麥當勞大麥克餐一份要價16美元？民主黨憂社群短影音「誇大經濟困境」衝擊拜登選情

文：張瑞邦（Tucker Chang）

購買價格「不合理」的餐點不僅會讓人感到不悅，在社群媒體當道的現代，恐會升級為對區域、全球經濟現況不滿的情緒。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，一位用戶名為奧利佛（Topher Olive）的影音創作者於2022年12月在TikTok（抖音海外版）分享自己購買一份含有薯條、飲料的麥當勞漢堡套餐後，發現該餐點的售價竟高達16.10美元（約新台幣505元／約港幣126元）。

「我知道美國現在勞動力短缺、工資上漲，還有其他與經濟困境有關的狀況，但麥當勞的這個餐點要價16美元，這也太不合理了吧。」奧利佛在該影音中如此說道。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）指出，該影片上傳迄今即使已將近一年，其仍在TikTok、Reddit等平台轉傳，光是在TikTok的觀看次數就已高達數十萬人次，該影音被轉傳到YouTube後更被扭曲為「一份大麥克餐要價16美元」，美國保守派網站Twitchy隨後也將該貼文描述成是民主黨政府的左派經濟政策造成的苦果，並稱美國現在的通貨膨脹已經失控，有些地方的速食店漢堡售價甚至高達20美元。

一份麥當勞大麥克餐真的要價16美元？

《CNN》表示，連鎖速食店過去幾年裡的商品價格多呈現上漲趨勢，但漲幅並沒有如同TikTok影音中所描述的這麼誇張，事實上，奧利佛購買的套餐並非大麥克餐或其他麥當勞常見的標準餐點，其選購的是四盎司煙燻牛肉堡另配上培根及起司的「限量套餐」。

該新聞網提及，美國2023年夏天的麥當勞大麥克漢堡平均單個售價為5.58美元（約新台幣175元／約港幣43.5元），該價格比COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情於2020年爆發前高出75美分，漲幅雖超過10％，但整個大麥克餐的售價還不至於來到16美元。