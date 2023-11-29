民調：早在以哈開打前，已有67％加薩巴勒斯坦人不信任哈瑪斯

（中央社）網路組織「阿拉伯晴雨表」分析一項罕見的民調數據，認為在巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）上月突襲以色列前，已有許多加薩人敵視哈瑪斯，甚至認為哈瑪斯統治也是占領。

《法新社》報導，今年10月7日的襲擊引發了示威和反示威，哈瑪斯與普通加薩（Gaza）人民的關係經常是激烈爭辯的議題，在這樣的脈絡下，上述發現令人訝異。

美國普林斯頓公共與國際事務學院（Princeton School of Public and International Affairs）院長賈瑪爾（Amaney Jamal）說：「我們在調查中發現，67％的加薩巴勒斯坦人在這場襲擊之前不太信任或完全不信任哈瑪斯。」

賈瑪爾說：「這一點尤其重要，因為有人（錯誤地）主張整個加薩都支持哈瑪斯，所以整個加薩都應該為哈瑪斯的殘暴行為負責。」

賈瑪爾是「阿拉伯晴雨表」（Arab Barometer）幕後要角之一。這個組織在中東地區執行調查和民調，在加薩的實地調查於哈瑪斯突襲以色列前夕結束。

哈瑪斯2006年贏得加薩地區大選，但被美國和歐洲聯盟列為「恐怖」組織。賈瑪爾說，許多受訪者認為哈瑪斯既「腐敗」又「專制」。

她說，坦言過去30天期間養不起家人的受訪者高達75％，「所以我再說一次，這是個貧困的社會，一個基本上述說哈瑪斯領導的政府存在某種程度腐敗的社會。」

「當我們詢問該怪誰的時候…我們以為頭號禍首會是以色列，因為（以色列實施）封鎖。但大部分人都提到哈瑪斯的腐敗，比提到以色列封鎖還多。」

她說，還有一種看法是「巴勒斯坦自治政府或哈瑪斯領導的政府隨著時間變得更獨裁、更專制。」

52歲的賈瑪爾生於美國加州，在約旦河西岸的家鄉雷馬拉（Ramallah）長大。她提到：「在約旦河西岸或加薩，一般的巴勒斯坦人會說『我們被（以色列）占領，然後我們有這些也很專制的巴勒斯坦政府』。所以人們常說的一句話是，我們過去被一種勢力占領，現在是被兩種勢力占領。」

「阿拉伯晴雨表」的最新調查於今年9月底至10月6日執行，共在加薩訪問了399人，另在約旦河西岸訪問了790人，調查結果刊登在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊上。

賈瑪爾說：「約60％的受訪者在（哈瑪斯發動）襲擊前夕說，他們覺得自己無法自由公開地表達意見；約72％說，他們不能和平示威反對哈瑪斯領導的政府…他們擔心遭到政府報復或懲罰。」

在約旦河西岸管理巴勒斯坦地區的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在這項調查中也表現欠佳，僅有9％受訪者支持他。

雖然賈瑪爾的研究揭露了多數人對哈瑪斯抱持負面看法，但這份報告指出，在哈瑪斯襲擊以色列後，人們的看法或許有所改變。

報告提到：「以色列在10月7日襲擊後切斷了加薩地區的水源、糧食、燃料和電力供應，讓整個區域深陷人道危機…巴勒斯坦人經受的痛苦可能會使他們的態度變得強硬。」

在哈瑪斯襲擊以色列之前，超過半數的受訪者支持「兩國方案」，即巴勒斯坦國與以色列共存。

至於其餘受訪者，有些選擇巴勒斯坦與以色列共組聯盟，有些選擇一國方案。但在10月7日攻擊發生、以色列隨後展開大舉軍事報復之前，有1/5的人支持武裝抵抗。

賈瑪爾說：「（加薩人）願意以1967年的邊界為基礎，與以色列和平和解。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航