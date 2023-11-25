開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/25,
農漁

香港養豬場再爆非洲豬瘟，銷毀1900頭豬隻

香港養豬場再爆非洲豬瘟，銷毀1900頭豬隻
豬，示意圖｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

有香港豬農擔心疫情擴大，要求當局追蹤源頭。港府漁護署此前表示，雖然流浮山先後出現兩個非洲豬瘟個案，但暫無證據顯示有流行病學關聯。

（中央社）香港元朗流浮山一個月發現第二間養豬場爆發非洲豬瘟，港府漁護署今天（25日）撲殺場內全部1900多頭豬隻。此前截至21日，已撲殺及處理5624頭豬隻。

綜合《信報》等港媒報導，港府漁護署表示，23日起一連兩日巡視流浮山一間養豬場，在62頭豬隻中發現至少5頭對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，之後禁止豬場運出豬隻。期間署方也派員巡查豬場3公里內的3個養豬場，並無發現其他豬隻健康有異常，但為審慎起見，也暫時禁止這些養豬場運出豬隻。

據報導，發現非洲豬瘟的養豬場位於元朗流浮山虎草村，今天上午9時許，港府在發現豬瘟的現場拉起封鎖線，漁護署派出身穿白色保護衣的工作人員，以二氧化碳撲殺豬隻，豬屍拖到場外灑上消毒粉，再逐一運往稔灣堆填區棄置。

流浮山地區過去一個月內接連有兩間養豬場發現非洲豬瘟，相距只約1.6公里。此前的7日，港府公布流浮山一個養豬場豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒，漁護署9日起在有關養豬場展開豬隻撲殺行動，截至21日，撲殺及處理5624頭豬隻。

有香港豬農擔心疫情擴大，要求當局追蹤源頭。港府漁護署此前表示，雖然流浮山先後出現兩個非洲豬瘟個案，但暫無證據顯示有流行病學關聯，已提醒豬農必須嚴格執行生物保安措施。

港府漁護署並說，會恆常巡查所有本地豬場，有需要時會抽取豬隻樣本檢測並繼續監察豬隻健康情況。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。