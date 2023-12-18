《勇敢斷捨離，不再為難自己》：不是伯樂沒有發現你，而是你從來就沒有當過千里馬

文：喬詩偉

等不到伯樂，或許你不是千里馬

有一種落差感叫做身邊的人都過得比你好；有一種優越感叫做我就是比身邊的人強。前者是瞧不見別人的優秀而生出的嫉妒之心，後者是毫無來由的自戀。

每當有些人尷尬地發現，自己只能在朋友圈內看別人走遍世界，看別人曬各種風景和美食時，一邊想著這樣的好事怎麼不發生在自己的身上，一邊玩著手機直到淩晨睏才打著哈欠睡去。久而久之，怎麼可能比得過比你更加努力的人？

這種差距其實在你的學生時代就能初見端倪。當你的同學在認真完成作業的時候，你只顧著玩，玩夠了就問那些成績好的同學：「能不能借我抄一下？」

你懶得將時間花費在課本的知識上，只想著上課的時候為什麼不能出去玩，或是學校附近哪家店裡有新到貨的電玩遊戲。當其他同學在準備即將到來的考試時，你卻抱著電玩或手機，心想，這比那些無聊的書有趣，反正到時候參加考試，向成績好的同學要答案就行了。

然而，當別人取得好成績時，你卻振振有詞的說：「這有什麼了不起，不過就是書呆子。」後來你以不夠理想的成績考到不算太好的學校。你卻驕傲地告訴自己：「很多出人頭地的人在學成績成績都不好，所以我一定能飛黃騰達。」

隨著大學生活的到來，你的荷爾蒙開始旺盛，在學校裡找到了所謂的愛情。每天寫著不知道從哪抄來的情書，你說這就是愛啊。可是你想用抄來的一字一句去討好別人，卻從不費心思寫一句原創的甜言蜜語，那是愛情嗎？只是動動嘴皮，你就堅信自己比別人強，做什麼會什麼。如果你真的像你想得那麼優秀，那為什麼你喜歡的女生會看不上你呢？

你在學校廁所抽煙，在宿舍喝酒，以為幹了這些，就是一個特別厲害的人。你這樣鬼混過日子，身邊同學都各有成長，唯獨你還是冥頑不靈的老樣子。你經常在上課的時候睡著，以為日後工作也會有人幫忙解決。所以，當時的你看著奮鬥的人，嘴角上揚著嘲笑。

整個大學時光，你不只愛玩，還為每次偷懶而欣喜。你從沒有去兼職打工過，因為你嫌工作太累。你也沒有認真上過一堂專業課，因為你覺得讀書無用，學得再多，以後工作也用不上，你不需要為此花費力氣，考試抄抄別人的就行了。將這些時間花在打遊戲上，對你來說更有吸引力。

於是，你在宿舍玩了一天又一天。有時候甚至一個月都不出宿舍大門。日復一日，你吃著成箱的泡麵，喝完了成堆的汽水，沒日沒夜地虛度光陰。一轉眼四年過去，終於，你畢業了。

你沒有積極向上的愛好，也沒養成好的生活習慣。因為你在影視戲劇中看到了成年人爭奪利益時的虛偽，就天真地以為現實中那些優秀的人憑藉的是堆積人脈。你以為成熟就是相互客套，從來沒做過任何一件提升自我能力的事情。

但你依舊覺得自己鴻圖大展的時機到了，心裡忍不住大喊：「顫抖吧，世界！」因為眼高手低，你專門找高薪水的公司去應聘。你迫不及待地跑去應聘人力資源部門的經理，可是你連「HR」是什麼意思都搞不清楚。被面試官拒絕後，你將目標縮小了一點，想去當一家餐飲店的店長。人家說：「服務員或洗碗工，你幹不幹？」你覺得這對你來說是奇恥大辱。

結果繞了一大圈，你也沒有找到滿意的工作，每一家公司都只當你是廉價勞工。你特別不滿，想著自己這樣的人才居然得不到重用，那些公司都是有眼無珠。

你覺得自己明明很努力，每天都在尋找薪資高又清閒的工作，可是偏偏沒有一家公司對你垂青。你只好寄望父母。可是，他們只是地方上的小人物，沒辦法讓你身居高位。他們能做的，就是勸你先找一份能維持生活的工作。於是，你無奈地接受了現實。

每天朝九晚五，下班就回家，你做著沒有創意的工作，一邊慶幸不用耗費腦細胞，一邊又憤怒現實不公平，抱怨自己沒有得到施展才華的機會。但真的讓你想想自己能做些什麼，你又想不出來。

你將這一切都推給命運。你說：「我這麼平庸全都是命運安排，不是我不努力，我每天都在努力，我每天都在辛辛苦苦上班。」可是每個月到手的薪水那麼低，你的心裡充滿了憤怒。

為什麼當年和我一起讀書的同學，能夠過得那麼風光？一定是他們家裡有錢！為什麼我以前的女同事可以環遊世界到處旅行？一定是她的老公有錢！他們憑什麼都過得比我好？他們根本不像我這樣辛苦！連他們這種人都能出人頭地，為什麼我不行？

你開始變得焦躁，卻從來沒有想過，這一切只是因為他們比你能力強，比你工作賣力。你真的知道你為何到現在還如此平庸嗎？你真的知道你為什麼得不到鹹魚翻身的機會嗎？

不是伯樂沒有發現你，而是你從來就沒有當過千里馬。

書籍介紹

本文摘錄自《勇敢斷捨離，不再為難自己：撥開迷惘、通透人生從此體面快活的38道處世良方》，方言文化出版

作者：喬詩偉

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