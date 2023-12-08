印尼新加坡學華語兩樣情：為什麼星國人興趣缺缺，印尼人卻積極學習？
我們想讓你知道的是
印尼華文教育中心業者說，之所以有更多年輕人願意學習華文，是因近幾年中印兩國的經濟關係變得更加密切，也有更多中國投資流入這個東南亞人口最多的經濟體。今年1月至9月之間，中國是印尼的第二大投資國，實施總金額達56億美元（約75億新元）的5607個項目。
今年邁入第44年的新加坡「講華語運動」，除了希望加強人們對本地華族文化的認識，也鼓勵本地華人在生活中多使用華語。
然而，這個常年運動所取得的成效似乎並不大。 2019年，李顯龍總理在講華語運動40週年慶祝儀式上透露，隨著華族居民在家中主要說英語的比例20年來急劇增加，新加坡正在失去雙語的競爭優勢。
李總理當時引述數據說，高達71%的本地華人在家中主要以英語溝通，換言之說母語的只有29%。 這個數字到了2021年僅略增至29.9%，沒有太大變化。
語文基礎應從小建立，但即便新加坡營造良好的學華語環境，不少新加坡學生都傾向「吃馬鈴薯長大」（福建話，指讀英文書、作風洋派的人），對學華語似乎興趣缺缺，而新加坡的另一個鄰居印尼的年輕人卻在積極學習華語，把握學習這個新語言的機會。
為了前途著想，再難學也要學
在印尼上華文課的年輕人，大部分是印尼華人。 根據2010年的人口普查，印尼約有280萬名華族居民，佔當地2億3800萬人口約1.2%。
印尼華文教育中心業者說，之所以有更多年輕人願意學習華文，是因近幾年中印兩國的經濟關係變得更加密切，也有更多中國投資流入這個東南亞人口最多的經濟體。
今年1月至9月之間，中國是印尼的第二大投資國，實施總金額達56億美元（約新台幣1753億元）的5607個項目。
因此，為孩子報讀華文課的家長們，都希望他們能對中國文化有更深一層的認識，也認為精通華語有助於孩子們將來獲得更好的工作機會。
儘管沒有關於印尼目前有多少人在學華語的相關數據，但許多學生都是在雅加達和泗水等大城市的三語學校（Trilingual School）上課。 其他學生則到語文中心或在線上學習。據悉，有些經濟能力較好的印尼學生還會到中國大陸和台灣學習這門語言。
20年前創立的才明華文教育中心，最初只在雅加達設立中心，僅有三位教師教導150名學生。如今，中心旗下學生人數已暴增至3000人，師資也增至55人。 另外，除了雅加達，中心也在廖內及萬丹經營五家分行。該教育中心的校長許培惠告訴《海峽時報》：
「（想學華語）的需求持續增加，但我們的名額有限。所有班級都已滿額，候補名單上有數十名學生在等候。」
該中心結合新、中、台的學習資料，設計自家的華語教材，並按照印尼學生的需求來進行調整，尤其是對話方面的課程，而除了聽、說、讀、寫，中心也有中印翻譯課。
一名家長則透露，她家中年齡介於10歲至16歲的三個孩子，目前分別在三語學校、提供華語課程的私立學校，以及語文中心上華文課。
她說，雖然她以印尼人自稱，但她為中國在世界不斷上升的影響力感到自豪，也將華語視為日益重要的全球語言。
「我的孩子有時會告訴我，學華語很困難。如果不是中國展現的非凡進步，我可能會告訴他們別再學了，但我現在嘗試鼓勵他們，跟他們說耐心一些，將來就會發現學華語的好處。」
紐西蘭和中東中學生也學華語
不只印尼，一些中東及西方國家的人民，對於學華語也產生了更濃厚的興趣。
今年8月，沙烏地阿拉伯強制所有公立和私立中學提供中文課程，而9月17日至23日，是紐西蘭邁入第九年的中文週（Chinese Language Week）。主辦單位說，這項推廣學華語的活動，參與人數不斷增加，去年在活動的社媒平台上就吸引了60萬人關注。
華文在紐西蘭是第四個最常使用的語言。 當地教育部的數據揭露，中學生學華語的人數，在2013年至2020年之間已幾乎翻倍。
獅城媽媽建議以趣味方式教華語
再把焦點轉回新加坡，有本地家長說，孩子的華語成績一年不如一年。曾撰寫過四本兒童書籍的前《新報》記者Jill Lim，日前在《海峽時報》發表了一篇文章。 她坦言，明年將升上中三的小女兒，今年在年終考試中，華文成績不及格。她說，女兒唸中一時華文成績雖然及格，但分數不高；到了中二就退步了，年終兩次考試中都不及格。
自認華語程度也不太好的她，對於該如何幫助孩子提升對華語的興趣而感到苦惱。
孩子小時候，她透過複習聽寫、聽童謠、看圖書，或在家中各個角落張貼華文詞彙等，這些方式對孩子學華語的過程中都相對管用。
到了中學時，情況突然改變。「我發現她們的課本內容，我根本無法理解了，女兒們也不願再給我教。想讓他們透過華文影集學習，他們也不感興趣。我現在只能依靠學校（或補習老師），來維持他們對華語的興趣。」
有趣的是，筆者認識的一位年輕人曾經說過，她在上中學時非常討厭華語，華語考試每次都不及格。 幸好中二時遇到一位年輕華文老師，經常藉閱中文漫畫和中文小說給她看，就這樣無心插柳，竟然就點燃了她對華文的興趣。
如同上述家長的提議，假如在教導華語的過程能因材施教對症下藥，從學生感興趣的方面著手切入讓他們習慣華文字並喜歡上用華語去思考及交流，何嘗不是一個提升他們華語程度的好方法？
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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