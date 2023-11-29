麥當勞大麥克餐一份要價16美元？民主黨憂社群短影音「誇大經濟困境」衝擊拜登選情
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「大麥克價格」似乎成為拜登及民主黨高層在2024年美國總統大選前所面臨的挑戰之一，僅管美國通貨膨脹率已大幅降至3％、勞動力市場需求強勁、低所得勞工薪資大幅上調，相關經濟激勵政策及立法也逐漸出現成果，但選民似乎仍不買單，更不會讚揚拜登的這些施政成績，相反地，選民多將過往曾面臨的經濟困境歸咎在總統拜登及執政的民主黨身上。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
購買價格「不合理」的餐點不僅會讓人感到不悅，在社群媒體當道的現代，恐會升級為對區域、全球經濟現況不滿的情緒。
據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，一位用戶名為奧利佛（Topher Olive）的影音創作者於2022年12月在TikTok（抖音海外版）分享自己購買一份含有薯條、飲料的麥當勞漢堡套餐後，發現該餐點的售價竟高達16.10美元（約新台幣505元／約港幣126元）。
「我知道美國現在勞動力短缺、工資上漲，還有其他與經濟困境有關的狀況，但麥當勞的這個餐點要價16美元，這也太不合理了吧。」奧利佛在該影音中如此說道。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）指出，該影片上傳迄今即使已將近一年，其仍在TikTok、Reddit等平台轉傳，光是在TikTok的觀看次數就已高達數十萬人次，該影音被轉傳到YouTube後更被扭曲為「一份大麥克餐要價16美元」，美國保守派網站Twitchy隨後也將該貼文描述成是民主黨政府的左派經濟政策造成的苦果，並稱美國現在的通貨膨脹已經失控，有些地方的速食店漢堡售價甚至高達20美元。
一份麥當勞大麥克餐真的要價16美元？
《CNN》表示，連鎖速食店過去幾年裡的商品價格多呈現上漲趨勢，但漲幅並沒有如同TikTok影音中所描述的這麼誇張，事實上，奧利佛購買的套餐並非大麥克餐或其他麥當勞常見的標準餐點，其選購的是四盎司煙燻牛肉堡另配上培根及起司的「限量套餐」。
該新聞網提及，美國2023年夏天的麥當勞大麥克漢堡平均單個售價為5.58美元（約新台幣175元／約港幣43.5元），該價格比COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情於2020年爆發前高出75美分，漲幅雖超過10％，但整個大麥克餐的售價還不至於來到16美元。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
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為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）