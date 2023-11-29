中國足球：泡沫爆破後，再看中超聯賽「金元足球」時代的消亡

Photo Credit: Getty Images / BBC News 巴西國腳胡爾克（侯克）等球星以高薪加盟中超上海上港俱樂部，曾轟動一時。

2016年6月，成百上千的球迷聚集在上海機場，目睹當時世界上最著名的球星之一抵達這座城市，並將這裡作為他的家。

那是巴西國腳胡爾克（Hulk），當時29歲的他正值生涯巔峰，以超過4600萬英鎊的身價簽約當時由名帥斯文－戈蘭・埃里克松（Sven-Goran Eriksson）帶領的上海上港俱樂部（Shanghai SIPG），據報當時他的週薪達到32萬英鎊。

他走過機場到達大廳時，一束歡迎的鮮花被塞進他懷裡，上港俱樂部的圍巾被扣在了他的脖子上。

在接下來的三年裡，其他一線球星也紛紛加盟，身價一個比一個高。

當時效力英超切爾西（Chelsea）的球星奧斯卡（Oscar）在六個月後加盟，轉會費約為6000萬英鎊，薪酬據報為每週40萬英鎊。

曾分別助曼聯和曼城奪得英超冠軍的卡洛斯・特維斯（Carlos Teves）後來加盟中超的時候，據說還賺得更多。

巴黎聖日耳曼球星艾斯奎爾・拉維奇（Ezequiel Lavezzi）、利物浦相中的目標亞歷克斯・特謝拉（Alex Teixeira）和哥倫比亞前鋒傑克遜・馬丁內斯（Jackson Martinez）也被天價轉會費和巨額薪水吸引而來。

中國足球超級聯賽的冒起伴隨著著國家主席習近平希望打造一個足球大國的願望。2011年，他宣布了讓中國男子國家隊獲得世界盃參賽資格，並最終讓中國主辦世界盃的長遠願景。

隨著中超聯賽開始投入大量資金，習近平將中國變成足球超級大國的雄心開始顯得非常真實。

「中國市場對全球所有足球隊來說都是一個危險，不僅僅是切爾西，」在奧斯卡出走遠東時，時任切爾西主教練安東尼奧・孔蒂（Antonio Conte）曾這樣說道。

前阿森納主教練阿爾塞納・溫格（Arsene Wenger）也說：「中國看起來有財力能夠將整個歐洲聯賽搬到中國去。」

然而，不到十年之後，事態卻出現了翻轉：泡沫破裂了，球員們紛紛離開。

傑克・施利（Jack Sealy）並不算是當時的大牌球員。這名前女王公園巡遊者（QPR）隊球員東尼・施利（Tony Sealy）的兒子在2015年12月加盟了中超的長春亞泰足球俱樂部。

當時28歲的施利此前效力於香港聯賽。他被中超的那些大牌球星、更高水平的足球以及隨之而來的高薪所吸引。

「我去的時候它還處在上升期，所以能夠身臨其境非常令人興奮，」他接受BBC訪問時說。

「人們之前可能聽說過它，但沒有人真的了解。於是當你對了解足球的人說起這個，他們就會說：『哇噢，你要去中超聯賽了。』」

「我對此一點也不後悔，那段經歷很精彩。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 傑克・施利（白）在2017年3月的一場比賽中與奧斯卡鬥法。

精彩，但也很奇怪。

「你必須要好像完全忘記他們是誰，」他說起一些他對陣的大牌球星時說道。

「我是向上走了一步，或者說是他們向下走了，不管你怎麼看，你只能把他們視作平等，然後拚盡全力。但那確實是相當不真實的。」

「奧斯卡——我是看過他在切爾西踢球——當然我們也是通過玩FIFA認識所有這些球星。這相當不可思議。」

到了2019年，這個聯賽已經變得如此之大，以至於皇家馬德里的加雷斯・貝爾（Gareth Bale） ——這個一度是世界上最高身價球員——也被傳要加盟江蘇蘇寧，簽訂三年週薪100萬英鎊的合同。

不到兩年之後，江蘇蘇寧卻因財務狀況糟糕而停止運營。他們甚至連球隊的大巴都要拍賣套現。

中國足球的面貌為何竟以如此壯觀的方式崩塌呢？

中國足協當時已經引入了相當於奢侈稅的「調節費」，令高額轉會費變得令人卻步，此外還終止了所有贊助商對球隊的冠名權，然後又在2020年12月宣布了球員的薪酬上限。

當時，中國足協曾表示，希望通過此舉來遏制「金元足球」，並為中國國家隊提供一種「保障」。

中國的體育管理部門對於國內職業足球聯賽花費的擔心已經存在了一段時間。2017年，國家體育總局就宣稱要限制花費，抑制「非理性投入」，指責俱樂部「燒錢」支付外援的「過高收入」。

「工資帽」確實起到了預期的效果。這一限制意味著外援球員的最高薪水只能達到每週5.2萬英鎊，遠低於此前向大牌球星提供的合同。

一些球隊也因為過度支出而積累下巨額債務，需要這樣的牽制。

很多俱樂部的困境，也因為它們的房地產業金主不斷增加的問題而加劇——好幾個房地產巨頭都在這段時期出現現金流的問題。

雪上加霜的是，新冠疫情在這時候到來了。

中國嚴苛的防疫措施導致賽程減少，而且在兩年多的時間裡，所舉辦的任何比賽都只能閉門進行。轉播和贊助收入也相應大跌。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 阿根廷球星特維斯後來曾形容在中超的一年對他來說是個「假期」。

來自波赫的後衛球員薩米爾・梅米舍維奇（Samir Memisevic）從2020年2月起效力於河北FC俱樂部，但到他在這裡的第二個賽季，他已經能察覺到背後的麻煩。

「第二個賽季，我覺得有些事情不對路，」他接受BBC訪問時說道。

「幾個月後，財務問題就出現了。然後他們和國內球員發生了大問題——他們多個月沒有支付他們的薪水，而我當時已經確信，到那一年底，河北俱樂部肯定不會存在了。」

梅米舍維奇收到了北京國安俱樂部的租借邀請，他很快接受並加盟這支聯賽當中的頂級俱樂部。