菲律賓政府與共產黨同意開啟和平談判，盼結束數十年武裝衝突
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菲律賓政府與該國共產黨NDFP同意開啟和平談判，以結束長期的武裝衝突。官員表示，與共產黨的和平談判「非常有可能」在小馬可仕任期內達成最終和平協議。NDFP則表示開啟談判後仍有許多問題要解決，包括要求政府保證共產黨員的安全、釋放相關政治犯，並取消指控NDFP為「恐怖組織」的稱號等。
綜合《菲星報》、《美聯社》及《美國之音》報導，菲律賓政府與該國共產黨同意開啟和平談判，以結束長達數十年的武裝衝突。
菲律賓當局與共產黨—菲律賓民族民主陣線（National Democratic Front of the Philippines，下簡稱NDFP）於11月23日在挪威奧斯陸簽署了一項聯合聲明，同意以「有原則、和平的方式」解決衝突。
「認知到國家面臨的所有問題，包括嚴重的社會經濟與環境問題，以及外國安全威脅，各方認知到必須作為一個國家團結起來，以緊急應對這些挑戰並解決武裝衝突。」聲明表示，並強調：「雙方承認在社會經濟與政治上有許多根深蒂固的不同，但同意提出一個共同框架，確認和平談判的優先事項，以實現社會經濟與政治改革，以及公正、持久的和平。」
菲律賓自1969年發起的武裝鬥爭源自於全球共產主義，當時在嚴重貧富差距的菲律賓獲得了民眾支持，並在創辦人何塞·西松（Jose Sison）的帶領下於1973年成立了左翼的NDFP。在1980年代全盛時期，NDFP擁有2萬6000名士兵，軍方則稱此數字目前已減少至不到2000人，但至今仍與政府軍發生零星的武裝衝突。
菲律賓軍事總司令羅密歐·布勞納（Romeo Brawner）將軍表示，恢復談判「對我們來說是非常好的消息」。
布勞納說：「如果這場衝突最終結束，菲律賓軍隊就能將重點轉向外部或領土防禦。」但他也表示，在達成「最終協議」之前，軍方將「繼續針對菲律賓共產黨的武裝組織」。
總統顧問小卡利托·加爾維斯（Carlito Galvez）則在昨天（28日）告訴記者，政府「非常有可能」在現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任期內與NDFP達成最終和平協議。
「總統對整件事非常積極，根據我們的通報，前景是好的，就連對方也是非常的自信和親切，我們在奧斯陸有很好的經歷。」加爾維斯說，並表示雙方目前仍在討論和談的時間，但「很可能」在年底前或明年第一季中旬開始。
此外，加爾維斯指出，現在政府和NDFP所開啟的是全新的和平談判，並非恢復上屆政府所中斷的談判。
杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政期間，曾於2017年與NDFP進行和平談判，但談判最後演變成互相威脅與指責，杜特蒂甚至斷絕與NDFP的聯繫，宣布該組織為「恐怖組織」，並指責NDFP在談判期間殺害政府士兵。
此次談判代表、何塞·西松的遺孀朱麗葉塔·德利馬（Julieta De Lima）在週二於荷蘭烏德勒支（Utrecht）舉辦記者會表示，開啟和平談判後，雙方要解決的問題包含拘留共產份子的和平顧問（peace consultants）、保證談判代表的安全、釋放相關政治犯，並取消指控NDFP為「恐怖組織」的稱號等。
先前幾次的談判，大多因此類要求而破局。
德利馬也表示：「現任總統是已故獨裁者老馬可仕的兒子，小馬可仕同意恢復和平談判這一點非常重要，因此我認為，在他任期內解決武裝衝突對他本人有利。」她也強調：「追求真正的和平沒有捷徑。」
老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.）曾在1972年至1981年間實施全國戒嚴，並逮捕了數千名涉及叛亂的共產黨份子，直到1986年被人民力量革命推翻。
新聞來源
- Government, NDF to discuss resolution of conflict（星週報）
- Philippine government and communist rebels agree to resume talks on ending their protracted conflict（美聯社）
- Philippines, Communist Rebels Say They Agree To Resume Peace Talks（美國之音）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
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為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
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