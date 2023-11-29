面對日圓貶值、手續繁瑣和新冠病毒的疑慮：日本人的海外旅遊障礙

「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。

目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。

不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？

從呼吸中洩露的秘密

衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。

今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。



為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。

在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。

當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人

過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。

因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。

中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」

＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。