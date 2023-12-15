馬尼為為《今生好好愛動物》：如果你知道散步的重要性，就會懂收容所志工為何拚命遛狗了

文：馬尼為為

那些設計者沒牽過狗！——C，志工3年

C是志工中的遛狗王。每週會來兩到三天，一次拉六隻狗，一天下來可以遛十到十二籠，數量可以是其他人的一倍。

這樣的遛狗王，會不會有不想來的時候呢？

「幾乎不會不來，不會因為自己的事情影響到狗。」「因為，你看狗出來就是很開心呀！」

C當志工五年。以前一週來三天，現在只有兩天了。C是零安樂死後進來的，他回憶說：

「以前很隨機，少數有被照顧到。」

「有些狗是像一塊抹布那樣在那裡，沒出去過的。」

「這些年下來，志工對狗的照顧更有系統，更有管理。」

「盡可能讓狗有一樣的待遇。」

「盡可能讓狗有一樣的待遇」，這其實不容易做到。因為狗的數量實在太多了，加上早期志工是「認籠」，難以調整，你會發現有些志工去就是遛他認識的狗，後期才是看白板上誰沒被遛過再去遛。再來是有些狗不是一般志工牽得出去的獨籠狗，不一定是兇，有各種狀況。

狗每天出去走一走，不光是運動，聞嗅帶來的刺激也很重要，是必需的日常。

收容所裡的狗，因為沒有每天散步，一個禮拜有一次已經不錯，有些難帶（會咬人或怕出去），被帶出去的機率更少，也產生了很多後遺症。比如，老得很快、後腿無力，或老年癡呆，各式各樣的病症都有，什麼焦慮症、神經症，當然外面的狗也會有，不過，長住客都會有外表看不見的病。領養出去後，收容所特別做了一個印章來切結。

如果你知道散步對狗的重要性，就會像志工那樣拚命去幫忙遛狗了。我從收容所保母的癌症狗，和另一位志工接力照顧了牠一年，原估活不過半年，現在一年了還在我家好好地活著。其他人會說，因為你照顧得很好。我也沒有特別做什麼，早晚遛牠一下而已，生病常常沒胃口，遛回來就把飼料吃光了。

「遛狗很辛苦，要體力，而且膝蓋很容易受傷。」

「再老一點就很難遛狗了。」

他五年下來的遛狗量可能是志工之冠吧。不過，從來也沒得到什麼表揚或回饋。

「因為愛狗。」他就簡單一句話，「沒有為什麼。有人怕狗、怕看牙醫、看到狗這樣嘴巴尖尖的就很怕、看到狗靠過來流口水就很怕……」

「目前收容所的空間很糟糕，兩邊的大舍犬完全沒有隔間，一有動靜都是大影響。像有一個人進去，全部狗都會知道，一開始餵食或牽狗，就有狗會開始躁動。狗一開始吠，其他就跟著吠，完全不得安寧。」

「那些設計者沒牽過狗！牽狗出籠要走這麼遠，路上有人，還有車。」

「牽過狗就知道了！」

「政府不會想做積極的改善，連人的死活都不管了，何況是動物的。他們不會做得更好，只要維持就差不多了。」

「有沒有最有成就感的事呢？」

「有一隻咬人、咬狗的狗，在獨籠區，三、四個志工用接力的方式遛牠，現在可以正常出籠了，也被移到正常犬舍了。」

「就這樣？」

「對啊，光是這樣就很不容易，要花很多時間跟心力。」

「後來那隻狗有被領養嗎？」

「沒有，牠還不適合被領養。」

我後來慢慢體會到，每一隻狗要重新接觸人類、再進入人類家庭都是不容易的。光是要把一隻狗牽出來，我們以為不就是牽出來？可事實是：把籠門打開、上牽繩，這幾個動作都不是表面那麽容易，志工隨時都暴露在被咬的風險中。而且有些狗就是很恐懼，志工一次又一次接力才有慢慢改進。

之前有訓練師為了「績效」，拍狗害怕出籠的照片，再放狗可以順利出來散步的照片。其實那是志工的努力……這大概就是「工作」和「志工」的差別吧。志工做很多事，但不會去拍照宣揚，因為他們做的太多了，也根本沒有手拍照記錄吧。

狗咬人的動機永遠都說不清楚。比較主要的是恐懼，還有占地盤，告訴你「牠是老大」，或是「不可以碰到牠的東西」。「熟的狗」也會被咬，因為你會大意，不熟的狗反而會非常注意。

2021年底，C被咬了，聽說現場流了很多血。休息了一個月，有去住院。傷口很深，聽說棉花棒可以插進去。

所內環境不好，細菌是很高強度的，吃抗生素都可能沒效，要直接打點滴。那裡很多動物生病都要吃抗生素，有些獸醫會說先不要吃到抗生素，可是收容所的細菌太強了，很多都變成有抗藥性。

怎麽被咬的呢？一隻叫龍捲風的狗咬另一隻叫芬達的狗，C速速進去犬舍要喝止龍捲風，結果龍捲風反過來「像咬玩具那樣」（據C自己的說法）咬了他的手臂，芬達沒事，C卻流血了。

事發後，大家就通知先不遛這籠，觀察中。志工們也在群組裡發布這件事。沒想到有位志工沒看訊息，看到龍捲風很久沒人遛就去遛，結果沒有被咬，只是龍捲風反應很快溜出了門。犬舍有幾重門，不能馬上逃脫，醫助拿牽繩去套牠，套到了，也沒有被咬。

後來，我一樣週三看到C在遛狗。你可能會想，他不會有陰影嗎？不會不來了嗎？一般工作人員被咬到住院都是不會再來的。這大概又是「工作」和「志工」的差別吧。

我也問過溫蒂有沒有被咬過？她輕描淡寫地說，有啊，縫啊。也是繼續來啊。

書籍介紹

本文摘錄自《今生好好愛動物：寶島收容所採訪錄》，新經典文化出版

作者、繪者：馬尼為為

夢想是可以用當志工來圓滿的。

馬尼尼為 挑戰自我紀實報導新作

兩年間親自採訪、記錄、成為志工，以逾150張畫作及9萬字

寫下收容所裡員工、志工、動物們的真實處境

在這裡，我們已經不會說貓或狗「好可愛了」。

「讓狗狗學會坐下、握手，模樣很可愛就會被領養。」

這些話，我一直到當志工後才真正了解……