查理蒙格辭世享耆壽99歲，巴菲特：若不是他，波克夏無今日成就
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全球市值排名首位的蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）也在 X（前 Twitter）致意，「查理·蒙格是商業上的巨人、也是對周遭世界的敏銳觀察者，在他的協助下建立起一個美國機構，並透過他的智慧和洞察力激勵了一整個世代的領導者。 人們將會非常懷念他。 安息吧，查理」。
文：湯皓茹
華倫・巴菲特（Warren Buffett）舉世所知的合夥人查理・蒙格（Charlie Munger），於28日安詳辭世，享耆壽99歲。
作為波克夏・海瑟威（Berkshire Hathaway）的副董事長，在1978年成為巴菲特副手之前，就已是累積大量財富投資者，也身兼律師、建築師等頂尖專業身份。巴菲特表示，「若沒有查理的啟發、智慧及參與，波克夏・海瑟威不可能建立今天的地位。」
根據波克夏新聞稿，蒙格的家人通知該集團，蒙格早晨在加州一間醫院安詳辭世。原本他將在一個多月後的新年迎接他的百歲生日。
全球市值排名首位的蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）也在X（前Twitter）致意，「查理蒙格是商業上的巨人、也是對周遭世界的敏銳觀察者，在他的協助下建立起一個美國機構，並透過他的智慧和洞察力激勵了一整代的領導者。人們將會非常懷念他。安息吧，查理」。
除了擔任波克夏副董事長，蒙格的其他身份還包括：房地產律師、《每日期刊》（Daily Journal Corp.）董事長兼出版人、好市多（Costco）董事會成員、慈善家和建築師。
根據外媒估計，截至2023年初、他的總資產約為23億美元。儘管這對大多數人而言已經是天價，但與他的事業夥伴巴菲特相比卻顯得微不足道，據估計，巴菲特總資產超過1000億美元。
奉行「價值投資」的巴菲特認為，蒙格擴展了他的投資策略，從偏好低價購買陷入困境的公司以期盼獲利、轉向關注價格更高但被低估的公司。
巴菲特曾在CNBC的專訪中表示：「他讓我從『以非常便宜的價格、購買非常普通的公司』想法中解脫出來，並尋找一些我們可以用合理價格購買的絕佳事業」。
用蒙格的話來說，或許正如他在1998年波克夏・海瑟威股東大會上所言：「投資一家你期望能在它倒閉前趕緊處理掉的公司，並不是件有趣的事」。（It's not that much fun to buy a business where you really hope this sucker liquidates before it goes broke.）
儘管蒙格的影響力遍及全球、更對全球動見觀瞻的巴菲特影響至深，但他在波克夏的年會上往往有別於巴菲特的「知無不言、言無不盡」，蒙格更傾向說一句「I have nothing to add」。即使如此，在2017年的年會上他的一句話，仍然無比淺顯的讓投資人回想自己投資的初衷，
我有一位朋友說，釣魚的第一條規則是，在有魚的地方釣魚。第二條規則是，永遠不要忘記第一條。而我們現在已經很擅長在有魚的地方釣魚了。
（I have a friend who says the first rule of fishing is to fish where the fish are. The second rule of fishing is to never forget the first rule. We’ve gotten good at fishing where the fish are.）
本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：查理・蒙格辭世，享耆壽99歲，巴菲特：若不是他，波克夏無今日成就
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延伸閱讀
- 2023年查理蒙格在Daily Journal股東會的六千字問答精華（商益）
- 《蒙格之道》：那些濫發貨幣的拉美國家下場如何？它們迎來了獨裁者
- 《窮查理的智慧語錄》：巴菲特的終身夥伴，世界第一聰明的查理蒙格
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）