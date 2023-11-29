休戰第5天哈瑪斯釋12人質、以色列釋30囚犯；加薩遭轟炸空拍街區淪荒蕪，建築物夷為平地

休戰第5天，哈瑪斯釋12人質、以色列釋30囚犯

（中央社）以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的休戰進入第5天，以色列軍方表示，今天（當地時間28日）獲釋的12名人質，包括10名以色列人和兩名外國人，已返抵以色列。以色列監獄當局隨後也宣布，已釋放30名巴勒斯坦犯人。

《法新社》記者稍早看到哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）戰士在鄰近埃及的加薩走廊南部城鎮拉法（Rafah）依據延長休戰協議條款，將人質交給紅十字會官員。

《路透社》報導，居中調解以哈休戰的卡達外交部發言人表示，今天獲釋的10名以色列人包括9名婦女和一名未成年。

根據半官方組織「巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners' Club）」，今天獲釋的30名巴勒斯坦犯人包括15男15女。

哈瑪斯自24日開始休戰以來，已釋放81名人質，包括60名以色列人和21名外國人，獲釋的以色列人都是婦孺，獲釋的外國人大多是泰國籍農場勞工。以色列則已釋放180名巴勒斯坦犯人。

哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列南部。根據以國當局的數據，攻擊造成以國方面約1200人喪命，其中大多是平民，另有約240多人被押到加薩走廊作為人質。

以哈延長停火後，傳美國、以色列情報首長會卡達首相

曾聽取簡報的消息人士指出，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）、以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）今天在杜哈會見卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani，在以色列和哈瑪斯延長停火基礎上會商下一階段作為。

《路透社》報導，消息人士指出，這場會晤是為了「在延長人道主義暫停協議取得進展的基礎上，就下一階段達成潛在協議展開進一步討論。」

消息人士表示，埃及官員也參與的這場會談成果目前不得而知。

卡達昨天宣布，原本當天深夜到期的加薩走廊4天停火協議延長兩天。摩薩德局長巴尼亞、伯恩斯、穆罕默德）於今天進行會商。

卡達一直在主導巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團和以色列的談判。哈瑪斯許多政治領袖住在卡達。

巴尼亞和伯恩斯9日也曾在卡達會見穆罕默德。

哈瑪斯戰士於停火的前4天釋放50名遭挾為人質的以色列婦女和兒童；以方則從監獄中釋放150名巴勒斯坦犯人，全為婦女和青少年。

哈瑪斯同意於延長停火兩天期間每天增加釋放10名以色列婦孺。

截至目前哈瑪斯沒有表示願意釋放遭到扣留的以色列男性或軍事人員。

加薩遭轟炸空拍街區淪荒蕪，建築物夷為平地

無人機的空拍畫面呈現出以巴衝突前後的驚人對比，加薩的繁忙街區成了一片荒蕪，孩子開心玩耍的身影已不復存在，取而代之的是倒塌建築和成堆瓦礫綿延一個又一個街區。

《路透社》報導，在巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」10月7日突襲以色列之前拍攝的畫面中，可見到學校、清真寺和教堂，以及14世紀的巴庫克伊斯蘭堡壘（Barquq Islamic fortress）。

人們在街道上行走，或駕車駛過綠樹成蔭的大道，另一個場景則是孩子乘坐驢車去上學，還有一張照片是人們在公園戲水的模樣。

加薩走廊位於地中海沿岸，長期遭到以色列和埃及封鎖，居民行動受到限制。

這塊由哈瑪斯統治的狹長飛地，是地球上人口最稠密的地區之一，民生困苦、物資匱乏。

從一些畫面中可見到坐落海邊的難民營，低矮、密集的房屋外掛著洗好的衣服，這裡住著1948年以色列建國戰爭中的難民家庭和後代。

在加薩中部的努薩拉特（Nusseirat）難民營，孩子們在街上跳著霹靂舞。

以色列開始轟炸加薩走廊後，無人機在努薩拉特上空拍攝到的畫面顯示，這個地區遭受了大規模破壞，有濃煙從坑洞中竄出，建築物也被夷為平地。

以色列狂轟加薩，是為了報復哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列南部發動攻擊，事件造成約1200人喪命，其中大多數為平民，就連孩童也無法倖免，此外哈瑪斯還挾持約240名人質。

數週來，以色列從陸地、海上和空中進行轟炸，並對加薩北部發起地面入侵，在加薩走廊奪走近1萬5000條人命，引發人道主義危機，民眾紛紛逃離家園，前往他處尋求庇護。

加薩的醫院難以應付大量的死者和傷者，食物、水和燃料供應也即將耗盡。

10月7日後的空拍畫面顯示，一條條街上的建築物被摧毀，成堆的瓦礫中冒出濃煙，大型住宅公寓大樓搖搖欲墜地朝一側傾斜，或嚴重受創。

畫面中可見人們在廢墟中徘徊，或在瓦礫堆中埋頭苦尋，幾乎不見正常活動，路上也沒什麼車子。

幾張照片顯示，人們魚貫經過受損的建築物，似乎正在撤離家園，準備尋找其他避難處。

以哈24日暫停交火後拍攝的影像顯示，有更多人冒險走上街頭，但從加薩走廊南部的汗尤尼斯地區（Khan Younis）到北部的札赫拉市（Zahra City）和加薩市，曾經的房屋如今只剩下成堆的碎瓦、磚塊和混凝土灰。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航