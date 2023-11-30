為什麼台灣人「好吃未討賺」弄到旅宿業缺工，逼得政府開放印度移工？

11月27日，勞動部次長針對旅宿業要求引進移工的要求，做出回應。

為了解決旅宿缺工的問題，交通部觀光署打算跟勞動部申請，開放移工。觀光署跟勞動力發展有進行討論，預計12月中旬召開專家會議。勞動部次長陳明仁表示，從行政院、勞動部到交通部，大家意見一致，認為應該優先保障國內擴大就業，讓中高齡二度就業婦女更有意願填補旅宿業的職缺。

而根據工商業者的要求，不只是旅宿業要求開放移工，甚至服務業也希望開放。而台灣也將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），希望引進印度移工，填補產業人力缺口。這也引起關注。陳明仁對此也說，台灣與印度簽定MOU只是第一步，簽訂之後，引進的類別、事宜、工作條件等，都還要進一步研議，所以不會不會馬上在年底引進10萬印度移工。

也就在11月28日，台股大盤指數創下歷史紀錄，首度超越港股。台股大盤收在17341.25點，超越港股恆生指數的17303.82點。這是1992年港股超越台股後，首次的「黃金交叉」。世界各國的指數都從100點起跳，台灣大盤指數17000，意思是從1966年起到現在，台灣公司的總市值已經成長了170倍。

再加上台灣去（2022）年創下的史上最高GDP紀錄，表示舊產業與經濟面，台灣是欣欣向榮。那為什麼台灣人「好吃未討賺」，放著一大堆工作不願去做，弄到產業缺工，還得逼政府開放移工？

有人說這是中共的資訊戰，刻意要打壓台灣。也有人說是因為少子化的問題，所以市場缺人。台灣失業率才剛創下史上最低紀錄，表示所謂的缺工，似乎就真的是人力不足。但事情真的是這樣嗎？

第一個問題是，台灣旅宿業缺工的真正原因，是因為沒人想做，還是因為薪水太低？根據求職網站的數據，業者所謂缺工的「房務人員」及職缺最多的「飯店工作人員」，平均月薪三萬元，薪資中位數也是三萬元。台灣公私立大學畢業者的起薪，中位數為2.8萬元和三萬元。