中國足球：泡沫爆破後，再看中超聯賽「金元足球」時代的消亡
我們想讓你知道的是
「俱樂部的營收是中超聯賽將會面臨的最大問題。隨著經濟緊縮，錢從哪裡來？」去年年底，就在球場即將重新開放給球迷入場觀賽之際，另一個問題被提出來了：錢都去哪裡了？一場腐敗的醜聞，席捲了中國足球最高層。
2016年6月，成百上千的球迷聚集在上海機場，目睹當時世界上最著名的球星之一抵達這座城市，並將這裡作為他的家。
那是巴西國腳胡爾克（Hulk），當時29歲的他正值生涯巔峰，以超過4600萬英鎊的身價簽約當時由名帥斯文－戈蘭・埃里克松（Sven-Goran Eriksson）帶領的上海上港俱樂部（Shanghai SIPG），據報當時他的週薪達到32萬英鎊。
他走過機場到達大廳時，一束歡迎的鮮花被塞進他懷裡，上港俱樂部的圍巾被扣在了他的脖子上。
在接下來的三年裡，其他一線球星也紛紛加盟，身價一個比一個高。
當時效力英超切爾西（Chelsea）的球星奧斯卡（Oscar）在六個月後加盟，轉會費約為6000萬英鎊，薪酬據報為每週40萬英鎊。
曾分別助曼聯和曼城奪得英超冠軍的卡洛斯・特維斯（Carlos Teves）後來加盟中超的時候，據說還賺得更多。
巴黎聖日耳曼球星艾斯奎爾・拉維奇（Ezequiel Lavezzi）、利物浦相中的目標亞歷克斯・特謝拉（Alex Teixeira）和哥倫比亞前鋒傑克遜・馬丁內斯（Jackson Martinez）也被天價轉會費和巨額薪水吸引而來。
中國足球超級聯賽的冒起伴隨著著國家主席習近平希望打造一個足球大國的願望。2011年，他宣布了讓中國男子國家隊獲得世界盃參賽資格，並最終讓中國主辦世界盃的長遠願景。
隨著中超聯賽開始投入大量資金，習近平將中國變成足球超級大國的雄心開始顯得非常真實。
「中國市場對全球所有足球隊來說都是一個危險，不僅僅是切爾西，」在奧斯卡出走遠東時，時任切爾西主教練安東尼奧・孔蒂（Antonio Conte）曾這樣說道。
前阿森納主教練阿爾塞納・溫格（Arsene Wenger）也說：「中國看起來有財力能夠將整個歐洲聯賽搬到中國去。」
然而，不到十年之後，事態卻出現了翻轉：泡沫破裂了，球員們紛紛離開。
傑克・施利（Jack Sealy）並不算是當時的大牌球員。這名前女王公園巡遊者（QPR）隊球員東尼・施利（Tony Sealy）的兒子在2015年12月加盟了中超的長春亞泰足球俱樂部。
當時28歲的施利此前效力於香港聯賽。他被中超的那些大牌球星、更高水平的足球以及隨之而來的高薪所吸引。
「我去的時候它還處在上升期，所以能夠身臨其境非常令人興奮，」他接受BBC訪問時說。
「人們之前可能聽說過它，但沒有人真的了解。於是當你對了解足球的人說起這個，他們就會說：『哇噢，你要去中超聯賽了。』」
「我對此一點也不後悔，那段經歷很精彩。」
精彩，但也很奇怪。
「你必須要好像完全忘記他們是誰，」他說起一些他對陣的大牌球星時說道。
「我是向上走了一步，或者說是他們向下走了，不管你怎麼看，你只能把他們視作平等，然後拚盡全力。但那確實是相當不真實的。」
「奧斯卡——我是看過他在切爾西踢球——當然我們也是通過玩FIFA認識所有這些球星。這相當不可思議。」
到了2019年，這個聯賽已經變得如此之大，以至於皇家馬德里的加雷斯・貝爾（Gareth Bale） ——這個一度是世界上最高身價球員——也被傳要加盟江蘇蘇寧，簽訂三年週薪100萬英鎊的合同。
不到兩年之後，江蘇蘇寧卻因財務狀況糟糕而停止運營。他們甚至連球隊的大巴都要拍賣套現。
中國足球的面貌為何竟以如此壯觀的方式崩塌呢？
中國足協當時已經引入了相當於奢侈稅的「調節費」，令高額轉會費變得令人卻步，此外還終止了所有贊助商對球隊的冠名權，然後又在2020年12月宣布了球員的薪酬上限。
當時，中國足協曾表示，希望通過此舉來遏制「金元足球」，並為中國國家隊提供一種「保障」。
中國的體育管理部門對於國內職業足球聯賽花費的擔心已經存在了一段時間。2017年，國家體育總局就宣稱要限制花費，抑制「非理性投入」，指責俱樂部「燒錢」支付外援的「過高收入」。
「工資帽」確實起到了預期的效果。這一限制意味著外援球員的最高薪水只能達到每週5.2萬英鎊，遠低於此前向大牌球星提供的合同。
一些球隊也因為過度支出而積累下巨額債務，需要這樣的牽制。
很多俱樂部的困境，也因為它們的房地產業金主不斷增加的問題而加劇——好幾個房地產巨頭都在這段時期出現現金流的問題。
雪上加霜的是，新冠疫情在這時候到來了。
中國嚴苛的防疫措施導致賽程減少，而且在兩年多的時間裡，所舉辦的任何比賽都只能閉門進行。轉播和贊助收入也相應大跌。
來自波赫的後衛球員薩米爾・梅米舍維奇（Samir Memisevic）從2020年2月起效力於河北FC俱樂部，但到他在這裡的第二個賽季，他已經能察覺到背後的麻煩。
「第二個賽季，我覺得有些事情不對路，」他接受BBC訪問時說道。
「幾個月後，財務問題就出現了。然後他們和國內球員發生了大問題——他們多個月沒有支付他們的薪水，而我當時已經確信，到那一年底，河北俱樂部肯定不會存在了。」
梅米舍維奇收到了北京國安俱樂部的租借邀請，他很快接受並加盟這支聯賽當中的頂級俱樂部。
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中華電信 HiNet 光世代持續進化！讓全家體驗「最速」飆網快感！
我們想讓你知道的是
網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
即使家裡裝了無線路由器，但仍然有很多收訊死角？透過中華電信Wi-Fi全屋通服務，可針對家中實際狀況來設置無線路由器，甚至面對大坪數、多樓層空間也能建構Mesh Wi-Fi網狀網路，讓涵蓋訊號更全面。
除了手機、平板電腦、筆電…等常見的設備需要無線連網，還有家中愈來愈多的 IoT 智慧物聯網裝置，例如：智慧家電、智慧安防等設備，也同樣需要穩定的 Wi-Fi，所以建議消費者在選擇家用寬頻時，須進一步了解業者是否有同步提供 Wi-Fi連網的佈建服務。以中華電信 HiNet光世代 為例，用戶可以選搭「Wi-Fi 全屋通」的整合服務，在施工的同時，專業工程師也會依據客戶家中環境不同，提供完整的無線網路環境規劃，並搭配優質的 Wi-Fi 6無線路由器，近期更推出最新的Wi-Fi 6E規格，具備更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的優勢。如果是大坪數、或是多樓層透天厝，則能透過兩台以上無線路由器組成Mesh Wi-Fi 網狀網路架構的超涵蓋訊號，打造隨時隨地、全屋漫遊的無縫上網環境，同時以月租方式租用設備，不僅沒有初期大量投資設備的成本，也不需要負擔後續產生的維護成本，只要有任何問題，一通電話找24小時客服，就能快速為你解析問題，不用擔心要自行上網做功課，還要 DIY 到心很累了！
關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。