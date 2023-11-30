為什麼台灣人「好吃未討賺」弄到旅宿業缺工，逼得政府開放印度移工？
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很多人會說，現在缺工的保全業、旅宿業、餐飲服務業，開出來的薪資都3、4萬，比辦公室上班族薪水都高，所以錢不是問題，是勞工不願意吃苦的問題。但如果去看工作條件，餐飲的雙頭班，保全的日夜輪班，旅宿業的工作內容，全都是勞力密集，工時很高，還得面對奧客的工作。換算時薪，甚至比基本薪資還低。所以吸引不到人才。
11月27日，勞動部次長針對旅宿業要求引進移工的要求，做出回應。
為了解決旅宿缺工的問題，交通部觀光署打算跟勞動部申請，開放移工。觀光署跟勞動力發展有進行討論，預計12月中旬召開專家會議。勞動部次長陳明仁表示，從行政院、勞動部到交通部，大家意見一致，認為應該優先保障國內擴大就業，讓中高齡二度就業婦女更有意願填補旅宿業的職缺。
而根據工商業者的要求，不只是旅宿業要求開放移工，甚至服務業也希望開放。而台灣也將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），希望引進印度移工，填補產業人力缺口。這也引起關注。陳明仁對此也說，台灣與印度簽定MOU只是第一步，簽訂之後，引進的類別、事宜、工作條件等，都還要進一步研議，所以不會不會馬上在年底引進10萬印度移工。
也就在11月28日，台股大盤指數創下歷史紀錄，首度超越港股。台股大盤收在17341.25點，超越港股恆生指數的17303.82點。這是1992年港股超越台股後，首次的「黃金交叉」。世界各國的指數都從100點起跳，台灣大盤指數17000，意思是從1966年起到現在，台灣公司的總市值已經成長了170倍。
再加上台灣去（2022）年創下的史上最高GDP紀錄，表示舊產業與經濟面，台灣是欣欣向榮。那為什麼台灣人「好吃未討賺」，放著一大堆工作不願去做，弄到產業缺工，還得逼政府開放移工？
有人說這是中共的資訊戰，刻意要打壓台灣。也有人說是因為少子化的問題，所以市場缺人。台灣失業率才剛創下史上最低紀錄，表示所謂的缺工，似乎就真的是人力不足。但事情真的是這樣嗎？
第一個問題是，台灣旅宿業缺工的真正原因，是因為沒人想做，還是因為薪水太低？根據求職網站的數據，業者所謂缺工的「房務人員」及職缺最多的「飯店工作人員」，平均月薪三萬元，薪資中位數也是三萬元。台灣公私立大學畢業者的起薪，中位數為2.8萬元和三萬元。
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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