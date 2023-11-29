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2023/11/29,
印太

菲律賓政府與共產黨同意開啟和平談判，盼結束數十年武裝衝突

菲律賓政府與共產黨同意開啟和平談判，盼結束數十年武裝衝突
菲律賓總統小馬可仕，其父親老馬可仕曾在1972年宣布戒嚴，並逮捕了數千名涉嫌叛亂的共產黨份子。Photo Credit: 中央社

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菲律賓政府與該國共產黨NDFP同意開啟和平談判，以結束長期的武裝衝突。官員表示，與共產黨的和平談判「非常有可能」在小馬可仕任期內達成最終和平協議。NDFP則表示開啟談判後仍有許多問題要解決，包括要求政府保證共產黨員的安全、釋放相關政治犯，並取消指控NDFP為「恐怖組織」的稱號等。

綜合《菲星報》、《美聯社》及《美國之音》報導，菲律賓政府與該國共產黨同意開啟和平談判，以結束長達數十年的武裝衝突。

菲律賓當局與共產黨—菲律賓民族民主陣線（National Democratic Front of the Philippines，下簡稱NDFP）於11月23日在挪威奧斯陸簽署了一項聯合聲明，同意以「有原則、和平的方式」解決衝突。

「認知到國家面臨的所有問題，包括嚴重的社會經濟與環境問題，以及外國安全威脅，各方認知到必須作為一個國家團結起來，以緊急應對這些挑戰並解決武裝衝突。」聲明表示，並強調：「雙方承認在社會經濟與政治上有許多根深蒂固的不同，但同意提出一個共同框架，確認和平談判的優先事項，以實現社會經濟與政治改革，以及公正、持久的和平。」

菲律賓自1969年發起的武裝鬥爭源自於全球共產主義，當時在嚴重貧富差距的菲律賓獲得了民眾支持，並在創辦人何塞·西松（Jose Sison）的帶領下於1973年成立了左翼的NDFP。在1980年代全盛時期，NDFP擁有2萬6000名士兵，軍方則稱此數字目前已減少至不到2000人，但至今仍與政府軍發生零星的武裝衝突。

菲律賓軍事總司令羅密歐·布勞納（Romeo Brawner）將軍表示，恢復談判「對我們來說是非常好的消息」。

布勞納說：「如果這場衝突最終結束，菲律賓軍隊就能將重點轉向外部或領土防禦。」但他也表示，在達成「最終協議」之前，軍方將「繼續針對菲律賓共產黨的武裝組織」。

總統顧問小卡利托·加爾維斯（Carlito Galvez）則在昨天（28日）告訴記者，政府「非常有可能」在現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任期內與NDFP達成最終和平協議。

「總統對整件事非常積極，根據我們的通報，前景是好的，就連對方也是非常的自信和親切，我們在奧斯陸有很好的經歷。」加爾維斯說，並表示雙方目前仍在討論和談的時間，但「很可能」在年底前或明年第一季中旬開始。

此外，加爾維斯指出，現在政府和NDFP所開啟的是全新的和平談判，並非恢復上屆政府所中斷的談判。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政期間，曾於2017年與NDFP進行和平談判，但談判最後演變成互相威脅與指責，杜特蒂甚至斷絕與NDFP的聯繫，宣布該組織為「恐怖組織」，並指責NDFP在談判期間殺害政府士兵。

此次談判代表、何塞·西松的遺孀朱麗葉塔·德利馬（Julieta De Lima）在週二於荷蘭烏德勒支（Utrecht）舉辦記者會表示，開啟和平談判後，雙方要解決的問題包含拘留共產份子的和平顧問（peace consultants）、保證談判代表的安全、釋放相關政治犯，並取消指控NDFP為「恐怖組織」的稱號等。

先前幾次的談判，大多因此類要求而破局。

德利馬也表示：「現任總統是已故獨裁者老馬可仕的兒子，小馬可仕同意恢復和平談判這一點非常重要，因此我認為，在他任期內解決武裝衝突對他本人有利。」她也強調：「追求真正的和平沒有捷徑。」

老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.）曾在1972年至1981年間實施全國戒嚴，並逮捕了數千名涉及叛亂的共產黨份子，直到1986年被人民力量革命推翻。

新聞來源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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