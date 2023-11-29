小笠原欣幸分析綠藍白副手加分點，蕭美琴、趙少康、吳欣盈各有微妙影響

（中央社）總統大選3組人選底定，日本學者小笠原欣幸分析，副手將對選戰產生微妙影響，民進黨副總統候選人蕭美琴在外交上有貢獻，還可與賴清德互補；國民黨提名趙少康是為了鞏固「深藍」核心選票；民眾黨吳欣盈則可以幫助彌補柯文哲在女性、經濟方面的弱勢。

日本國立東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸在《東洋經濟線上》發表文章分析，台灣總統大選在野黨整合的「八點檔」終於落幕，3組候選人的競爭態勢底定。在野黨發動史無前例的整合行動，卻以失敗告終，他除了回顧這場「戲劇化」的藍白合大戲，也展望只剩下1個半月的選戰。

小笠原指出，在藍白合中，基本上希望整合的是國民黨，民眾黨則是希望單獨打選戰，但也在觀望國民黨能開出什麼條件。從民眾黨的立場來看，如果侯友宜願意當副手，他們會欣然接受，自始就不接受柯文哲當副手的選項。另一方面，國民黨雖然希望透過整合來提高勝選機率，但總統候選人不是由國民黨提出，也是不可能接受。

這是因為國民黨目前有15名縣市長和38名立法委員，相較下民眾黨只有2名地方首長和5名立法委員；國民黨主張的是兩黨實力不同，民眾黨強調的則是柯文哲在民調支持率上較高，即使提名侯友宜為候選人，也不會勝選。

不過，雙方的共同認知是，如果在野黨繼續分裂下去，就不可能勝選，也因此提高了談判意願，但實際上雙方都不想屈居副手，導致10月開始的談判很快就陷入僵局，到了10月底，所剩時間已經不多。

11月10日，情勢突然改變，前總統馬英九提出以民調方式決定正副手。由於對柯文哲有利，他迅速表示同意，並於11月15日在馬英九的見證下，與國民黨主席朱立倫、侯友宜、柯文哲舉行4方會談。

小笠原表示，這4人會談後的聯合記者會簡直宛如「八點檔」情節，宣布了令人訝異的6點共識，包括如果民調顯示柯文哲和侯友宜的支持率在統計學上的誤差範圍內，即使柯文哲領先，也會被視為侯友宜的勝利，這一點對柯文哲相當不利，因此被解讀為柯文哲接受了擔任副手。柯文哲也在共識文上簽字。

Photo Credit: 中央社 民眾黨總統參選人柯文哲（前右）與副手、民眾黨立 委吳欣盈（前左）24日上午赴中選會登記，現場支持 者高喊「最好選擇，台灣會贏」口號。中央社記者趙世勳攝 112年11月24日

他表示，馬英九最初的提案對柯文哲有利，但不知為何，最終揭曉時卻對柯文哲不利，而直到數天之前發言都還很強勢的柯文哲卻接受了，這份協議確實存在很大的「謎」。可以合理推測出現了重大情況，或是有人製造了迫使柯文哲接受這些條件的情境。

然而，柯文哲之後與考慮以獨立身份參選的鴻海創始人郭台銘會談，並呼籲侯友宜重新談判，顯現出在野黨整合的跡象。就在候選人報名登記的前一天，朱立倫、侯友宜、馬英九、柯文哲、郭台銘舉行了5方會談。

許多人在電視與網路上觀看直播，然而會談中的各方只是強烈表現出對彼此的不信任感，導致會談最終破局。隔天，民眾黨、國民黨各自提出候選人，在野黨整合確定失敗，郭台銘則在最後一刻退選，又回到選戰起初設定的賴清德、侯友宜和柯文哲3組競爭態勢。反對陣營因為權力、利益演出的現實版政治大戲，也到了落下帷幕的時候。

小笠原分析3黨推出的副手候選人，表示從過往案例來看，副總統候選人雖非打贏選戰的關鍵，卻對選戰的進行有微妙的影響。副總統候選人可以起到補足總統候選人弱點、開拓新選票、鞏固陣營內部支持等作用。

他分析，民進黨副總統候選人蕭美琴在強化美台關係、提升台灣國際影響力等外交方面作出貢獻，加上身為女性，能有與賴清德相輔相成的正面效果。此外，蕭美琴還是總統蔡英文的親密盟友，可以在黨內擔綱蔡英文派與賴清德派間的橋梁，是民進黨現階段最有力的副總統候選人。

至於國民黨提名趙少康，小笠原表示目的是在鞏固黨內支持者。趙少康活躍的時期是前總統李登輝時代，很難吸引現在年輕人，男男搭擋也很難開拓女性選票。但是，趙少康在被稱為「深藍」的國民黨核心支持者當中很受歡迎。趙少康率領國民黨內部一群被稱為「戰鬥藍」的中華民國意識形態擁護者，而身為國民黨本土派系的本省人侯友宜因為沒有外省血統，在取得深藍支持方面十分辛苦。

他分析，如果是兩組總統候選人，國民黨提出支持者有限的趙少康，想要取得過半選票會相當艱難。然而在這場三足鼎立的選戰中，只要能獲得40％（極端情況下只要34％）選票就有勝選機會。對國民黨而言，儘管意味著放棄爭取新選票，但把鞏固選票的任務託付給趙少康，不失為一個不錯的戰略。此外，趙少康能言善辯，也能對侯友宜起到彌補作用。

Photo Credit: 中央社 民進黨總統參選人賴清德（左）20日在台北競選總部 召開記者會，宣布副手為駐美代表蕭美琴（右）。賴 清德說，感謝蕭美琴帶著多年歷練，回到台灣和他一 起為國家努力，兩人會穩穩帶領國家，堅定走對的 路，請人民給予機會。中央社記者王騰毅攝 112年11月20日

小笠原分析，其實國民黨上次的總統選人韓國瑜是最適合的副手人選，但他已經被提為國民黨不分區立委的第一名，因此趙少康成為最佳人選。國民黨可能企圖透過趙少康和韓國瑜的加乘作用，來鞏固藍營選票。

至於民眾黨提出的副總統人選吳欣盈，小笠原表示，柯文哲早就列出了副手條件，包括「女性、專業、來自財經界」等條件，而身為經營管理專家的吳欣盈符合所有條件。此外，吳欣盈還是新光集團吳家老大吳東進的長女，具有豐富的集團管理經驗。不過，她雖然擔任民眾黨不分區立委，但去年才上任，知名度相對不高。

他分析，過去幾週，在野黨的整合大戲吸引了選民對在野黨的關注，導致賴清德和民進黨的支持率下降，在野黨兩名候選人的支持率反而上升。根據「美麗島」的民調分析，在各界最關心在野黨的總統候選人登記期間，3黨候選人的支持率幾乎持平，這和過往選舉相當不同。