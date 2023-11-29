美智庫：習近平家族涉足電動車從政府補貼獲利，中歐峰會矛盾難解
我們想讓你知道的是
歐洲政策分析中心的報告指出，馮德萊恩一行人到北京後，最好與中國國務院總理李強會談之前，能先向習近平談及此事，因為習近平家族參與擴展中國電動車產業，並且從政府補貼及建造新的電動車廠中獲利。分析說，其中的關鍵人物是在溫布頓長大的英國人福大牛（Daniel Foa），他娶了習近平二姊齊安安的女兒吳雅凝。
（中央社）《美國之音》引美國智庫歐洲政策分析中心說，歐盟執委會主席馮德萊恩下月訪北京，需處理中歐間涉及電動車的議題，並指中國國家主席習近平家族參與擴展中國的電動車產業，並從政府補貼獲利。
中國與歐盟峰會將於12月舉行。《美國之音》報導指出，歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）屆時將出席，並處理中歐之間包括電動車補貼在內的錯綜複雜難題。
而歐洲試圖讓中國遵守規則的努力，因習近平家族涉足電動車產業利益，變得更複雜。
美國智庫歐洲政策分析中心（CEPA）27日的一篇報告指出，因馮德萊恩最近對中歐貿易關係表達強烈不滿，外界對中歐峰會可能取得成果的期待降到最低。
馮德萊恩在16日的一場演講中，抱怨中國政府對電動車行業高額補貼，從而讓中國生產的大量廉價電動車在歐洲市場泛濫。
歐洲政策分析中心的報告指出，馮德萊恩一行人到北京後，最好與中國國務院總理李強會談之前，能先向習近平談及此事，因為習近平家族參與擴展中國電動車產業，並且從政府補貼及建造新的電動車廠中獲利。
分析說，其中的關鍵人物是在溫布頓（Wimbledon）長大的英國人福大牛（Daniel Foa），他娶了習近平二姊齊安安的女兒吳雅凝。
福大牛去年夏天突然出現在外界視野之中，是因一家處境艱難的美國新創電動車廠菲斯克（Fisker）宣布在上海建立一個經銷中心，並任命福大牛為中國董事會的成員。
報告說，福大牛2005年移居中國，參與了一系列清潔能源的合資項目，然後娶了習近平的外甥女吳雅凝為妻。
報告引述《大西洋雜誌》對這個名叫福大牛的人物介紹說，就是這樣一個過去在北京外國人光顧的昏暗酒吧中閒逛的人，現在在天安門廣場旁的人民大會堂中，與公司CEO和世界領導人談笑風生。
報告說，習近平曾表示將就歐盟針對中國電動車的反補貼調查展開反擊，而中國駐歐盟大使傅聰則將歐盟的總體政策稱為「令人費解」。
報告表示，習近平家族捲入電動車行業、從而捲入中國與歐盟的一項重大爭議，不會令馮德萊恩及其團隊感到意外，反而會增加他們與中國據理力爭的信心和勇氣。
歐盟現已針對中國的電動車展開不公平補貼調查。
新聞來源
延伸閱讀
- 慕尼黑車展：中國電動車優勢震撼歐洲車商，專家：將分食歐洲市場大餅
- 歐盟宣布對中國電動車啟動反補貼調查：歐洲政壇普遍支持、業界跳腳，北京促對話磋商
- 歐盟執委對中國電動車調查，含特斯拉等歐美車廠；北京：盼歐盟慎用貿易救濟，鼓勵電動車合作
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）