Disney+《跟我說愛我》經典日劇翻拍，鄭雨盛闊別12年再現小螢幕身兼製作人，可以靠臉吃飯偏要靠才華取勝

由鄭雨盛和申鉉彬擔任主演的感性慢節奏作品《跟我說愛我》，11月27日於Disney+開播。該劇是改編自同名經典日劇，韓版找來曾執導《那年，我們的夏天》的金允珍導演，以及《雲畫的月光》編劇金敏貞攜手合作。

《跟我說愛我》劇情描述一位聽障畫家車振宇（鄭雨盛飾），習慣以繪畫代替語言表達感情，和能夠透過聲音表達內心的鄭暮恩（申鉉彬飾）之間發展出命運交織的羅曼史。

劇情緩慢揪心，宛如2023年末的冬季戀歌

《跟我說愛我》是由同名經典日劇改編，原作於1995年，豐川悅司和常盤貴子主演，劇情講述了一位聽覺障礙畫家，和一名女演員訓練生之間深刻而心碎的純愛故事。

韓版《跟我說愛我》在劇情結構上承襲了日本原版，男女主角的背景故事並未有太大變動。

而由於韓版的播出時間在冬季，整部戲呈現出較為冷色調的畫面，配樂也選擇了緩慢且抒情的風格，劇情的深刻描寫讓人也心緒難安，因此也有人形容韓版《跟我說愛我》宛如2023年的一首「冬季戀歌」。

當年該劇《跟我說愛我》收視率高達28.1%，更被譽為是人生必看的經典日劇。而由「美夢成真」（Dreams Come True）爲該劇演唱的主題曲〈Love Love Love〉更是紅遍大街小巷，至今仍是J-pop迷心目中的一代名曲。

不過正因這部戲的經典地位，不少人質疑在不同時空的情境下，韓版是否能夠呈現當初由豐川悅司和常盤貴子共同交織的純愛火花，引起網友熱烈討論。

隨著韓版《跟我說愛我》在11月27、28日正式開播，儘管收視率並未呈現極端的高低，但顯然許多觀眾傾向透過串流平台收看，也引起了不少討論。就前兩集的評價而言，劇情發展及演員表現皆保持在令人滿意的水準，獲得了觀眾的普遍好評。

重現聽障畫家與演員訓練生的純愛悸動

鄭雨盛在《跟我說愛我》中，飾演男主角車振宇，因兒時一場不明原因的發燒，失去了他的聽力。對車振宇而言，美術課是唯一不需翻譯的時光，繪畫成了他的知己和生命的全部。在那片寂靜的世界中，可以自由自在，毫不畏懼地面對那些充滿偏見的眼光。

而申鉉彬在《跟我說愛我》中，則飾演女主角鄭暮恩，是一位懷有演員夢，辭去空姐一職並投入演員訓練，總是以堂堂正正的態度面對自己夢想的女孩。一次在濟州島與車振宇的不期而遇，串起了一段既虐心又浪漫的愛情故事。

隨著相處時間拉長，兩人的羈絆也日益加深。每一次浪漫的相遇都讓他們一再領悟，愛情不僅限於言語，還有許多其他表達方式。某些聲音，只有那些用心感知的人才能真正聽見，透過不同的視角，兩人將帶領觀眾重新認識這個世界，以及「愛」的樣貌。

一眾綠葉角色也吸睛

除了經典再度翻拍，以及鄭雨盛回歸小螢幕造成話題，《跟我說愛我》劇中的一眾配角陣容同樣精彩。

作為「國民閨蜜」，經常出演戲劇女主角身邊好姐妹，也曾出演《那年，我們的夏天》獲得關注的朴真珠，這次飾演申鉉彬的好友吳智宥，為整體劇情注入了活潑的氛圍；以《三十九》和《DP：逃兵追緝令2》等作品受到關注的金知賢，這次飾演精通手語的宋瑞京，身份不僅是藝術中心館長，更是車振宇的前女友。

另外，在《黑色太陽》、《屍戰朝鮮：雅信傳》、《今生也請多指教》等劇中展現強大存在感的演員李在均，則飾演作曲家尹祖漢，同時也是女主角的青梅竹馬，進一步與申鉉彬、金智雅、鄭雨盛劇中角色交織成一段四角關係。

此外，許俊碩、金美卿、姜信一等實力派資深演員，也將會加入演出，這些綠葉在劇情中的發展，同樣成為觀眾們關心的焦點。

無聲勝有聲，演員肢體展現考驗演技

在《跟我說愛我》中，故事主要以聽障男主角為中心，而鄭雨盛幾乎沒有任何台詞，全劇主要仰賴手語、肢體動作和眼神交流，來表現各種情緒轉變。

在沒有台詞的演出中，表達情感成為演員面臨的一大挑戰。這不僅凸顯了演員的表演功力，更是考驗他們是否能夠僅透過無聲的演技，真摯地將情感傳達給觀眾。

不過，薑果然還是老的辣，《跟我說愛我》中，鄭雨盛展現了深厚的演技功力，深深震懾了觀眾。即使沒有對白，僅靠著眼神、肢體和出色的手語演技，他仍然成功地征服了觀眾的心。劇中每一個舉手投足與情感起伏都如此深刻地觸動人心，果然影帝非浪得虛名。

是主演也是製作人

除此之外，《跟我說愛我》這部戲另一個特別之處在於，鄭雨盛不僅是主演，同時還擔任了該劇的製作人。值得一提的是，這並非他第一次擔任影劇作品的製作人角色。

2016年，鄭雨盛與《魷魚遊戲》主演李政宰攜手創立了經紀公司Artist Company，同時積極參與幕後工作擔任製作人，由孔劉和裴斗娜主演的Netflix影集《寧靜海》即是鄭雨盛的作品之一。

另外，今年8月上映的電影《保護者》也是由鄭雨盛自導自演。一系列的努力，顯示出鄭雨盛在演藝事業外，同時在韓國影視製作領域中，發揮重要的影響力。

選擇聽障人士回歸小螢幕原因

鄭雨盛近年幾乎挑戰電影作品較多，雖然在2020年曾演出SBS電視劇《飛吧開天龍》，但那僅是為了頂替因酒駕被踢出劇組的裴晟佑演出，因此，《跟我說愛我》可以說是繼2011年《Padam Padam…他和她的心跳聲》，睽違12年，鄭雨盛正式回歸小螢幕的作品。

鄭雨盛接受韓媒採訪時表示：

「其實13年前我就與車振宇這個角色相遇了，不過當時並沒有足夠的信心與勇氣承接這個角色，所以就沒有後續了。但隨著時間的推進，我對這個角色有了新的想法。」

鄭雨盛進一步補充解釋，指出現今社會與媒體環境相較過去更加成熟，對於車振宇這樣的角色有了更理性的認知。媒體環境也進入了一個相對較為開明、少有抵觸感的時代。