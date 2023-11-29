美智庫：習近平家族涉足電動車從政府補貼獲利，中歐峰會矛盾難解

（中央社）《美國之音》引美國智庫歐洲政策分析中心說，歐盟執委會主席馮德萊恩下月訪北京，需處理中歐間涉及電動車的議題，並指中國國家主席習近平家族參與擴展中國的電動車產業，並從政府補貼獲利。

中國與歐盟峰會將於12月舉行。《美國之音》報導指出，歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）屆時將出席，並處理中歐之間包括電動車補貼在內的錯綜複雜難題。

而歐洲試圖讓中國遵守規則的努力，因習近平家族涉足電動車產業利益，變得更複雜。

美國智庫歐洲政策分析中心（CEPA）27日的一篇報告指出，因馮德萊恩最近對中歐貿易關係表達強烈不滿，外界對中歐峰會可能取得成果的期待降到最低。

馮德萊恩在16日的一場演講中，抱怨中國政府對電動車行業高額補貼，從而讓中國生產的大量廉價電動車在歐洲市場泛濫。

歐洲政策分析中心的報告指出，馮德萊恩一行人到北京後，最好與中國國務院總理李強會談之前，能先向習近平談及此事，因為習近平家族參與擴展中國電動車產業，並且從政府補貼及建造新的電動車廠中獲利。

分析說，其中的關鍵人物是在溫布頓（Wimbledon）長大的英國人福大牛（Daniel Foa），他娶了習近平二姊齊安安的女兒吳雅凝。

福大牛去年夏天突然出現在外界視野之中，是因一家處境艱難的美國新創電動車廠菲斯克（Fisker）宣布在上海建立一個經銷中心，並任命福大牛為中國董事會的成員。

報告說，福大牛2005年移居中國，參與了一系列清潔能源的合資項目，然後娶了習近平的外甥女吳雅凝為妻。

報告引述《大西洋雜誌》對這個名叫福大牛的人物介紹說，就是這樣一個過去在北京外國人光顧的昏暗酒吧中閒逛的人，現在在天安門廣場旁的人民大會堂中，與公司CEO和世界領導人談笑風生。

報告說，習近平曾表示將就歐盟針對中國電動車的反補貼調查展開反擊，而中國駐歐盟大使傅聰則將歐盟的總體政策稱為「令人費解」。

報告表示，習近平家族捲入電動車行業、從而捲入中國與歐盟的一項重大爭議，不會令馮德萊恩及其團隊感到意外，反而會增加他們與中國據理力爭的信心和勇氣。

歐盟現已針對中國的電動車展開不公平補貼調查。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺