Ubiquity Sprouting Corporation 啟用臺灣首個日產1,000公斤花生芽創新設施

台北2023年11月29日 /美通社/ -- Ubiquity Sprouting Corporation（USC）今日宣佈，在臺灣啟用了日產量達1,000公斤的花生芽培養設施。USC表示，這會是全球首家也是唯一一家大規模、有機，且在無化學藥劑使用下種植花生芽的公司。

USC採用獨家技術在室內進行種植，僅需極少量的能源即可促進花生芽生長，全程只需要水份栽培，無需添加任何化學藥劑。在短短五天內，花生芽的重量便能增長至原重的3.5倍，這一突破性技術不但節省了成本和能源，還能迅速增加產量。相對于傳統種植方法受細菌和真菌影響而導致產量不足，USC的技術展現出高效率和可靠性。同時，臺灣嘉義大學「花生之王」邱義源教授的研究也發現：「受真菌或細菌污染的花生不會發芽。」

本技術發明者張富詠指出：「在市場上，花生芽是非常罕見的，因為其商業化培養困難重重，失敗率極高，這導致了市場上的供應不足。」

花生芽富含白藜蘆醇，對健康大有裨益。與一般花生相比，白藜蘆醇含量高出100倍，而脂肪含量減少了10倍。多項研究證實白藜蘆醇具有包括抗衰老、抗癌、抗炎、抗肥胖、抗氧化、心臟保護及降低血糖等多種健康效益，並具有延長生命的潛力。

USC已經開發出四種蔬菜和水果的種植設備，包括豆芽（MS001）、花生芽（PS101）、葉菜（LV201）和藤本蔬菜及水果（VV301）。過去，USC在中國大陸和臺灣地區銷售了綠豆芽種植設備，五天長到16公分，已為客戶安裝了25條生產線，日產量高達37,500公斤。 目前利用MS001設備的綠豆芽已經在許多超市銷售，其中包括臺灣的家樂福。

USC將在臺灣推出目前市場上少見的綠豆/黑豆/黃豆一日芽，這些一日芽不僅新鮮、富含營養，而且無任何化學物質殘留。

展望未來，USC除了自行或與合作夥伴種植蔬果外，我們也將為這些食物進行加工，做成食品，餅乾甜點，鹹派以及泡菜等等。

公司創辦人賴弘基表示「我們基本上將自己在全球種菜，但是不排除與合作夥伴合資或是設備出售以及技術授權」。 借由實施我們的種植技術與設備，我們可以有友善種植的糧食，為我們的地球公民提供更好的食物。 USC公司的願景是為社區提供當地食材供應，致力於實現可持續發展，共創更美好的地球。 欲了解更多信息，歡迎至USC官網 www.ubisprout.com 進一步查詢。

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