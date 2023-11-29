智庫研究員：美、中、兩韓、日、澳、台競相擴大軍火庫，印太地區2030年代將充滿成千上萬枚新飛彈
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《日經亞洲》指出，新飛彈時代於焉誕生。正在研發的長程飛彈能精準深入敵方領土，且相較於部署大型載人飛機，長程飛彈的成本更低。由於印太地區有美國、中國、北韓、印度、巴基斯坦和俄羅斯等擁核國家，飛彈的普遍程度可能會讓這裡成為一觸即發的危險地帶。
（中央社）智庫卡內基國際和平基金會資深研究員27日表示，由於美國、中國、南北韓、日本、澳洲和台灣競相擴大軍火庫，到2030年代，印度－太平洋地區將充滿成千上萬枚新飛彈。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員潘達（Ankit Panda）向《日經亞洲》（Nikkei Asia）表示，這樣的危險在於「先進傳統飛彈系統與核戰風險之間的交叉點」。他說，最令人擔憂的是，一旦中國和北韓等國家認定這些傳統飛彈是衝著他們的國家領導政權而來，就更有可能會訴諸核武。
潘達在卡內基近日發表的報告「印太飛彈庫－避免情勢惡化並降低升級風險」（Indo-Pacific Missile Arsenals -- Avoiding Spirals and Mitigating Escalation Risks）中主張，鑑於在目前的地緣政治背景下不太可能進行軍火控管談判，其中一個概念是美國和其盟友公開放棄對國家領導人「任何先發制人」的攻擊。
潘達指出，美國和俄羅斯宣布退出《中程核飛彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），該條約於2019年失效後，印太地區便開始擴增飛彈。這項美國與蘇聯於1987年簽署的條約同意銷毀射程在500到5500公里的所有核子和傳統飛彈，但由於非條約簽署國的中國卻能自由打造自己的彈藥庫，這項條約儼然成了阻礙。
潘達向《日經亞洲》表示：「這項條約為印太地區提供了整整32年的結構可預測性。」後續開始擴充飛彈的不只有美國，還有南韓、日本和澳洲。
潘達寫道：「對於美國延伸嚇阻承諾可靠性的長期不確定性，仍讓許多盟友普遍感到擔憂，而這樣的擔憂在2017到2021年變得更為顯著，原因是美國前總統川普有時會對盟友採取非正統做法。」
《日經亞洲》指出，新飛彈時代於焉誕生。正在研發的長程飛彈能精準深入敵方領土，且相較於部署大型載人飛機，長程飛彈的成本更低。
由於印太地區有美國、中國、北韓、印度、巴基斯坦和俄羅斯等擁核國家，飛彈的普遍程度可能會讓這裡成為一觸即發的危險地帶。
無論是在朝鮮半島、台灣海峽或喜馬拉雅山，任何傳統戰爭都會涉及擁核國家或美國承諾保護的國家，像是澳洲、日本及南韓。
潘達寫道，即便是常規軍事行動，大規模使用飛彈對付一系列軍事和國家領導階層目標，也可能被擁核國家視為是在針對該國的核能力。
除了提議日本、南韓和美國放棄對北韓領導階層採取先發制人的攻擊外，潘達表示也應向中國領導階層做出類似保證。
潘達指出，這是為了「降低外界對於任何危機可能會影響中國共產黨領導階層存亡的可能顧慮」。這樣的危機感可能促使北京當局放棄宣告「不會率先使用核武」的立場。
潘達還提議美國私下尋求對其出售給日本和澳洲的戰斧飛彈施加使用條件。他指出，其中一個條件可能是禁止在未直接與美國商量的情況下，使用戰斧飛彈對已知參與核作戰和指揮控制的設施進行打擊。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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