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2023/11/29,
國際

面對日圓貶值、手續繁瑣和新冠病毒的疑慮：日本人的海外旅遊障礙

面對日圓貶值、手續繁瑣和新冠病毒的疑慮：日本人的海外旅遊障礙
Photo Credit：Shutterstock／達志影像

我們想讓你知道的是

面對日幣貶值、繁瑣的手續與對新冠疫情的擔憂，日本人對海外旅行的障礙漸漸浮現。然而，疫苗的普及與邊境控制的放鬆，縱使障礙重重，旅遊的意願逐漸回溫。在此背景下，「個人旅行」成為日本人對於海外及國內旅行的首選，而最受歡迎的海外旅遊目的地則包括韓國、台灣和夏威夷。然而，日幣貶值導致的旅費上升、繁複的手續和對新冠病毒的擔憂，依舊成為日本人海外旅行的三大障礙。

面對 COVID-19 疫情，日本政府於10月開始針對XBB.1.5變種的疫苗接種活動，該變種是XBB變種的衍生物。政府提供免費的疫苗接種，主要推薦給65歲及以上的人群以及有基礎健康狀況的人士。這項接種活動將持續到明年3月。

日本人的國內、海外旅遊意願揭曉

根據 Z.com Engagement Lab 的最新調查顯示，於未來半年內計劃國內旅遊的人約佔29%，而計劃海外旅遊的人則不足1成，分別佔8%。無國內旅遊計劃的人佔58%，無海外旅遊計劃的人則高達86%。國內出差計劃的人佔8%，海外出差的僅佔2%。

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「個人旅行」成為日本人海外及國內旅遊的首選

在海外旅遊方面，最受歡迎的旅遊形式是「個人旅行」，佔64%，其次是「自由行（部分由旅行代理商安排）」，佔24%，以及「團體旅遊」，佔21%。國內旅遊中，「個人旅行」更受歡迎，佔86%，而「自由行」和「團體旅遊」分別佔9%和6%。

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日圓貶值、手續繁瑣、新冠擔憂：日本人海外旅遊的三大障礙

海外旅遊的熱門目的地包括韓國、台灣和夏威夷。日本人海外旅遊的最大障礙是日圓貶值導致的旅費上漲（45%的人因此而沒有計劃海外旅遊），以及「手續麻煩」（32%的人）和「擔心新冠病毒」（22%的人）。

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Z.com Engagement Lab 將持續追蹤日本民眾的旅遊習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年10月12日 至 2023年10月16日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲 日本 網路使用者
樣本數｜1325份
筆者｜關鍵議題研究中心
核稿｜Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。


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