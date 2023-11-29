休戰第5天哈瑪斯釋12人質、以色列釋30囚犯；加薩遭轟炸空拍街區淪荒蕪，建築物夷為平地
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哈瑪斯自24日開始休戰以來，已釋放81名人質，包括60名以色列人和21名外國人，獲釋的以色列人都是婦孺，獲釋的外國人大多是泰國籍農場勞工。以色列則已釋放180名巴勒斯坦犯人。
休戰第5天，哈瑪斯釋12人質、以色列釋30囚犯
（中央社）以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的休戰進入第5天，以色列軍方表示，今天（當地時間28日）獲釋的12名人質，包括10名以色列人和兩名外國人，已返抵以色列。以色列監獄當局隨後也宣布，已釋放30名巴勒斯坦犯人。
《法新社》記者稍早看到哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）戰士在鄰近埃及的加薩走廊南部城鎮拉法（Rafah）依據延長休戰協議條款，將人質交給紅十字會官員。
《路透社》報導，居中調解以哈休戰的卡達外交部發言人表示，今天獲釋的10名以色列人包括9名婦女和一名未成年。
根據半官方組織「巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners' Club）」，今天獲釋的30名巴勒斯坦犯人包括15男15女。
哈瑪斯自24日開始休戰以來，已釋放81名人質，包括60名以色列人和21名外國人，獲釋的以色列人都是婦孺，獲釋的外國人大多是泰國籍農場勞工。以色列則已釋放180名巴勒斯坦犯人。
哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列南部。根據以國當局的數據，攻擊造成以國方面約1200人喪命，其中大多是平民，另有約240多人被押到加薩走廊作為人質。
以哈延長停火後，傳美國、以色列情報首長會卡達首相
曾聽取簡報的消息人士指出，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）、以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）今天在杜哈會見卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani，在以色列和哈瑪斯延長停火基礎上會商下一階段作為。
《路透社》報導，消息人士指出，這場會晤是為了「在延長人道主義暫停協議取得進展的基礎上，就下一階段達成潛在協議展開進一步討論。」
消息人士表示，埃及官員也參與的這場會談成果目前不得而知。
卡達昨天宣布，原本當天深夜到期的加薩走廊4天停火協議延長兩天。摩薩德局長巴尼亞、伯恩斯、穆罕默德）於今天進行會商。
卡達一直在主導巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團和以色列的談判。哈瑪斯許多政治領袖住在卡達。
巴尼亞和伯恩斯9日也曾在卡達會見穆罕默德。
哈瑪斯戰士於停火的前4天釋放50名遭挾為人質的以色列婦女和兒童；以方則從監獄中釋放150名巴勒斯坦犯人，全為婦女和青少年。
哈瑪斯同意於延長停火兩天期間每天增加釋放10名以色列婦孺。
截至目前哈瑪斯沒有表示願意釋放遭到扣留的以色列男性或軍事人員。
加薩遭轟炸空拍街區淪荒蕪，建築物夷為平地
無人機的空拍畫面呈現出以巴衝突前後的驚人對比，加薩的繁忙街區成了一片荒蕪，孩子開心玩耍的身影已不復存在，取而代之的是倒塌建築和成堆瓦礫綿延一個又一個街區。
《路透社》報導，在巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」10月7日突襲以色列之前拍攝的畫面中，可見到學校、清真寺和教堂，以及14世紀的巴庫克伊斯蘭堡壘（Barquq Islamic fortress）。
人們在街道上行走，或駕車駛過綠樹成蔭的大道，另一個場景則是孩子乘坐驢車去上學，還有一張照片是人們在公園戲水的模樣。
加薩走廊位於地中海沿岸，長期遭到以色列和埃及封鎖，居民行動受到限制。
這塊由哈瑪斯統治的狹長飛地，是地球上人口最稠密的地區之一，民生困苦、物資匱乏。
從一些畫面中可見到坐落海邊的難民營，低矮、密集的房屋外掛著洗好的衣服，這裡住著1948年以色列建國戰爭中的難民家庭和後代。
在加薩中部的努薩拉特（Nusseirat）難民營，孩子們在街上跳著霹靂舞。
以色列開始轟炸加薩走廊後，無人機在努薩拉特上空拍攝到的畫面顯示，這個地區遭受了大規模破壞，有濃煙從坑洞中竄出，建築物也被夷為平地。
以色列狂轟加薩，是為了報復哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列南部發動攻擊，事件造成約1200人喪命，其中大多數為平民，就連孩童也無法倖免，此外哈瑪斯還挾持約240名人質。
數週來，以色列從陸地、海上和空中進行轟炸，並對加薩北部發起地面入侵，在加薩走廊奪走近1萬5000條人命，引發人道主義危機，民眾紛紛逃離家園，前往他處尋求庇護。
加薩的醫院難以應付大量的死者和傷者，食物、水和燃料供應也即將耗盡。
10月7日後的空拍畫面顯示，一條條街上的建築物被摧毀，成堆的瓦礫中冒出濃煙，大型住宅公寓大樓搖搖欲墜地朝一側傾斜，或嚴重受創。
畫面中可見人們在廢墟中徘徊，或在瓦礫堆中埋頭苦尋，幾乎不見正常活動，路上也沒什麼車子。
幾張照片顯示，人們魚貫經過受損的建築物，似乎正在撤離家園，準備尋找其他避難處。
以哈24日暫停交火後拍攝的影像顯示，有更多人冒險走上街頭，但從加薩走廊南部的汗尤尼斯地區（Khan Younis）到北部的札赫拉市（Zahra City）和加薩市，曾經的房屋如今只剩下成堆的碎瓦、磚塊和混凝土灰。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。