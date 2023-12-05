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2023/12/05,
國際

從線上購物看日本網民：資訊保護與服務品質的雙重關注

從線上購物看日本網民：資訊保護與服務品質的雙重關注
Photo Credit：Shutterstock／達志影像

我們想讓你知道的是

無論在線上購物的使用頻率，購買金額，還是消費佔比上，日本網路用戶都顯示出他們獨特的行為和態度。然而，無論在哪個維度上，他們最重視的始終是'會員資訊保護'，'客戶服務與配送品質'和'產品的促銷價格'。這反映出線上購物的便利性和價值，以及對於安全性和服務質量的高度重視。然而，對於線上購物平台的運營模式，尤其是年輕一代的認識仍然不足，這標誌著我們仍有更多的工作要做，以提高公眾的瞭解和信任。

日本網購習慣：每月一次最常見，高頻使用者不足20%

根據 Z.com Engagement Lab 的最新調查顯示，不分性別和年齡，最常使用線上購物的頻率為每月一次(31%)，或每1-3個月使用一次(20%)。從未使用過線上購物的人約佔15%，而每週至少使用一次線上購物的人，不論男性或女性，比例皆少於20%。

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輕鬆購物，省錢生活：日本網路族群優選2000-5000日元線上消費

日本網路用戶在線上購物平台上每次願意支付的最多金額，以「2000日元以上，但不超過5000日元」最多，佔男女總和約半數(45%)。在每次購物的金額上，16-30歲的年輕族群在「2000日元以下」的低金額消費比例較高(20%)。而在31-40歲的年齡層偏好較高金額的線上購物，「5000日元以上但不超過1萬日元」的比例為29%，「1萬日元以上但不超過2萬日元」的比例為9%。

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實體店仍佔主導：63%日本網民的月消費預算中，線上購物佔比不超過20%

63%的網路用戶表示他們每月的總消費預算中，線上購物的支出佔比為20%以下，顯示大部分網路用戶的日常消費渠道仍以實體店舖為主。在考慮線上購物時，「會員資訊保護」(59%)為最重要因素，其次為「客戶服務與配送品質」(57%)、「產品的促銷價格」(56%)、「產品評論與評價」(56%)，以及「支付方式的多樣性」(54%)。

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搶折扣、理性消費：揭露日本網民的購物與支付習慣

在購物習慣方面，47%的網路用戶表示在「購物車內的商品達到免運費或其他折扣條件時再付款」，18%的人表示會「先將商品放入購物車，等待大型折扣活動時再付款」。在購物頻率最高的商品類別方面，男性最常購買「雜誌與書籍」，女性則以「美容與時尚產品」為最。付款時，65%的人會在確認滿足某些折扣條件後進行支付。


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走向國際：40%日本網民選擇使用海外線上購物平台

約40%的受訪者表示會使用海外的線上購物平台，以Amazon.com最為常用。主要的使用理由為商品價格和多樣性。

B2C、C2C模式難解？70%日本網民對線上購物運營模式不清楚

超過70%的網路用戶對於B2C、C2C等線上購物平台的運營模式並未明確理解，特別是在16-30歲的年齡組中，有最多的人回答「不理解，也不覺得有必要理解」。這表示年輕一代對於線上購物平台的運營模式的認識較為缺乏。

從調查結果可看出，日本網路用戶對於線上購物的使用頻率、購買金額與消費佔比等方面，有著各自獨特的行為與態度。在線上購物時，他們更重視的因素包括「會員資訊保護」、「客戶服務與配送品質」、「產品的促銷價格」等。而在購物習慣上，則有較多的人會在確認達到某些折扣條件後再進行支付。此外，雖然有一部分人會使用海外的線上購物平台，但對於這些平台的運營模式，尤其是年輕一代的認識仍然不足。

Z.com Engagement Lab 將持續追蹤日本民眾的線上購物習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年10月12日 至 2023年10月16日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲 日本 網路使用者
樣本數｜1325份
筆者｜關鍵議題研究中心
核稿｜Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。


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