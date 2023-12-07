習近平與李強向外資「暖心」喊話，真能避免中國在全球供應鏈「被脫鉤」？
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中國國家主席習近平強調，要加強涉外法治建設，保護外商合法權益。而在西方呼籲對中國供應鏈「降風險」的背景下，中國舉行首屆供應鏈博覽會，總理李強稱願加強與所有國家的供應鏈夥伴關係。
文：德國之聲中文網（法新社、路透社等）
中國官方媒體報導，國家主席習近平下令加強對國際公司的權益和智慧財產權保護。北京正努力吸引外商投資。
美國和歐洲在華企業曾表示，由於地緣政治、反間諜法、對跨國企業的突擊搜查以及優先本土企業，中國的營商環境前所未有的困難。
但北京發出訊號，正尋求吸引外資歸來。
習近平本月在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會的書面演講中，邀請企業來華投資，承諾將採取「暖心」措施，「為外國工商界朋友來華投資興業提供更好保障」。
習近平：建設國際一流營商環境
週一（11月27日），習近平在中國最高決策機制——中共中央政治局一次會議上表示，要加強涉外法治建設，完善公開透明的涉外法律體系，加強智慧財產權保護，維護外資企業合法權益。
習近平說，中國要營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。
一段時間以來，外國企業抱怨在中國面臨模糊和任意的執法環境。智慧財產權保護是其中一個主要議題。美國官員今年訪華也提及這一議題。
今年9月，美歐企業游說組織發出警告：增長放緩以及地緣政治緊張對投資前景造成衝擊，在華外資企業信心降至多年來最低。不過，美中之間互動的增加以及本月的拜習會，則發出改善的訊號。
習近平在週一的講話中同時表示，要「加強保護我國海外利益的法治安全鏈」，引導企業在「走出去」過程中運用法治和規則維護自身合法權益。
李強：願建立更緊密供應鏈夥伴關係
中國總理李強週二表示，中國反對保護主義，希望加強與所有國家的供應鏈夥伴關係。這一表態的背景是，越來越多的國家對於供應鏈依賴中國表達憂慮。
過去一年，美國和歐盟呼籲在特定領域減少對中國的依賴，對供應鏈「降風險」，與此同時，也試圖切斷中國企業獲取先進半導體的渠道。
據《路透社》報導，李強在首屆中國國際供應鏈促進博覽會上表示：「我們願意與世界各國建立更緊密的生產和工業供應鏈夥伴關係。」
近一段時間的地緣政治緊張局勢，從俄羅斯對烏克蘭戰爭，到對於中國未來是否會侵略台灣的憂慮，都導致越來越多的外資企業選擇不再擴大在中國的供應鏈，而是對其它與美國關係更好的國家如印度、墨西哥和越南進行直接投資。這一戰略被稱為是「中國+1」。
此次中國國際供應鏈博覽會是由官方的中國國際貿促會主辦。這是北京吸引外商投資的最新舉措。
調查：中國仍是有吸引力的選項
外商在華投資降至歷史新低。據榮鼎集團訊息，去年，美歐宣佈的對華綠地投資降至不到200億美元，此前最高的時候是2018年，達1200億美元。與此同時，2021－2022年，對印度的投資則激增650億美元，增幅為400％。
儘管如此，中國仍是有吸引力的選項。匯豐銀行本月早些時候在中國國際進口博覽會上進行的一項調查顯示，45％的企業預計未來一年會擴大在中國的供應鏈。
中國貿促會副會長張少剛上週表示，首屆「鏈博會」美國參展商佔境外參展商的20％，亞馬遜、蘋果、特斯拉、英特爾都參展。他表示：「衷心地期望美國企業能…在實現自身發展的同時積極推動中美關係健康穩定長遠發展。」
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原標題：不與國際脫鉤：習李發聲 中國要變調？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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