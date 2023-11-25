香港養豬場再爆非洲豬瘟，銷毀1900頭豬隻

（中央社）香港元朗流浮山一個月發現第二間養豬場爆發非洲豬瘟，港府漁護署今天（25日）撲殺場內全部1900多頭豬隻。此前截至21日，已撲殺及處理5624頭豬隻。

綜合《信報》等港媒報導，港府漁護署表示，23日起一連兩日巡視流浮山一間養豬場，在62頭豬隻中發現至少5頭對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，之後禁止豬場運出豬隻。期間署方也派員巡查豬場3公里內的3個養豬場，並無發現其他豬隻健康有異常，但為審慎起見，也暫時禁止這些養豬場運出豬隻。

據報導，發現非洲豬瘟的養豬場位於元朗流浮山虎草村，今天上午9時許，港府在發現豬瘟的現場拉起封鎖線，漁護署派出身穿白色保護衣的工作人員，以二氧化碳撲殺豬隻，豬屍拖到場外灑上消毒粉，再逐一運往稔灣堆填區棄置。

流浮山地區過去一個月內接連有兩間養豬場發現非洲豬瘟，相距只約1.6公里。此前的7日，港府公布流浮山一個養豬場豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒，漁護署9日起在有關養豬場展開豬隻撲殺行動，截至21日，撲殺及處理5624頭豬隻。

有香港豬農擔心疫情擴大，要求當局追蹤源頭。港府漁護署此前表示，雖然流浮山先後出現兩個非洲豬瘟個案，但暫無證據顯示有流行病學關聯，已提醒豬農必須嚴格執行生物保安措施。

港府漁護署並說，會恆常巡查所有本地豬場，有需要時會抽取豬隻樣本檢測並繼續監察豬隻健康情況。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex