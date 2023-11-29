短片「侮辱先烈毛岸英」，中國美食網紅王剛致歉宣布再也不做蛋炒飯

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出身廚師的王剛，是在11月27日下午5時整透過他在新浪微博的「美食作家王剛」帳號，發布烹調蛋炒飯的短片，標榜「廚師長一鏡分享『蛋炒飯』的門門道道，收藏並學習起來」，吸引不少網友點閱。然而，即使11月25日毛岸英忌日已過去2天，這部短片仍然遭到眾多中國網友攻擊，紛紛指責他「王大廚出來跪下」、「侮辱英烈」、「你最好是不小心」等語，王剛只好刪除短片。
做飯觸及敏感詞，中國美食網紅宣布不再做蛋炒飯
（中央社）近年來每逢11月25日毛澤東長子毛岸英忌日，「蛋炒飯」3字便成為中國敏感詞彙。中國美食網紅王剛日前因為發布蛋炒飯烹調短片遭網友攻擊，27日深夜不但公開道歉，並宣布「再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」，引發熱議。
1950年11月25日，參與韓戰的時任中共最高領導人毛澤東長子毛岸英，在北韓平安北道大榆洞的共軍指揮部遭聯軍空襲喪生。2002年，前共軍司令部作戰處副處長楊迪於再版回憶錄中直指，毛岸英當時做蛋炒飯的炊煙被聯軍發現，導致指揮部遭轟炸而喪生。
此後，「蛋炒飯」便與毛岸英產生聯結，中國有人便將11月25日戲稱為「蛋炒飯節」，還有人以吃蛋炒飯表示「紀念」，實則表達嘲諷。更有人表示，幸虧有這盤蛋炒飯，讓中國沒有走上北韓的政權世襲道路。但近年來，「蛋炒飯」3字因為與毛岸英的聯結，進一步演變成敏感詞彙。
綜合鳳凰網等中國媒體報導及網路訊息，出身廚師的王剛，是在11月27日下午5時整透過他在新浪微博的「美食作家王剛」帳號，發布烹調蛋炒飯的短片，標榜「廚師長一鏡分享『蛋炒飯』的門門道道，收藏並學習起來」，吸引不少網友點閱。
然而，即使11月25日毛岸英忌日已過去2天，這部短片仍然遭到眾多中國網友攻擊，紛紛指責他「王大廚出來跪下」、「侮辱英烈」、「你最好是不小心」等語，王剛只好刪除短片。
當天深夜，王剛發布短片表示，「跟大家鄭重地道歉，對不起，作為廚師，以後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」，並指在他心目中「軍人是無比的神聖，在此鄭重道歉」，隨後深深鞠躬，並再度表示「對不起」。
同時，王剛在短片中還出示自己外公配戴共軍勳章的照片，並指他的外公也曾參加韓戰，前後在當地作戰及駐紮6年，並強調他對外公的敬仰和外公對他的教育。
針對王剛的遭遇，不少中國網友紛紛表達不解，並表示「憑啥不能發蛋炒飯視頻（影像）」、「哪條法律寫了不能在這個時間發」、「那就明明白白寫進文件」、「上綱上線」、「以後全網屏蔽蛋炒飯好了」、「能不能明確一年裡什麼時候不能提蛋炒飯」。
事實上，王剛這次並非首度涉入「蛋炒飯」風波。2018年10月22日，王剛發表「蛋炒飯家常做法」短片，24日被《人民日報》官方微博轉發，但當天適逢毛岸英的冥誕，導致《人民日報》遭到一些中國網友強烈指責，王剛也連帶被波及。
2020年10月24日也是毛岸英冥誕，王剛發表這天上傳揚州炒飯烹調短片，便直接遭到眾多網友指控並責罵。王剛隨即表示道歉，並刪除短片。
今年11月25日，官方的中國歷史研究院針對毛岸英喪生73週年發布4分29秒的短片，指毛岸英之死是因他「做蛋炒飯生火引來敵機」的說法，是「最為惡毒的謠言」，並強調「英烈不容玷汙，歷史不容褻瀆！今天，戳破謠言、澄清史實、敬悼英魂，還烈士清白！」
中國官方機構：毛岸英因蛋炒飯而死是最惡毒謠言
官方性質的中國歷史研究院25日針對毛澤東長子毛岸英在韓戰喪生73週年發布短片，指毛岸英之死是因他「做蛋炒飯生火引來敵機」的說法，是「最為惡毒的謠言」。
1950年11月25日，時任中共最高領導人毛澤東長子、參與韓戰的毛岸英，在北韓平安北道大榆洞的共軍指揮部遭聯軍空襲喪生，得年28歲。此後，聯軍及美軍方面如何得知毛岸英的位置而一舉空襲，便流傳出許多說法，至今未息。
澎湃新聞報導，這部全長4分29秒、題為「毛岸英烈士逝世73週年，還毛岸英烈士清白」的短片旁白說，「民族大義前，硝煙戰火中，毛岸英毅然奔赴朝鮮戰場，壯烈犧牲。然而，毛岸英烈士為國捐軀的壯舉，卻被一些人潑上了各種髒水，其中尤以『毛岸英犧牲是因其做蛋炒飯生火引來敵機』的謠言最為惡毒」。
旁白強調，「英烈不容玷汙，歷史不容褻瀆！今天，戳破謠言、澄清史實、敬悼英魂，還烈士清白！」。
短片旁白提到，「做蛋炒飯生火引來敵機」的說法，來自曾參與韓戰的共軍司令部作戰處副處長楊某（楊迪），並強調當時的共軍根本沒有米飯可吃，只能吃高粱米。又指「蛋炒飯」的說法被其他的證人反駁，破綻百出。
近20年來，毛岸英係因「蛋炒飯」引來敵機而喪生的說法，已因此在中國民間流傳。近年來，「蛋炒飯」3字更在10月23日毛岸英冥誕及11月25日忌日前後，被一些中國網友作文章以表達不滿，成為網路敏感詞。
2020年10月間，中國知名美食網紅王剛只因透過網路發布一篇蛋炒飯食譜，被人指控藉此「惡意政治影射」，最後被迫道歉；2021年10月23日毛岸英冥誕，中國聯通旗下一家地區分公司也發布一篇炒飯食譜，事後其微博帳戶一度被暫停使用。
2021年10月7日，一名中國網友諷刺說，寒戰（韓戰）最大成果就是「蛋炒飯」，「感謝蛋炒飯，沒有蛋炒飯，我們就跟曹縣（朝鮮的諧音，指北韓）一樣沒區別。當然，可悲的是現在也區別不大」。翌日，這名網友就被警方以「侮辱抗美援朝志願軍英烈」言論造成不良影響為由拘留10天。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
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