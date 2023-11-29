99歲美國前總統卡特出席愛妻追悼會，曾言「羅莎琳在我一生所有成就上，都是我平等的夥伴」
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在華府，卡特夫婦是合作無間的團隊，卡特稱羅莎琳是「我個人的延伸」和「我最親密的顧問」。她經常獲邀以觀察員身分出席內閣會議和政治戰略討論。1978年，卡特在接受雜誌編輯採訪時表示，除了最高機密以外，他幾乎和妻子分享一切。
99歲卡特出席愛妻羅莎琳追悼會，拜登、柯林頓親臨
（中央社）高齡99歲前美國總統卡特（Jimmy Carter）今天（當地時間28日）在現任總統拜登與前總統柯林頓及5位在世的前第一夫人陪同下，罕見公開現身，出席愛妻羅莎琳（Rosalynn Carter）的追悼式。
《法新社》報導，孱弱的卡特短暫離開安寧療護，出席了在喬治亞州亞特蘭大舉行的追悼儀式，他坐著輪椅抵達會場，腿上蓋著一件繡有妻子臉龐的毛毯。
卡特沒有發表任何談話，但夫婦倆的孩子與孫子緬懷羅莎琳「精彩的一生」。
他們的兒子詹姆斯・「奇普」・卡特（James "Chip" Carter）說：「我們的母親是讓我們全家人凝聚起來的黏著劑。」他親吻父親的額頭，並將手放在他母親以花朵覆蓋的靈柩上。
羅莎琳11月19日在她與丈夫位在喬治亞州平原鎮（Plains）的家中與世長辭，享耆壽96歲。羅莎琳與卡特77年的婚姻成了美國政壇一段佳話。
他們的女兒艾美・琳・卡特（Amy Lynn Carter）強忍淚水，讀著父親75年前在美國海軍服役時寫給母親的情書。
她在葛倫紀念教堂（Glenn Memorial Church）對著大家說：「我母親一生大多都用來愛著我的父親。」
現場坐在教堂前排的有拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden），還有1993年到2001年擔任總統的柯林頓（Bill Clinton）與希拉蕊（Hillary Clinton），以及3位前第一夫人：梅蘭妮亞・川普（Melania Trump）、蜜雪兒・歐巴馬（Michelle Obama）以及蘿拉・布希（Laura Bush）。眾多政治人物出席追思會，足以顯示羅莎琳在美國所受到的重視。
追悼儀式有著她最愛的音樂，包括美國鄉村音樂明星夫妻檔崔夏宜爾伍（Trisha Yearwood）與葛斯布魯克斯（Garth Brooks）演唱約翰藍儂（John Lennon）名曲「想像」（Imagine）。
羅莎琳是人道主義者，擔任第一夫人時極為活躍，致力提升各界在心理健康議題的認知。卡特夫婦離開白宮後，倆人的聲望有增無減。
卡特1980年在競選連任時敗給共和黨籍對手雷根（Ronald Reagan），遭外界視為失敗者。然而，這對夫婦建立了全球慈善網路，並以簡樸的生活方式贏得各界讚譽。
奇普・卡特感謝母親協助他克服用藥與酒精成癮問題，稱羅莎琳「替許多人的人生帶來正向改變」。
白宮表示，拜登夫婦今天清晨從華府飛至亞特蘭大，以總統專機空軍一號順道載了柯林頓夫婦與蜜雪兒・歐巴馬一程。梅蘭妮亞・川普沒有搭乘專機。
羅莎琳的葬禮明天將以較為私人的形式在平原鎮舉行。屆時，外界不可避免地會將注意力轉移卡特身上。卡特是美國史上在世最年長的前總統，他10個月前已開始接受安寧療護。
美國總統的葬禮通常所有在世總統都會參加，例如卡特2018年就曾出席了前總統老布希（George H. W. Bush）在華府的悼念活動，當時為各黨派與不同世代提供了難得的團結時刻。
美前第一夫人羅莎琳，常參與華府內閣會議為卡特最親密顧問
美國前第一夫人羅莎琳・卡特19日在喬治亞州住家去世，享耆壽96歲。前總統卡特發布聲明，將自己一生成就歸功於羅莎琳這位「平等夥伴」，在他需要時給予明智的指導和鼓勵。
綜合《法新社》和《路透社》報導，羅莎琳5月被診斷罹患失智症，這個月17日也隨夫婿在家中接受安寧療護。99歲的卡特（Jimmy Carter）是今年2月決定不再接受額外醫療干預後，開始安寧療護。
卡特中心（Carter Center）19日發布聲明說：「前第一夫人羅莎琳・卡特，這位不遺餘力倡導心理健康、照護和女權等的人士，週日（19日）在喬治亞州平原鎮（Plains）的家中去世，享耆壽96歲。」
聲明說，羅莎琳「安詳過世，家人隨侍在側。」
卡特在聲明中說：「羅莎琳在我一生所有成就上，都是我平等的夥伴。」
這位民主黨籍前總統說：「當我需要的時候，她給了我明智的指導和鼓勵。只要羅莎琳在這世界上，我就知道有人愛我、支持我。」
羅莎琳1927年8月18日出生於平原鎮，是家中4個孩子的老大。她13歲時父親去世，接著和母親一起工作，母親以當裁縫師維持生計。
羅莎琳1946年18歲時與當時21歲的卡特結婚，是結縭時間最長久的美國總統夫婦。卡特1977年出任總統，僅一任後便於1981年下台，他後白宮時期的「年資」也是歷任總統之最，而這段時期羅莎琳同樣扮演重要角色，包括參與卡特中心及安居計劃（Habitat for Humanity）人道主義工作。
卡特2015年告訴有線衛星公共事務廣播電視網（C-SPAN）說：「娶了羅莎琳是我這輩子做過最好的事。」他當時說：「那是我人生的巔峰。」
在華府，卡特夫婦是合作無間的團隊，卡特稱羅莎琳是「我個人的延伸」和「我最親密的顧問」。她經常獲邀以觀察員身分出席內閣會議和政治戰略討論。1978年，卡特在接受雜誌編輯採訪時表示，除了最高機密以外，他幾乎和妻子分享一切。
她也曾被派往拉丁美洲執行重要的官方任務，並為了確保婦女在法律之下享有平等待遇，而參與疾呼批准美國憲法平等權利修正案（Equal Rights Amendment）的運動，可惜功敗垂成。
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簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
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晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
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