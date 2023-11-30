柯文哲在馬辦為何放軟簽字？把藍白合博弈視為「膽小鬼賽局」，造成了今天的殘局
我們想讓你知道的是
最初柯文哲可能認為只要自己堅持到底，退讓的就會是國民黨，但在馬辦四方會談，柯文哲可能意識到國民黨也會堅持不退讓，這時賽局的選擇就變了，也讓柯選擇了簽下不利的條件，並導致最後的失控結果。背後道理，就是藍白合原本就非膽小雞賽局，柯文哲在一個不是膽小雞賽局的博弈妄用「狹路相逢勇者勝」策略，結局當然是悲劇一場。
小笠原欣幸教授在最近的文章中，提及為什麼柯文哲當初在馬辦時，會願意在自己不利的條件下簽字，是一個尚待解答的謎團。對此，以我過去對柯文哲主席的了解，提出我的推測。
膽小鬼賽局
在進行推測之前，必須要先說明本文的關鍵字「膽小鬼賽局」（The Game of Chicken）。
在賽局理論裡，引用的故事是兩個人要比拚誰更有膽識，方法是各開一輛車朝對方疾駛過去，如果兩人都堅持拚到底，那麼就會迎來對撞導致的車毀人亡最差的結局。
而如果其中有一個人，因為害怕發生對撞的慘劇，提早轉彎的話，當然就輸掉了這次的膽識比拚，從而讓對手贏得聲譽。不過雖然丟臉，再怎樣都比車毀人亡要好。若是兩個人開到途中都因為害怕，而都提早轉彎，則由於不分高下，最後以平手作收，既沒特別丟臉，也得不到特別收益。
我請GPT-4對此畫了一張賽局圖，這張賽局的最後納許均衡解會落在其中一方堅持到底，其中一方退讓，至於求解過程在此省略。這時我們會發現，既然納許均衡是如此，究竟是誰會堅持到底，誰又會退讓呢？
這裡可以引用一個我們常聽到的名詞：「狹路相逢勇者勝」。越是表現出自己不可能退讓的人，就越有機會獲勝。所以最瘋的人是直接把方向盤拔掉，讓對方知道自己絕對不可能轉彎，因為對方知道自己不可能轉彎，硬是對衝就是一起死，對方為了避免落入最差的結局，只好選擇率先轉彎。
所以在這個賽局裡，通常勝者就是能表現出最最強硬的態度，讓對方相信自己不會退讓，從而迫使對方退讓。
柯文哲的考量
由於柯文哲主席一直很喜愛這個賽局的比喻，也習於將「狹路相逢勇者勝」掛在嘴邊，因此他有可能把藍白合的博弈，視為是膽小鬼賽局。這就可以解釋他為何在過程中，始終保持著高姿態，從6月開始，展現出的就是國民黨不談也無所謂，我就是選我自己的。再到後來時間緊迫時，變成要談可以，但規則就是要全民調，沒有其他退讓空間。
如果柯文哲確實將藍白合看作是膽小鬼賽局，那麼他心目中的想像，應該是如果藍、白都不退讓，最後三腳督的結果就是保送賴清德，這對雙方而言都是最差的結局。但如果其中一方堅持到底，另一方最後就必須要退讓，而柯文哲對於自己的意志力向來有高度自信，所以他不無可能認為，只要自己始終堅持到底，國民黨基於不想讓賴清德當選，而且退讓後總好過敗選什麼也拿不到好，最後退讓的會是國民黨，而一直展現出強硬的姿態。
但時間到了11月15日的馬辦四方會談時，柯文哲可能意識到，國民黨會選擇堅持不退讓到底，這時賽局的選擇就變了。如果兩者都不退讓，那麼柯文哲就會掉到最差的情況，反而是他選擇退讓的話，至少還能得到一些好處。在時間緊迫下，柯文哲就有可能因而轉彎，選擇了簽下不利的條件，幾乎等同願意擔任副手。
賽局判斷的盲點
然而，這樣的判斷及決策為什麼會導致後續的失控結果，最簡單的道理，就是藍白合並非膽小鬼賽局。在一個不是膽小鬼賽局的博弈，運用膽小鬼賽局的策略，結局當然是悲劇一場。
首先，對於國民黨而言，禮讓柯文哲在賽局中是最糟的結果，比讓賴清德當選還糟，因此一開始就可以知道這不會是膽小鬼賽局，而是柯文哲決定要讓或不讓的賽局。接著對於柯文哲而言，理論上來說，不讓也是收益較高的選擇，因此正常而言形成三腳督，是最可能的結果。
因此若是柯文哲不甘心只拿到三腳督下的收益，希望考慮得到更高收益的可能，他的理性作法，不是想著如何拿下國民黨，變成「白藍合」，而是怎麼在「藍白合」的前提下，迫使國民黨提出更多優質的條件，而且是即使侯柯配敗選，都能拿到保底收益的條件，藉以改變原本的競爭格局。
但因為柯文哲可能以為藍白合是膽小鬼賽局，導致前期浪費掉許多與國民黨談到更好條件的機會，同時也因態度強硬，讓支持者難以轉彎，又讓國民黨支持者的主戰聲浪高漲，反而導致了當柯文哲15日突然決定退讓時，迎來了比前期退讓，以及比堅持選到底都還要更糟糕的結果，就是核心支持者的潰散。
當為了挽回那樣的潰散，而在18日推翻共識文時，又倒過來促使國民黨認真考慮拋棄藍白合的構想。
何以致此？
假如這個推測成立，那就可以理解為什麼柯文哲始終態度強硬，卻會在最後一刻時，推翻原本的幕僚決議，而突然願意簽字。可是問題是，難道他沒發現自己一直誤判形勢嗎？
還真有可能。這讓我想起了台北市議會準備決議恢復重陽敬老金發放時，當時的柯市長也是將其解讀為膽小鬼賽局，相信「狹路相逢勇者勝」。認為只要市府態度強硬，決定維持不發放敬老金，同時要求議會表決時必須記名表決，那時多數議員就會怕在記名的情況下，背負著諸如「大撒幣」、「討好選民」等罵名，而撤回決議案。
但這很明顯更不會是膽小鬼賽局。對於許多台北市議員來說，他們打從一開始就是想爭取高齡族群的支持，所以才不斷的要求市府恢復發放敬老金，記名反而是證明他們的努力，至於年輕族群的反彈，在多數議員都贊成下，顯然會被稀釋。所以他們堅持不退讓，得到的是更好的結局，當然會堅持到底。
而對市府而言，則是在堅持不發放的立場上，可以繼續獲得年輕族群的肯定，所以也沒有退讓的動機。既然無論對於市府也好、對多數議員也好，堅持到底都是最優策略，當然最後的結果就是議會還是記名表決通過發放敬老金，而市府則是提出覆議作為態度宣示。
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
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適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
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此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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