開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/30,
勞工

為什麼台灣人「好吃未討賺」弄到旅宿業缺工，逼得政府開放印度移工？

為什麼台灣人「好吃未討賺」弄到旅宿業缺工，逼得政府開放印度移工？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

很多人會說，現在缺工的保全業、旅宿業、餐飲服務業，開出來的薪資都3、4萬，比辦公室上班族薪水都高，所以錢不是問題，是勞工不願意吃苦的問題。但如果去看工作條件，餐飲的雙頭班，保全的日夜輪班，旅宿業的工作內容，全都是勞力密集，工時很高，還得面對奧客的工作。換算時薪，甚至比基本薪資還低。所以吸引不到人才。

11月27日，勞動部次長針對旅宿業要求引進移工的要求，做出回應。

為了解決旅宿缺工的問題，交通部觀光署打算跟勞動部申請，開放移工。觀光署跟勞動力發展有進行討論，預計12月中旬召開專家會議。勞動部次長陳明仁表示，從行政院、勞動部到交通部，大家意見一致，認為應該優先保障國內擴大就業，讓中高齡二度就業婦女更有意願填補旅宿業的職缺。

而根據工商業者的要求，不只是旅宿業要求開放移工，甚至服務業也希望開放。而台灣也將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），希望引進印度移工，填補產業人力缺口。這也引起關注。陳明仁對此也說，台灣與印度簽定MOU只是第一步，簽訂之後，引進的類別、事宜、工作條件等，都還要進一步研議，所以不會不會馬上在年底引進10萬印度移工。

也就在11月28日，台股大盤指數創下歷史紀錄，首度超越港股。台股大盤收在17341.25點，超越港股恆生指數的17303.82點。這是1992年港股超越台股後，首次的「黃金交叉」。世界各國的指數都從100點起跳，台灣大盤指數17000，意思是從1966年起到現在，台灣公司的總市值已經成長了170倍。

再加上台灣去（2022）年創下的史上最高GDP紀錄，表示舊產業與經濟面，台灣是欣欣向榮。那為什麼台灣人「好吃未討賺」，放著一大堆工作不願去做，弄到產業缺工，還得逼政府開放移工？

有人說這是中共的資訊戰，刻意要打壓台灣。也有人說是因為少子化的問題，所以市場缺人。台灣失業率才剛創下史上最低紀錄，表示所謂的缺工，似乎就真的是人力不足。但事情真的是這樣嗎？

第一個問題是，台灣旅宿業缺工的真正原因，是因為沒人想做，還是因為薪水太低？根據求職網站的數據，業者所謂缺工的「房務人員」及職缺最多的「飯店工作人員」，平均月薪三萬元，薪資中位數也是三萬元。台灣公私立大學畢業者的起薪，中位數為2.8萬元和三萬元。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。