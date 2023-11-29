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TNL+ 2023/11/29,
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麥當勞大麥克餐一份要價16美元？民主黨憂社群短影音「誇大經濟困境」衝擊拜登選情

麥當勞大麥克餐一份要價16美元？民主黨憂社群短影音「誇大經濟困境」衝擊拜登選情
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「大麥克價格」似乎成為拜登及民主黨高層在2024年美國總統大選前所面臨的挑戰之一，僅管美國通貨膨脹率已大幅降至3％、勞動力市場需求強勁、低所得勞工薪資大幅上調，相關經濟激勵政策及立法也逐漸出現成果，但選民似乎仍不買單，更不會讚揚拜登的這些施政成績，相反地，選民多將過往曾面臨的經濟困境歸咎在總統拜登及執政的民主黨身上。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

購買價格「不合理」的餐點不僅會讓人感到不悅，在社群媒體當道的現代，恐會升級為對區域、全球經濟現況不滿的情緒。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，一位用戶名為奧利佛（Topher Olive）的影音創作者於2022年12月在TikTok（抖音海外版）分享自己購買一份含有薯條、飲料的麥當勞漢堡套餐後，發現該餐點的售價竟高達16.10美元（約新台幣505元／約港幣126元）。

「我知道美國現在勞動力短缺、工資上漲，還有其他與經濟困境有關的狀況，但麥當勞的這個餐點要價16美元，這也太不合理了吧。」奧利佛在該影音中如此說道。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）指出，該影片上傳迄今即使已將近一年，其仍在TikTok、Reddit等平台轉傳，光是在TikTok的觀看次數就已高達數十萬人次，該影音被轉傳到YouTube後更被扭曲為「一份大麥克餐要價16美元」，美國保守派網站Twitchy隨後也將該貼文描述成是民主黨政府的左派經濟政策造成的苦果，並稱美國現在的通貨膨脹已經失控，有些地方的速食店漢堡售價甚至高達20美元。

一份麥當勞大麥克餐真的要價16美元？

《CNN》表示，連鎖速食店過去幾年裡的商品價格多呈現上漲趨勢，但漲幅並沒有如同TikTok影音中所描述的這麼誇張，事實上，奧利佛購買的套餐並非大麥克餐或其他麥當勞常見的標準餐點，其選購的是四盎司煙燻牛肉堡另配上培根及起司的「限量套餐」。

該新聞網提及，美國2023年夏天的麥當勞大麥克漢堡平均單個售價為5.58美元（約新台幣175元／約港幣43.5元），該價格比COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情於2020年爆發前高出75美分，漲幅雖超過10％，但整個大麥克餐的售價還不至於來到16美元。

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