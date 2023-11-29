阿根廷新總統米萊揚言退出南方共同市場，反為南美與歐盟自由貿易協定開啟機會之窗

（中央社）由於阿根廷新總統米萊（Javier Milei）曾說勝選後要退出南方共同市場（Mercosur），近期南方共市場和歐盟外交官雙邊正加緊談判，盼爭取在12月10日的米萊就職典禮前，敲定兩個集團間的自由貿易協定。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，歐盟提出的環境要求是南方共同市場與歐盟達成協定的主要障礙，但米萊勝選可能開啟一扇機會之窗，推動雙邊談判代表在阿根廷政權更迭前，打破僵局達成協定的動力。

南方共同市場與歐盟之間的自由貿易協定於1999年開始談判，規定免除或減少對兩個集團生產的貨物和服務徵收進口稅。

2019年，在巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任期內，南方共同市場和歐盟原本已經簽署該協定，但今年歐洲提出新的環境要求，以及南美的反應，使得雙方重新展開談判。

在今年的阿根廷總統競選期間，米萊曾說要讓阿根廷退出南方共同市場，甚至稱南美經濟體是阻礙阿根廷經濟發展的障礙，應該要消滅。

目前，協定內容正在經過技術審查階段，並將提交所有有關國家的議會批准。一旦完成，這項協定將影響31個國家、7.2億人口和約20％的世界經濟。

對此，巴西政府試圖表達締結協定的動力並非來自米萊，但巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上週表示，將試圖在11月30日至12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）期間，與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）在場邊會議敲定協定內容。

巴西政府經濟團隊指出，如果南方共同市場與歐盟沒有在米萊上任前達成協定，米萊的支持者可能給予壓力，如實讓阿根廷退出南方共同市場，兩個集團過去20多年的努力也將付諸東流。

不過，被任命為米萊政府外交部長的阿根廷經濟學家蒙迪諾（Diana Mondino）26日在巴西利亞會見巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira），討論雙邊關係及南方共同市場與歐盟之間現階段的談判。

蒙迪諾表示，阿根廷希望加強與巴西和世界的經貿往來，米萊政府不是真的要退出南方共同市場，而是對其進行改革，以保障阿根廷的利益不受損。

巴西外交部歐洲和北美司司長埃斯科爾（Maria Luisa Escorel）接受《環球日報》（O Globo）訪問指出，她對南方共同市場與歐盟之間達成協定感到樂觀，巴西將與米萊建立成熟的關係。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）近日表示，米萊在充滿挑戰的經濟下接管阿根廷，歐盟希望進一步加強雙邊夥伴關係，包括儘快完成歐盟與南方共同市場協定的談判。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺