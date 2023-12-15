馬尼為為《今生好好愛動物》：如果你知道散步的重要性，就會懂收容所志工為何拚命遛狗了
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馬來西亞出生的作家馬尼尼為，在台北居住二十年。她說，每次讓她返鄉後再回來台灣的動力，就是貓。她是最稱職的愛貓人，或者俗氣點說是貓奴。正因此，透過她愛動物的眼，她對台灣動物心生一股好奇：台灣人很愛養貓狗，為什麼？台北的街上幾乎看不見貓狗，牠們去哪裡了？原來是去了收容所！那麼，收容所裡又是怎樣的景象呢？動物在裡面的一天是如何過的……
文：馬尼為為
那些設計者沒牽過狗！——C，志工3年
C是志工中的遛狗王。每週會來兩到三天，一次拉六隻狗，一天下來可以遛十到十二籠，數量可以是其他人的一倍。
這樣的遛狗王，會不會有不想來的時候呢？
「幾乎不會不來，不會因為自己的事情影響到狗。」「因為，你看狗出來就是很開心呀！」
C當志工五年。以前一週來三天，現在只有兩天了。C是零安樂死後進來的，他回憶說：
「以前很隨機，少數有被照顧到。」
「有些狗是像一塊抹布那樣在那裡，沒出去過的。」
「這些年下來，志工對狗的照顧更有系統，更有管理。」
「盡可能讓狗有一樣的待遇。」
「盡可能讓狗有一樣的待遇」，這其實不容易做到。因為狗的數量實在太多了，加上早期志工是「認籠」，難以調整，你會發現有些志工去就是遛他認識的狗，後期才是看白板上誰沒被遛過再去遛。再來是有些狗不是一般志工牽得出去的獨籠狗，不一定是兇，有各種狀況。
狗每天出去走一走，不光是運動，聞嗅帶來的刺激也很重要，是必需的日常。
收容所裡的狗，因為沒有每天散步，一個禮拜有一次已經不錯，有些難帶（會咬人或怕出去），被帶出去的機率更少，也產生了很多後遺症。比如，老得很快、後腿無力，或老年癡呆，各式各樣的病症都有，什麼焦慮症、神經症，當然外面的狗也會有，不過，長住客都會有外表看不見的病。領養出去後，收容所特別做了一個印章來切結。
如果你知道散步對狗的重要性，就會像志工那樣拚命去幫忙遛狗了。我從收容所保母的癌症狗，和另一位志工接力照顧了牠一年，原估活不過半年，現在一年了還在我家好好地活著。其他人會說，因為你照顧得很好。我也沒有特別做什麼，早晚遛牠一下而已，生病常常沒胃口，遛回來就把飼料吃光了。
「遛狗很辛苦，要體力，而且膝蓋很容易受傷。」
「再老一點就很難遛狗了。」
他五年下來的遛狗量可能是志工之冠吧。不過，從來也沒得到什麼表揚或回饋。
「因為愛狗。」他就簡單一句話，「沒有為什麼。有人怕狗、怕看牙醫、看到狗這樣嘴巴尖尖的就很怕、看到狗靠過來流口水就很怕……」
「目前收容所的空間很糟糕，兩邊的大舍犬完全沒有隔間，一有動靜都是大影響。像有一個人進去，全部狗都會知道，一開始餵食或牽狗，就有狗會開始躁動。狗一開始吠，其他就跟著吠，完全不得安寧。」
「那些設計者沒牽過狗！牽狗出籠要走這麼遠，路上有人，還有車。」
「牽過狗就知道了！」
「政府不會想做積極的改善，連人的死活都不管了，何況是動物的。他們不會做得更好，只要維持就差不多了。」
「有沒有最有成就感的事呢？」
「有一隻咬人、咬狗的狗，在獨籠區，三、四個志工用接力的方式遛牠，現在可以正常出籠了，也被移到正常犬舍了。」
「就這樣？」
「對啊，光是這樣就很不容易，要花很多時間跟心力。」
「後來那隻狗有被領養嗎？」
「沒有，牠還不適合被領養。」
我後來慢慢體會到，每一隻狗要重新接觸人類、再進入人類家庭都是不容易的。光是要把一隻狗牽出來，我們以為不就是牽出來？可事實是：把籠門打開、上牽繩，這幾個動作都不是表面那麽容易，志工隨時都暴露在被咬的風險中。而且有些狗就是很恐懼，志工一次又一次接力才有慢慢改進。
之前有訓練師為了「績效」，拍狗害怕出籠的照片，再放狗可以順利出來散步的照片。其實那是志工的努力……這大概就是「工作」和「志工」的差別吧。志工做很多事，但不會去拍照宣揚，因為他們做的太多了，也根本沒有手拍照記錄吧。
狗咬人的動機永遠都說不清楚。比較主要的是恐懼，還有占地盤，告訴你「牠是老大」，或是「不可以碰到牠的東西」。「熟的狗」也會被咬，因為你會大意，不熟的狗反而會非常注意。
2021年底，C被咬了，聽說現場流了很多血。休息了一個月，有去住院。傷口很深，聽說棉花棒可以插進去。
所內環境不好，細菌是很高強度的，吃抗生素都可能沒效，要直接打點滴。那裡很多動物生病都要吃抗生素，有些獸醫會說先不要吃到抗生素，可是收容所的細菌太強了，很多都變成有抗藥性。
怎麽被咬的呢？一隻叫龍捲風的狗咬另一隻叫芬達的狗，C速速進去犬舍要喝止龍捲風，結果龍捲風反過來「像咬玩具那樣」（據C自己的說法）咬了他的手臂，芬達沒事，C卻流血了。
事發後，大家就通知先不遛這籠，觀察中。志工們也在群組裡發布這件事。沒想到有位志工沒看訊息，看到龍捲風很久沒人遛就去遛，結果沒有被咬，只是龍捲風反應很快溜出了門。犬舍有幾重門，不能馬上逃脫，醫助拿牽繩去套牠，套到了，也沒有被咬。
後來，我一樣週三看到C在遛狗。你可能會想，他不會有陰影嗎？不會不來了嗎？一般工作人員被咬到住院都是不會再來的。這大概又是「工作」和「志工」的差別吧。
我也問過溫蒂有沒有被咬過？她輕描淡寫地說，有啊，縫啊。也是繼續來啊。
書籍介紹
本文摘錄自《今生好好愛動物：寶島收容所採訪錄》，新經典文化出版
作者、繪者：馬尼為為
夢想是可以用當志工來圓滿的。
馬尼尼為 挑戰自我紀實報導新作
兩年間親自採訪、記錄、成為志工，以逾150張畫作及9萬字
寫下收容所裡員工、志工、動物們的真實處境
在這裡，我們已經不會說貓或狗「好可愛了」。
「讓狗狗學會坐下、握手，模樣很可愛就會被領養。」
這些話，我一直到當志工後才真正了解……
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）