共識，包括如果民調顯示柯文哲和侯友宜的支持率在統計學上的誤差範圍內，即使柯文哲領先，也會被視為侯友宜的勝利，這一點對柯文哲相當不利，因此被解讀為柯文哲接受了擔任副手。柯文哲也在共識文上簽字。
他表示，馬英九最初的提案對柯文哲有利，但不知為何，最終揭曉時卻對柯文哲不利，而直到數天之前發言都還很強勢的柯文哲卻接受了，這份協議確實存在很大的「謎」。可以合理推測出現了重大情況，或是有人製造了迫使柯文哲接受這些條件的情境。
然而，柯文哲之後與考慮以獨立身份參選的鴻海創始人郭台銘會談，並呼籲侯友宜重新談判，顯現出在野黨整合的跡象。就在候選人報名登記的前一天，朱立倫、侯友宜、馬英九、柯文哲、郭台銘舉行了5方會談。
許多人在電視與網路上觀看直播，然而會談中的各方只是強烈表現出對彼此的不信任感，導致會談最終破局。隔天，民眾黨、國民黨各自提出候選人，在野黨整合確定失敗，郭台銘則在最後一刻退選，又回到選戰起初設定的賴清德、侯友宜和柯文哲3組競爭態勢。反對陣營因為權力、利益演出的現實版政治大戲，也到了落下帷幕的時候。
小笠原分析3黨推出的副手候選人，表示從過往案例來看，副總統候選人雖非打贏選戰的關鍵，卻對選戰的進行有微妙的影響。副總統候選人可以起到補足總統候選人弱點、開拓新選票、鞏固陣營內部支持等作用。
他分析，民進黨副總統候選人蕭美琴在強化美台關係、提升台灣國際影響力等外交方面作出貢獻，加上身為女性，能有與賴清德相輔相成的正面效果。此外，蕭美琴還是總統蔡英文的親密盟友，可以在黨內擔綱蔡英文派與賴清德派間的橋梁，是民進黨現階段最有力的副總統候選人。
至於國民黨提名趙少康，小笠原表示目的是在鞏固黨內支持者。趙少康活躍的時期是前總統李登輝時代，很難吸引現在年輕人，男男搭擋也很難開拓女性選票。但是，趙少康在被稱為「深藍」的國民黨核心支持者當中很受歡迎。趙少康率領國民黨內部一群被稱為「戰鬥藍」的中華民國意識形態擁護者，而身為國民黨本土派系的本省人侯友宜因為沒有外省血統，在取得深藍支持方面十分辛苦。
他分析，如果是兩組總統候選人，國民黨提出支持者有限的趙少康，想要取得過半選票會相當艱難。然而在這場三足鼎立的選戰中，只要能獲得40％（極端情況下只要34％）選票就有勝選機會。對國民黨而言，儘管意味著放棄爭取新選票，但把鞏固選票的任務託付給趙少康，不失為一個不錯的戰略。此外，趙少康能言善辯，也能對侯友宜起到彌補作用。
小笠原分析，其實國民黨上次的總統選人韓國瑜是最適合的副手人選，但他已經被提為國民黨不分區立委的第一名，因此趙少康成為最佳人選。國民黨可能企圖透過趙少康和韓國瑜的加乘作用，來鞏固藍營選票。
至於民眾黨提出的副總統人選吳欣盈，小笠原表示，柯文哲早就列出了副手條件，包括「女性、專業、來自財經界」等條件，而身為經營管理專家的吳欣盈符合所有條件。此外，吳欣盈還是新光集團吳家老大吳東進的長女，具有豐富的集團管理經驗。不過，她雖然擔任民眾黨不分區立委，但去年才上任，知名度相對不高。
他分析，過去幾週，在野黨的整合大戲吸引了選民對在野黨的關注，導致賴清德和民進黨的支持率下降，在野黨兩名候選人的支持率反而上升。根據「美麗島」的民調分析，在各界最關心在野黨的總統候選人登記期間，3黨候選人的支持率幾乎持平，這和過往選舉相當不同。
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。