《大腦如何辨識方向？》：「男性比女性擅長找路」，是最具爭議或廣受誤解的一個觀念

文：麥可．龐德（Michael Bond）

導航的性別差異

談到導航差異，男性比女性擅長找路，是最具爭議或廣受誤解的一個觀念。大多數的研究人員都認為這通常是對的；領域中幾乎所有研究——包含史畢爾的《航海英雄》計畫——都發現，平均而言，男性的空間認知能力略優於女性。在想像立體物品旋轉等小型任務中，男性的表現要好得多（平均得分多過女性百分之七十五），而在現實生活中如找路與路徑整合的表現也超越女性。

這些性別差異在七歲之前就已出現，只不過沒那麼明顯。不過，並非每一項空間技能都是如此。女性與男性同樣擅長在腦中想像紙張折疊的形狀（為何在心像旋轉任務中就不是如此，仍是個謎），而女性一向比男性更擅於記憶物品的位置。

儘管這些性別歧異的存在是不爭的事實，但我們完全不知道它們從何而來。一般認為它們起源於人類的演化史。在人類發展出許多認知能力的史前時代，男性負責在廣闊的陌生地域裡狩獵與巡遊以覓食。空間技能強大的人可以搜索的野地面積更大，因此成了頂尖的獵人，而崇高的聲望讓他們得以到更遠的地方遊歷以尋覓伴侶。

於是，這些技能一代傳一代。另一方面，女性留守聚落，大部分時間都在採集水果、根莖作物與其他主食。她們不必培養出遠門漫遊的能力，但需要記得作物種植的區域，而這也是到了現代，女性特別擅長找東西的原因（或理論上是如此）。

狩獵採集的理論極為可信，但無法解釋男女在空間能力上的差異——假使這可以作為原因，在空間能力上呈現相似性別歧異的其他物種（譬如草原田鼠）的雄性動物，便能透過活動範圍廣大的特性，提高生存機會或占有繁衍優勢，但目前學界尚未證明牠們確實如此。

此外，靠狩獵採集維生的史前人類，是否真如我們通常描述的那樣過生活，至今依然不得而知。「演化心理學家專挑與他們主張一致的考古學與人種誌紀錄來舉證。」鑽研舊石器時代人類行為的加拿大人類學家亞莉安娜．伯克表示，「目前沒有證據顯示，古代的女性不會從事長程旅行與運用非自我中心〔空間〕的策略找路。」

數十萬年前發生的事難以確定，因此研究人員希望聚焦至今仍過著狩獵採集生活的少數部落。二○一四年，猶他大學的人類學家發表關於納米比亞西北部乾旱山區的娧（Twe）與津巴（Tjimba）的研究結果，證實了性別差異的演化論。

據研究人員觀察，這些部落的男性出外遊歷的距離比女性遠，在空間測驗中的表現也比較好，而移動範圍最大且空間技能最頂尖的男人們，一起生兒育女的伴侶也比較多——研究人員表示，這算是一種「出外遊獵的報酬」。

然而，現代過著狩獵採集生活的人們，存在漫遊行為與性別動態大不相同的許多例子。人類學家記錄了數個族群，以納米比亞東北部的朱霍安族（Ju/’hoan）為例，丈夫與妻子會一同尋找獵物，在灌木叢中移動的距離也不相上下。委內瑞拉西南部有一個部族名為「普美」（Pumé），他們遵循狩獵採集的傳統勞動分工模式，但女性到野地採集芒果的巡遊距離，比男性在獵捕動物時的移動路程還長（平均為十六點一公里比十四點六公里）。

在玻利維亞北部低地的屈瑪內（Tsimane）原民部族中，女性與男性在叢林中步行數里以搜採水果、蜂蜜、木柴與藥草，是稀鬆平常的事。近年人類學家到部落探訪時發現，屈瑪內族的男女不論身在何處，都能準確指出所在地區的重要地點。以剛果共和國的茂密雨林為居的姆班吉拉巴亞卡人（Mbendjele BaYaka），也不分男女地擁有這項技能；如同屈瑪內族，姆班吉拉巴亞卡女性外出覓食、狩獵與捕魚的移動距離，跟男性一樣遠。

伯克表示，在永久定居的生活方式出現之前，狩獵採集部落裡的所有成年人肯定都會不斷四處遊歷。「年輕的男性與女性會把握機會拓展地域知識、結交朋友，甚至認識未來的伴侶。」對於過著狩獵採集生活的先人而言，導航技能無疑是不可或缺的生存工具，但如此看來，女性似乎跟男性一樣需要它們。

假如演化論無法解釋空間能力的性別差異，生物構造仍有可能是原因。有一種說法是，男性重要的荷爾蒙（如睪固酮）帶給他們空間認知方面的優勢，算是它們在性別發展中占據主要角色的副作用。一些態度積極的研究人員注意到，讓女性攝取一滴睪固酮，似乎有助增進定向技能。

其他研究也顯示，女性的導航策略在月經週期中有所不同，當雌激素與黃體素濃度偏低時，她們會在尾核的驅使下按照路線前往目的地；當雌激素與黃體素濃度上升時，則會在海馬迴的主導下轉為採取空間性導航法。這不是什麼大事，因為性荷爾蒙會影響許多認知層面，沒有一個人例外。

事實上，關於睪固酮研究的一項解讀是，注射的介入只會讓女性像男性一樣頻繁導航，未必都能帶來優勢。許多研究試圖將胎兒時期的睪固酮濃度連結到幼兒時期的空間任務表現，但得出的結果引起諸多分歧的看法。從睪固酮出發的觀點，似乎跟演化論一樣無法令人滿意。

找路策略選擇的性別差異

男女世界觀不同的主張有待商榷，但在導航這件事上似乎是如此。數十年來無數研究並未確立空間表現因性別而異的原因，但得到的結論都顯示，人類在廣大物質空間中尋路時，傾向採取不同的策略。女性往往更留意地標、根據地標規畫路徑，以及檢視周遭環境與所在位置的關係；男性則傾向借助非本地的參考點，譬如太陽或基本方位，或者想像自己從俯視角度綜觀全貌。如果你找男性問路，通常會得到距離與方位的資訊；若向女性問路，比較有可能得知有關沿途景色與地標的細節。