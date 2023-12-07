開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/07,
中國

習近平與李強向外資「暖心」喊話，真能避免中國在全球供應鏈「被脫鉤」？

習近平與李強向外資「暖心」喊話，真能避免中國在全球供應鏈「被脫鉤」？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國國家主席習近平強調，要加強涉外法治建設，保護外商合法權益。而在西方呼籲對中國供應鏈「降風險」的背景下，中國舉行首屆供應鏈博覽會，總理李強稱願加強與所有國家的供應鏈夥伴關係。

文：德國之聲中文網（法新社、路透社等）

中國官方媒體報導，國家主席習近平下令加強對國際公司的權益和智慧財產權保護。北京正努力吸引外商投資。

美國和歐洲在華企業曾表示，由於地緣政治、反間諜法、對跨國企業的突擊搜查以及優先本土企業，中國的營商環境前所未有的困難。

但北京發出訊號，正尋求吸引外資歸來。

習近平本月在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會的書面演講中，邀請企業來華投資，承諾將採取「暖心」措施，「為外國工商界朋友來華投資興業提供更好保障」。

習近平：建設國際一流營商環境

週一（11月27日），習近平在中國最高決策機制——中共中央政治局一次會議上表示，要加強涉外法治建設，完善公開透明的涉外法律體系，加強智慧財產權保護，維護外資企業合法權益。

習近平說，中國要營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

一段時間以來，外國企業抱怨在中國面臨模糊和任意的執法環境。智慧財產權保護是其中一個主要議題。美國官員今年訪華也提及這一議題。

今年9月，美歐企業游說組織發出警告：增長放緩以及地緣政治緊張對投資前景造成衝擊，在華外資企業信心降至多年來最低。不過，美中之間互動的增加以及本月的拜習會，則發出改善的訊號。

習近平在週一的講話中同時表示，要「加強保護我國海外利益的法治安全鏈」，引導企業在「走出去」過程中運用法治和規則維護自身合法權益。

李強：願建立更緊密供應鏈夥伴關係

中國總理李強週二表示，中國反對保護主義，希望加強與所有國家的供應鏈夥伴關係。這一表態的背景是，越來越多的國家對於供應鏈依賴中國表達憂慮。

過去一年，美國和歐盟呼籲在特定領域減少對中國的依賴，對供應鏈「降風險」，與此同時，也試圖切斷中國企業獲取先進半導體的渠道。

據《路透社》報導，李強在首屆中國國際供應鏈促進博覽會上表示：「我們願意與世界各國建立更緊密的生產和工業供應鏈夥伴關係。」

近一段時間的地緣政治緊張局勢，從俄羅斯對烏克蘭戰爭，到對於中國未來是否會侵略台灣的憂慮，都導致越來越多的外資企業選擇不再擴大在中國的供應鏈，而是對其它與美國關係更好的國家如印度、墨西哥和越南進行直接投資。這一戰略被稱為是「中國+1」。

此次中國國際供應鏈博覽會是由官方的中國國際貿促會主辦。這是北京吸引外商投資的最新舉措。

調查：中國仍是有吸引力的選項

外商在華投資降至歷史新低。據榮鼎集團訊息，去年，美歐宣佈的對華綠地投資降至不到200億美元，此前最高的時候是2018年，達1200億美元。與此同時，2021－2022年，對印度的投資則激增650億美元，增幅為400％。

儘管如此，中國仍是有吸引力的選項。匯豐銀行本月早些時候在中國國際進口博覽會上進行的一項調查顯示，45％的企業預計未來一年會擴大在中國的供應鏈。

中國貿促會副會長張少剛上週表示，首屆「鏈博會」美國參展商佔境外參展商的20％，亞馬遜、蘋果、特斯拉、英特爾都參展。他表示：「衷心地期望美國企業能…在實現自身發展的同時積極推動中美關係健康穩定長遠發展。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：不與國際脫鉤：習李發聲 中國要變調？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。