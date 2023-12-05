從線上購物看日本網民：資訊保護與服務品質的雙重關注
我們想讓你知道的是
無論在線上購物的使用頻率，購買金額，還是消費佔比上，日本網路用戶都顯示出他們獨特的行為和態度。然而，無論在哪個維度上，他們最重視的始終是'會員資訊保護'，'客戶服務與配送品質'和'產品的促銷價格'。這反映出線上購物的便利性和價值，以及對於安全性和服務質量的高度重視。然而，對於線上購物平台的運營模式，尤其是年輕一代的認識仍然不足，這標誌著我們仍有更多的工作要做，以提高公眾的瞭解和信任。
日本網購習慣：每月一次最常見，高頻使用者不足20%
根據 Z.com Engagement Lab 的最新調查顯示，不分性別和年齡，最常使用線上購物的頻率為每月一次(31%)，或每1-3個月使用一次(20%)。從未使用過線上購物的人約佔15%，而每週至少使用一次線上購物的人，不論男性或女性，比例皆少於20%。
輕鬆購物，省錢生活：日本網路族群優選2000-5000日元線上消費
日本網路用戶在線上購物平台上每次願意支付的最多金額，以「2000日元以上，但不超過5000日元」最多，佔男女總和約半數(45%)。在每次購物的金額上，16-30歲的年輕族群在「2000日元以下」的低金額消費比例較高(20%)。而在31-40歲的年齡層偏好較高金額的線上購物，「5000日元以上但不超過1萬日元」的比例為29%，「1萬日元以上但不超過2萬日元」的比例為9%。
實體店仍佔主導：63%日本網民的月消費預算中，線上購物佔比不超過20%
63%的網路用戶表示他們每月的總消費預算中，線上購物的支出佔比為20%以下，顯示大部分網路用戶的日常消費渠道仍以實體店舖為主。在考慮線上購物時，「會員資訊保護」(59%)為最重要因素，其次為「客戶服務與配送品質」(57%)、「產品的促銷價格」(56%)、「產品評論與評價」(56%)，以及「支付方式的多樣性」(54%)。
搶折扣、理性消費：揭露日本網民的購物與支付習慣
在購物習慣方面，47%的網路用戶表示在「購物車內的商品達到免運費或其他折扣條件時再付款」，18%的人表示會「先將商品放入購物車，等待大型折扣活動時再付款」。在購物頻率最高的商品類別方面，男性最常購買「雜誌與書籍」，女性則以「美容與時尚產品」為最。付款時，65%的人會在確認滿足某些折扣條件後進行支付。
走向國際：40%日本網民選擇使用海外線上購物平台
約40%的受訪者表示會使用海外的線上購物平台，以Amazon.com最為常用。主要的使用理由為商品價格和多樣性。
B2C、C2C模式難解？70%日本網民對線上購物運營模式不清楚
超過70%的網路用戶對於B2C、C2C等線上購物平台的運營模式並未明確理解，特別是在16-30歲的年齡組中，有最多的人回答「不理解，也不覺得有必要理解」。這表示年輕一代對於線上購物平台的運營模式的認識較為缺乏。
從調查結果可看出，日本網路用戶對於線上購物的使用頻率、購買金額與消費佔比等方面，有著各自獨特的行為與態度。在線上購物時，他們更重視的因素包括「會員資訊保護」、「客戶服務與配送品質」、「產品的促銷價格」等。而在購物習慣上，則有較多的人會在確認達到某些折扣條件後再進行支付。此外，雖然有一部分人會使用海外的線上購物平台，但對於這些平台的運營模式，尤其是年輕一代的認識仍然不足。
Z.com Engagement Lab 將持續追蹤日本民眾的線上購物習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。
執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年10月12日 至 2023年10月16日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲 日本 網路使用者
樣本數｜1325份
筆者｜關鍵議題研究中心
核稿｜Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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