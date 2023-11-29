菲律賓政府與共產黨同意開啟和平談判，盼結束數十年武裝衝突

綜合《菲星報》、《美聯社》及《美國之音》報導，菲律賓政府與該國共產黨同意開啟和平談判，以結束長達數十年的武裝衝突。

菲律賓當局與共產黨—菲律賓民族民主陣線（National Democratic Front of the Philippines，下簡稱NDFP）於11月23日在挪威奧斯陸簽署了一項聯合聲明，同意以「有原則、和平的方式」解決衝突。

「認知到國家面臨的所有問題，包括嚴重的社會經濟與環境問題，以及外國安全威脅，各方認知到必須作為一個國家團結起來，以緊急應對這些挑戰並解決武裝衝突。」聲明表示，並強調：「雙方承認在社會經濟與政治上有許多根深蒂固的不同，但同意提出一個共同框架，確認和平談判的優先事項，以實現社會經濟與政治改革，以及公正、持久的和平。」

A peaceful and principled resolution of an armed conflict



The negative comments regarding this joint resolution of the Philippine government and National Democratic Front puzzles me. Isn’t your strong contention against the CPP-NPA-NDF rooted to lives lost, why is this not a… pic.twitter.com/9s31PTr2e4 — Just (@justinmaniluh) November 29, 2023

菲律賓自1969年發起的武裝鬥爭源自於全球共產主義，當時在嚴重貧富差距的菲律賓獲得了民眾支持，並在創辦人何塞·西松（Jose Sison）的帶領下於1973年成立了左翼的NDFP。在1980年代全盛時期，NDFP擁有2萬6000名士兵，軍方則稱此數字目前已減少至不到2000人，但至今仍與政府軍發生零星的武裝衝突。

菲律賓軍事總司令羅密歐·布勞納（Romeo Brawner）將軍表示，恢復談判「對我們來說是非常好的消息」。

布勞納說：「如果這場衝突最終結束，菲律賓軍隊就能將重點轉向外部或領土防禦。」但他也表示，在達成「最終協議」之前，軍方將「繼續針對菲律賓共產黨的武裝組織」。

總統顧問小卡利托·加爾維斯（Carlito Galvez）則在昨天（28日）告訴記者，政府「非常有可能」在現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任期內與NDFP達成最終和平協議。

「總統對整件事非常積極，根據我們的通報，前景是好的，就連對方也是非常的自信和親切，我們在奧斯陸有很好的經歷。」加爾維斯說，並表示雙方目前仍在討論和談的時間，但「很可能」在年底前或明年第一季中旬開始。

此外，加爾維斯指出，現在政府和NDFP所開啟的是全新的和平談判，並非恢復上屆政府所中斷的談判。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政期間，曾於2017年與NDFP進行和平談判，但談判最後演變成互相威脅與指責，杜特蒂甚至斷絕與NDFP的聯繫，宣布該組織為「恐怖組織」，並指責NDFP在談判期間殺害政府士兵。

此次談判代表、何塞·西松的遺孀朱麗葉塔·德利馬（Julieta De Lima）在週二於荷蘭烏德勒支（Utrecht）舉辦記者會表示，開啟和平談判後，雙方要解決的問題包含拘留共產份子的和平顧問（peace consultants）、保證談判代表的安全、釋放相關政治犯，並取消指控NDFP為「恐怖組織」的稱號等。

先前幾次的談判，大多因此類要求而破局。

德利馬也表示：「現任總統是已故獨裁者老馬可仕的兒子，小馬可仕同意恢復和平談判這一點非常重要，因此我認為，在他任期內解決武裝衝突對他本人有利。」她也強調：「追求真正的和平沒有捷徑。」

老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.）曾在1972年至1981年間實施全國戒嚴，並逮捕了數千名涉及叛亂的共產黨份子，直到1986年被人民力量革命推翻。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒