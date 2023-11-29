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TNL+ 2023/11/29,
政治

從藍白「六點共識」到君悅「五漢廢言」，逐步分析國民黨與葉元之的「悲傷五階段」

從藍白「六點共識」到君悅「五漢廢言」，逐步分析國民黨與葉元之的「悲傷五階段」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

從親眼看著23日「關鍵之夜」發生的國民黨人士身上，可以清楚觀察到歷經否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受的「悲傷五階段」，直到最後開始決定逐漸面對「藍白分手」的現實，並思考如何處理已經掛出的看板。

曾經以為的「藍白合」在11月15日前總統馬英九的「閃亮」介入後，達成「六點共識」，不僅讓中國媒體如「觀察者網」等直接當作是「藍白合成局」的徵兆，兩邊陣營更有人已開始計算起選後的「聯合政府」部長職位該如何分配，而國民黨議員、新北市第七選區立法委員候選人葉元之更率先掛上「侯柯聯合」的競選看板。

不料，「六點共識」在不到72小時後就被柯文哲「翻桌」拒絕認帳；雙方一路纏鬥到中選會登記截止當週，互相用「破局罪人」與「時間壓力」（最後還真的拿出計時器）壓迫對手，企圖強逼其就範。最後終於在感恩節的「君悅五巨頭協商」後，全體國人都透過媒體直播見證了藍白郭三方的齟齬與破裂，最終走向「藍白破」的分手。

而關於藍營人士如何看待這次的「分手擂台」，以及到底第一時間的真實反應與未來走向為何。在侯友宜與趙少康正式登記後，想必朱立倫主導的國民黨中央與侯友宜競選團隊會重新再做一番戰略上的調整，也開始約束黨內公職要「口徑一致」。

但在那之前，透過觀察國民黨人士們在23日「關鍵之夜」，剛看完「五漢廢言」大戲的直接評論與反應，或許才是最真實、未經修飾與「統一口徑」後的想法，也在很大程度上折射出藍營支持者的真實情緒——這將影響到「棄保效應」的發生與否，甚至是更長遠未來台灣政治版圖的可能變化。

而如果我們以最具指標性的文本來分析，比如「藍白破苦主」新北市議員葉元之於「關鍵之夜」當晚出席政論節目「突發琪想」發言（此時藍白幾乎已宣告破局，只是尚未宣告隔日要進行登記），發現其中不僅生動刻畫了藍營支持者連日以來對「藍白合」所累積的情緒，更奇妙地完美展現了美國心理學家庫伯樂．羅斯（Kubler-Ross）在1969年提出的經典「悲傷五階段」 （The Five Stages of Grief）模型。

在短短的十幾分鐘裡，葉元之一次走完。

（以下「」內為葉元之發言內文，過於冗長部分經過刪減）

第一階段：否認（Denial）

「原本以為藍白合就是破局了，可是昨天郭台銘忽然又公佈說，原本這三個人他們私底下的互動是那麼密切。如果兩天前已經破局了，那為什麼侯友宜還要打電話給郭台銘？我今天一直在想這個問題，就是侯友宜打這個電話幹嘛？⋯⋯今天到底是怎麼回事？今天真的是⋯⋯今天到底怎麼回事？我到現在還覺得很莫名其妙。」

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