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2023/11/29,
科技

亞馬遜推出AI對話機器人Q，挑戰微軟、Google生產力工具，企業用戶每人月費20美元

亞馬遜推出AI對話機器人Q，挑戰微軟、Google生產力工具，企業用戶每人月費20美元
Photo Credit: GettyImages

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科技產業研究公司Futurum Group副總裁狄更斯（Steven Dickens）28日在X平台推文指出，以詹姆士龐德（James Bond）電影角色命名的Q，將管理駕馭AWS服務的複雜性，改變遊戲規則。他預計未來幾個月Q將會被廣泛採用。

（中央社）美國電商亞馬遜（Amazon）28日推出AI對話機器人Q，協助公司員工完成日常任務，正式挑戰微軟（Microsoft）和Google的生產力工具。企業用戶每人月費20美元（新台幣627元）。

人工智慧（AI）對話機器人自去年ChatGPT爆發後相繼進入市場，針對工作場域設計的產品，有Microsoft的Copilot、Google的Duet AI等工具。 亞馬遜在28日舉行年度開發者大會（re:Invent）上宣布推出Q，宣告加入這波競爭行列。

亞馬遜雲端運算服務（AWS）執行長塞利普斯基（Adam Selipsky）興奮告訴觀眾，「Q可以讓你輕鬆對話、生成內容、採取行動」。根據亞馬遜官網，Q主要功能之一，是協助開發人員解決問題，如擬定草案、編寫程式、提供建議。

未來，企業開發人員或是資訊系統工程師僅需檢視Q的建議並進行調整。

企業可以將Q連結到不同的應用程式和軟體，並加以客製化以符合公司所需。另外，如ChatGPT一樣，Q也有消化整理檔案並做出回應的功能。

至於價格，企業用戶每人每月是20美元，針對開發人員設計的附加功能版本是25美元；相較之下，適用於企業的Copilot和Duet AI，月費均為30美元。

科技產業研究公司Futurum Group副總裁狄更斯（Steven Dickens）28日在X平台推文指出，以詹姆士龐德（James Bond）電影角色命名的Q，將管理駕馭AWS服務的複雜性，改變遊戲規則。他預計未來幾個月Q將會被廣泛採用。

自OpenAI去年推出ChatGPT後，人工智慧產業競爭激烈，亞馬遜旗下的AWS是全球雲端服務龍頭，可望在AI浪潮中獲得巨大收穫，但直到最近才有較大動作，包括向OpenAI對手Anthropic投資至少40億美元，共同開發先進晶片。

亞馬遜擁有客戶儲存在其雲端上的大量資訊，因此官網特別強調，Q在建構時特別考量到安全和隱私。塞利普斯基表示，許多企業憂心資安問題，禁止員工在公司內使用AI聊天機器人，亞馬遜為此打造強化隱私的Q作為應對。

28日的年度大會上，亞馬遜還推出新一代專用於模型訓練和推理的晶片Trainium 2，運算速度比上一代提升4倍；此外，亞馬遜也宣布與晶片大廠輝達（Nvidia）擴大戰略合作，將成為第一個採用輝達GH200 Grace Hopper超級晶片的雲端服務供應商。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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