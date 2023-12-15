《拍毒聖經2.0》：拍打和刮痧、拔罐有什麼異同？影響出痧效率的因素有那些？

文：林英權

【Part1 認識拍打排毒】

為何我們需要拍打排毒？

我們身體有毒素、自由基時，肝臟會釋放膽固醇到身體裡，血液、淋巴液、組織液裡都會有膽固醇的足跡。膽固醇會結合毒素回到肝臟，給肝臟消化。但是，有時我們的肌纖維會將這些結合毒素的膽固醇卡住了，跑不出身體的纖維牢籠，所以常會有痠、痛的反應點。時間久了，器官功能慢慢退化。

這時人們常做的事是，用營養品或是中藥材來調理身體，好好地補。但是再多的維骨力、膠原蛋白也補不好膝關節退化的問題，再多的葉黃素也擋不住眼睛的退化。

拍打是清理淤塞的環境，無關洩、泄。拍的震動能量會帶來局部的熱，震動繃緊的肌肉組織可以讓卡住的膽固醇從肌纖維裡釋放出來。有人說，拍毒會虛，這就是不懂裝懂的理解。虛是因為肝要代謝那些拍出來的毒素，所以肝知會腦，分泌讓你睡覺的褪黑激素，你自然就會想睡，所以你會覺得累，如果該睡卻不睡當然會有虛的表現。徹底地睡個夠，成長荷爾蒙會修復受損的組織細胞。所以拍毒不是洩，是調理肌肉組織，進而影響到器官的功能組織。

清（拍毒）、通（經絡）、調（循環）、補（組織）、營（器官）、衛（免疫系統），這是一連串的恢復，從頭做起才會有效。逆著來，要恢復營、衛的功能卻只想著用補，那是不著邊際、浪費金錢的做法。

有人說，拍打只是微血管破裂？這其實是很不專業的說法。微血管破裂的出血顏色是鮮紅色的，而拍出來的瘀毒大部分是墨綠暗紅的顏色，適度力道拍出來的會是瘀，而非微血管破裂。當然瘀從肌肉的深層鑽出時，也會帶有部分的出血，但是這小細孔就像是針刺的孔洞，一到二天就會復原。微血管的修復比其他組織修復還快，基本上是不需要擔心的。拍瘀時若墊一層薄布，可以有效減緩微血管的破裂。

還有人說，拍打會引起血栓，這就更誇張了。瘀是被困在肌肉纖維裡，拍打只是將其從肌纖維釋放到表皮組織，再讓細胞組織的間質滲透回淋巴、血液循環到肝臟代謝排除這些毒素。然而這個滲透的過程，會將大顆的瘀塊再次解離成分子狀態，才能透過間質回到淋巴系統，最後回流到肝臟去代謝。可滲透流動的小分子是不會造成血栓的。

造成血栓的原因很多，有時吃太多澱粉造成血管的破壞，然後血脂高，才是血栓的主因。新聞喜歡聳動一點才有人看，但聳動並不代表一定對。每個當下，每個人的狀況不同，以偏概全的說法有失公允。

拍打該用什麼工具？

拍毒工具最簡單的就是，以前都是用反手一甩如一鞭的拍法，是祖傳而來的技法，但不夠精準，力量控制也不易。拍講究的是精準的力度，這力度是壓力來著。手實拍面積太大、震下去的力度不足，卻帶來不少痛感，一般人是受不了的。

現在科學讓工具進步了，最好的材質是軟性的矽膠，配方及製程可以創造出一定的硬度，又有彈性，是目前比較好的工具，兼具軟、沉的震動要求。以前還有木頭、塑料等硬度高的材質，就不推薦，也奉勸各位少用，敲到筋、腱、骨都不適合，只能打打肉多的地方。

拍毒有年紀之分嗎？銀髮族可以拍打嗎？

拍毒、拍打要看你用多少力度在拍，目的是去瘀痧。年紀稍長的族群，經過歲月洗禮，身體多少都累積了不少瘀。銀髮族朋友，髮蒼蒼，齒牙動搖，都退化了，怎可能沒有瘀呢？循環不良、肝不好，才會白髮。拍的震動可以清理痠痛、帶動循環和自癒修復，所以銀髮族更需要常拍。早期我的學生都是銀髮族，有些人很努力拍，拍到睡眠好、能走能動能爬樓梯，腎臟問題、泌尿問題都慢慢改善。

現代小孩的學習能力或是環境給的刺激（手機）比我們的年代多很多，熬夜念書也是常有的事，呼吸的空氣也沒有三十年前乾淨，所以不見得沒有淤堵。有不舒服就是循環上出問題了，身體可以排掉就好，拍就對了！

拍打有順序之分嗎？

拍毒是在清理經絡裡卡住的瘀痧、瘀傷，所以不必太介意上行與下行的對應關係。按摩、推經活血就得順著經絡走，逆著推反而不好。

拍毒要先去除最堵塞的部位。經絡就像是連通管，可能有幾處是50%、30%的堵，要先清的是50%的地方。一直拍固定位置，你會發現拍個兩次就沒瘀痧了。

經絡是河、是道，沿著經絡的走向拍，清理才有效。

一天之中，最佳的拍打時間為何？

過去的觀念認為，經絡的處理最好依時順序，例如心經為皇，正午走心經，所以不可拍。但我認為還是可以拍，沒事的。若是剛吃過飯，建議休息一陣子，一小時後再拍。晚上十一點過後，請好好睡覺，以免拍完身體會有亢奮的反應，反而不易入眠，所以不要太晚拍。

每次拍打要拍多久？何時該停止？

拍打時，要依照自己的堵塞狀況來做判斷，不要硬拍或是拍太久，以免微血管破裂，出現片狀鮮紅色。真正的瘀毒是暗紅色、甚至墨綠色。建議邊拍邊檢視身體狀況，最好一開始有專業老師在旁指導施力，避免過度或過猛。

拍打時間長短，完全要看瘀痧出來的數量，以及每個人對疼痛的耐受力。當瘀痧很嚴重時，也許拍個五分鐘，就該先停手。待瘀痧代謝後，再繼續拍毒療程。

為什麼有些部位輕輕拍就會那麼痛？

拍痧的痛是一種廣泛的刺痛感，這是因為緊繃的肌肉加上物理震動，造成瘀痧被反彈出來的刺痛感。如果是健康的肌肉，以合適的力度拍打是不會感到刺痛的，因為裡面沒瘀可以鑽出來。

「痛」可以做為該部位有沒有痧，或瘀痧嚴不嚴重的指標。肌肉的刺痛感在過了高峰後，就會慢慢減弱，不會一直持續的，此時也代表這個部位的拍痧可以告一段落，往下一個瘀堵的部位移動。