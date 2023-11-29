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2023/11/29,
中東

沙烏地阿拉伯獲選為2030世博主辦國，遭質疑利用經濟誘因換取他國支持

沙烏地阿拉伯獲選為2030世博主辦國，遭質疑利用經濟誘因換取他國支持
沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行無人機燈光秀慶祝獲選為2030世博主辦國｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

沙烏地阿拉伯首都利雅德以119票支持，擊敗韓國釜山與義大利羅馬成為2030年世博主辦國。分析指出，沙烏地阿拉伯之所以能夠勝出，是透過積極的外交攻勢，獻出投資機會以說服國際博覽局的代表，例如沙國本月就與非洲和加勒比海國家舉辦一系列高峰會，以提供基礎建設與能源發展資金的承諾，換取各國支持世博主辦權。

沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）擊敗義大利羅馬和韓國釜山，贏得2030年世界博覽會（World Expo）主辦權。不過沙烏地阿拉伯也被批評，利用一系列的經濟與投資誘因，換取世界各國支持其成為世博主辦國。雖然交易外交是常見的競爭手段，但一些國際展覽局代表認為，應制定更具公平性的世博競爭規則，讓不具有雄厚財力的國家，也有機會主辦這類國際盛事。

沙烏地阿拉伯獲選主辦2030世博

總部位於法國巴黎的國際展覽局（BIE）28日舉行閉門投票，沙烏地阿拉伯首都利雅德獲得119票支持，擊敗獲得29票的韓國釜山以及17票的義大利羅馬。利雅德在僅僅一輪投票內，便取得超過三分之二的總票數，因此毋需進行第二輪投票。

利雅德提出的主題為「變革時代：共創美好明天」（The Era of Change: Together for a Foresighted Tomorrow），此理念與沙國2030年願景計畫一致，該計畫旨在實現經濟多元化，擺脫石油依賴，打造更開放的社會。

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal binFarhan）認為，投票結果代表國際社會對沙烏地阿拉伯的信任，「我們會努力不辜負人們期望，舉辦一屆非凡的博覽會。」

沙烏地阿拉伯計畫建設大規模的公共交通運輸系統，以及具未來感的圓形場館，其中涵蓋公園、電子遊戲設施、大型表演舞台和體育場館。沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman, MBS）表示，「利雅得博覽會的歷史遺產不只有建築物，這是一個凝聚世界的旅程，我們將共同實現更光明與更繁榮的未來。」

利雅德世界博覽會預計於2030年10月登場、2031年3月閉幕，沙烏地阿拉伯預期能吸引4000萬名觀光客到訪利雅德。

沙國被批用金錢換選票

沙烏地阿拉伯獲選為2030世界博覽會主辦國，也遭致反對人士批評，漠視沙國侵犯人權的紀錄，例如2018年穆罕默德．沙爾曼就被指控下令謀殺《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）。

《Politico》報導指出，沙烏地阿拉伯之所以能夠勝出，是透過積極的外交攻勢，獻出投資機會以說服國際博覽局的代表。沙國外交部長費瑟（Prince Faisal bin Farhan）指出，他們的成功之處在於思考「應該付出什麼來獲得合作夥伴的信任。」

穆罕默德．沙爾曼在兩年內兩度造訪法國總統府愛麗舍宮（Elysee），法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為了商業與戰略利益，積極強化與沙國外交關係。馬克宏去年便宣布支持沙烏地阿拉伯作為世博主辦國，進而引發一些歐盟國家和人權團體批評。義大利譴責，沙烏地阿拉伯以經濟提案換取各國選票，並對歐盟國家沒有聯合支持羅馬表示遺憾。

沙烏地阿拉伯本（11）月也與非洲和加勒比海國家舉辦一系列高峰會，沙國以提供基礎建設與能源發展資金的承諾，換取各國支持世博主辦權。

一位匿名外交官告訴《Politico》，交易外交（Transactional Diplomacy）是常見的競爭手段，「許多國家將他們的選票貨幣化。」一名國際展覽局代表對此說法表示同意，「世界上沒有不勞而獲的事情，支持從來都不是免費的。」

不過其他國際展覽局代表則抱怨，現行的投票方法無法根據候選國擬定的計劃作出評判，應該制定規則確保一定的公平性，否則非洲或拉美國家將受制於財力難以獲得主辦權。

除了世界博覽會之外，2034年亞洲運動會將於利雅德舉行，沙烏地阿拉伯也有望主辦2034年世界盃足球賽。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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