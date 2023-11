查理蒙格辭世享耆壽99歲，巴菲特：若不是他，波克夏無今日成就

文:湯皓茹

華倫・巴菲特(Warren Buffett)舉世所知的合夥人查理・蒙格(Charlie Munger),於28日安詳辭世,享耆壽99歲。

作為波克夏・海瑟威(Berkshire Hathaway)的副董事長,在1978年成為巴菲特副手之前,就已是累積大量財富投資者,也身兼律師、建築師等頂尖專業身份。巴菲特表示,「若沒有查理的啟發、智慧及參與,波克夏・海瑟威不可能建立今天的地位。」

根據波克夏新聞稿,蒙格的家人通知該集團,蒙格早晨在加州一間醫院安詳辭世。原本他將在一個多月後的新年迎接他的百歲生日。

全球市值排名首位的蘋果公司(Apple)執行長庫克(Tim Cook)也在X(前Twitter)致意,「查理蒙格是商業上的巨人、也是對周遭世界的敏銳觀察者,在他的協助下建立起一個美國機構,並透過他的智慧和洞察力激勵了一整代的領導者。人們將會非常懷念他。安息吧,查理」。

除了擔任波克夏副董事長,蒙格的其他身份還包括:房地產律師、《每日期刊》(Daily Journal Corp.)董事長兼出版人、好市多(Costco)董事會成員、慈善家和建築師。

根據外媒估計,截至2023年初、他的總資產約為23億美元。儘管這對大多數人而言已經是天價,但與他的事業夥伴巴菲特相比卻顯得微不足道,據估計,巴菲特總資產超過1000億美元。

奉行「價值投資」的巴菲特認為,蒙格擴展了他的投資策略,從偏好低價購買陷入困境的公司以期盼獲利、轉向關注價格更高但被低估的公司。

巴菲特曾在CNBC的專訪中表示:「他讓我從『以非常便宜的價格、購買非常普通的公司』想法中解脫出來,並尋找一些我們可以用合理價格購買的絕佳事業」。

用蒙格的話來說,或許正如他在1998年波克夏・海瑟威股東大會上所言:「投資一家你期望能在它倒閉前趕緊處理掉的公司,並不是件有趣的事」。(It's not that much fun to buy a business where you really hope this sucker liquidates before it goes broke.)

儘管蒙格的影響力遍及全球、更對全球動見觀瞻的巴菲特影響至深,但他在波克夏的年會上往往有別於巴菲特的「知無不言、言無不盡」,蒙格更傾向說一句「I have nothing to add」。即使如此,在2017年的年會上他的一句話,仍然無比淺顯的讓投資人回想自己投資的初衷,

我有一位朋友說,釣魚的第一條規則是,在有魚的地方釣魚。第二條規則是,永遠不要忘記第一條。而我們現在已經很擅長在有魚的地方釣魚了。 (I have a friend who says the first rule of fishing is to fish where the fish are. The second rule of fishing is to never forget the first rule. We’ve gotten good at fishing where the fish are.)

