《勇敢斷捨離，不再為難自己》：不是伯樂沒有發現你，而是你從來就沒有當過千里馬
我們想讓你知道的是
人人都有著想實現的人生願景。但沿路上卻充滿著困難與苦痛，束縛著你，使你陷入迷惘中。讓作者用過來人的人生哲學，指出通透人生的關鍵思維，引領正在職涯低谷或情感迷霧的你走出生活困境。
文：喬詩偉
等不到伯樂，或許你不是千里馬
有一種落差感叫做身邊的人都過得比你好；有一種優越感叫做我就是比身邊的人強。前者是瞧不見別人的優秀而生出的嫉妒之心，後者是毫無來由的自戀。
每當有些人尷尬地發現，自己只能在朋友圈內看別人走遍世界，看別人曬各種風景和美食時，一邊想著這樣的好事怎麼不發生在自己的身上，一邊玩著手機直到淩晨睏才打著哈欠睡去。久而久之，怎麼可能比得過比你更加努力的人？
這種差距其實在你的學生時代就能初見端倪。當你的同學在認真完成作業的時候，你只顧著玩，玩夠了就問那些成績好的同學：「能不能借我抄一下？」
你懶得將時間花費在課本的知識上，只想著上課的時候為什麼不能出去玩，或是學校附近哪家店裡有新到貨的電玩遊戲。當其他同學在準備即將到來的考試時，你卻抱著電玩或手機，心想，這比那些無聊的書有趣，反正到時候參加考試，向成績好的同學要答案就行了。
然而，當別人取得好成績時，你卻振振有詞的說：「這有什麼了不起，不過就是書呆子。」後來你以不夠理想的成績考到不算太好的學校。你卻驕傲地告訴自己：「很多出人頭地的人在學成績成績都不好，所以我一定能飛黃騰達。」
隨著大學生活的到來，你的荷爾蒙開始旺盛，在學校裡找到了所謂的愛情。每天寫著不知道從哪抄來的情書，你說這就是愛啊。可是你想用抄來的一字一句去討好別人，卻從不費心思寫一句原創的甜言蜜語，那是愛情嗎？只是動動嘴皮，你就堅信自己比別人強，做什麼會什麼。如果你真的像你想得那麼優秀，那為什麼你喜歡的女生會看不上你呢？
你在學校廁所抽煙，在宿舍喝酒，以為幹了這些，就是一個特別厲害的人。你這樣鬼混過日子，身邊同學都各有成長，唯獨你還是冥頑不靈的老樣子。你經常在上課的時候睡著，以為日後工作也會有人幫忙解決。所以，當時的你看著奮鬥的人，嘴角上揚著嘲笑。
整個大學時光，你不只愛玩，還為每次偷懶而欣喜。你從沒有去兼職打工過，因為你嫌工作太累。你也沒有認真上過一堂專業課，因為你覺得讀書無用，學得再多，以後工作也用不上，你不需要為此花費力氣，考試抄抄別人的就行了。將這些時間花在打遊戲上，對你來說更有吸引力。
於是，你在宿舍玩了一天又一天。有時候甚至一個月都不出宿舍大門。日復一日，你吃著成箱的泡麵，喝完了成堆的汽水，沒日沒夜地虛度光陰。一轉眼四年過去，終於，你畢業了。
你沒有積極向上的愛好，也沒養成好的生活習慣。因為你在影視戲劇中看到了成年人爭奪利益時的虛偽，就天真地以為現實中那些優秀的人憑藉的是堆積人脈。你以為成熟就是相互客套，從來沒做過任何一件提升自我能力的事情。
但你依舊覺得自己鴻圖大展的時機到了，心裡忍不住大喊：「顫抖吧，世界！」因為眼高手低，你專門找高薪水的公司去應聘。你迫不及待地跑去應聘人力資源部門的經理，可是你連「HR」是什麼意思都搞不清楚。被面試官拒絕後，你將目標縮小了一點，想去當一家餐飲店的店長。人家說：「服務員或洗碗工，你幹不幹？」你覺得這對你來說是奇恥大辱。
結果繞了一大圈，你也沒有找到滿意的工作，每一家公司都只當你是廉價勞工。你特別不滿，想著自己這樣的人才居然得不到重用，那些公司都是有眼無珠。
你覺得自己明明很努力，每天都在尋找薪資高又清閒的工作，可是偏偏沒有一家公司對你垂青。你只好寄望父母。可是，他們只是地方上的小人物，沒辦法讓你身居高位。他們能做的，就是勸你先找一份能維持生活的工作。於是，你無奈地接受了現實。
每天朝九晚五，下班就回家，你做著沒有創意的工作，一邊慶幸不用耗費腦細胞，一邊又憤怒現實不公平，抱怨自己沒有得到施展才華的機會。但真的讓你想想自己能做些什麼，你又想不出來。
你將這一切都推給命運。你說：「我這麼平庸全都是命運安排，不是我不努力，我每天都在努力，我每天都在辛辛苦苦上班。」可是每個月到手的薪水那麼低，你的心裡充滿了憤怒。
為什麼當年和我一起讀書的同學，能夠過得那麼風光？一定是他們家裡有錢！為什麼我以前的女同事可以環遊世界到處旅行？一定是她的老公有錢！他們憑什麼都過得比我好？他們根本不像我這樣辛苦！連他們這種人都能出人頭地，為什麼我不行？
你開始變得焦躁，卻從來沒有想過，這一切只是因為他們比你能力強，比你工作賣力。你真的知道你為何到現在還如此平庸嗎？你真的知道你為什麼得不到鹹魚翻身的機會嗎？
不是伯樂沒有發現你，而是你從來就沒有當過千里馬。
書籍介紹
本文摘錄自《勇敢斷捨離，不再為難自己：撥開迷惘、通透人生從此體面快活的38道處世良方》，方言文化出版
作者：喬詩偉
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人生沒有如果，選擇即是未來。
從來沒有人能打敗你，能打敗你的只有不安。
走踏社會的各式難題，如何體面地迎刃而解？
走踏社會總要面對，各種關於愛情、親情、友情與人情的難題。明知要說不，明知自己不甘願，卻總是無法果敢說出自己的心聲。
要如何體面地拒絕別人？要如何體面地分手？要如何實現體面生活？讓作者帶你直視內心的委屈，共感生活的難處，拿回你的勇敢。
實現人生願景，走出生活困境的人生哲學！
你是否覺得人生總在原地踏步，不管做什麼都事倍功半，低品質的生活一眼就能望到盡頭；想突破束縛，卻無從下手，即使花費了很大的力氣，也是做無用功？
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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