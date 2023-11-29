中國大陸同運人：壓抑下微小努力，性小眾如何一步步走進公眾視野？
我們想讓你知道的是
根據我在內地生活多年來看，年輕人對性小眾群體的包容度應該有50％左右，有很多年輕人都願意接受變裝文化等。四川省的成都市可以説是内地對LGBT最包容的一座城市，也是社會風氣最開放的一座城市。和長輩出櫃一直是個大難題，尤其是經歷過文革、嚴打等政治活動後的長輩，他們對性這方面非常忌諱，出櫃失敗后有些同志被送去拗直治療，或者直接和家裏斷了聯繫，更嚴重的選擇了自殺。
撰文：一名中國內地的同志公益人｜文字編輯：Cindy｜網站編輯：Beth
（G點電視編按：G點早前收到一位內地同運人的投稿，筆者整理了自己對1960年至今內地同志社群的一些理解。本文標題、小標題為編輯所擬，原文部份用字經編輯略作修改，以貼近香港語境。）
G點電視的各位，您們好！我是一名來自中國內地的同志公益人，出生於廣東，參加過很多次彩虹公益活動，有時候也會來香港參加彩虹活動。我寫這篇文章並發送給您們，是因爲我想讓香港的夥伴們了解一下內地的同志平權經歷。目前內地的政策越來越嚴，很多LGBT平權媒體都因為頂不住壓力而解散（例如北京同志中心），網絡上不太允許我們發聲，所以我也希望我們的故事能被更多人記住。我不太熟悉繁體字，所以有錯別字還請多多體諒。
從被批鬥到除罪到法庭申訴 中國性小眾50年走過甚麼路？
1966-1976年：文革期間，同性性行爲會被判定為「鷄姦罪」，因鷄姦罪在文革期間被逮捕非常常見，他們會被批鬥、侮辱。在北京宣武區，一名30歲左右的中學美術老師，因爲被人舉報存在男男性活動，受到紅衛兵的遊街侮辱、批鬥，這個人當晚就觸電自殺。（童戈《“同志”社群的形成和社會背景的變數》）
1983年：中國首例變性人張克莎。由北京醫學院第三附屬醫院著名外科專家王大攻主刀，張克莎成爲中國首例變性人（《性解凍的1978－2006》）
1995年：北京男女同性戀者開始酒吧聚會，同性戀酒吧開始出現。
1997年：中國新刑法刪除了數十年間常常用於懲處某些同性性行爲的「流氓罪」和「鷄姦罪」，實現了現實中的同性愛「非刑事化」。
2000年：公安部在一批示中指出「選擇性別是公民的個人權利」；中國修改【婚姻法】徵詢專家意見，李銀河首次提出同性戀在婚姻方面應享有與異性戀同等的權利，來自民間的聲音傾向支持李，但收效甚微。
2001年：中國精神障礙診斷標準第三版將同性戀「去病理化」。
2005年：CCTV首次正面報道同性戀【新聞調查．以生命的名義】，節目中，記者柴靜先後采訪了多名同性戀者，還有同妻和相關領域的專家，張北川教授所説的「（歧視同性戀者的人）把無知當做純潔，把愚昧當做德行，把偏見當做原則」成爲內地LGBT社群内廣爲流傳的一句話。
2008年：北京同志中心成立（後更名為北同文化，2023年5月15日解散）；上海驕傲節創立（2020年解散）；同性戀親友會成立（現更名為出色伙伴）。
2011年：演員呂麗萍在微博上發表恐同言論，爲此CCTV《24小時》發表評論「請尊重每一個群體的自我選擇」。主持人邱啓明在節目中說「我們尊重名人本人的信仰，甚至我們也允許他們對事物有自己獨特的看法。但是，這並不等同於去認同一個具有社會影響力的公衆人物，可以如此公開地對一個在中國社會還有些特殊的群體去表達你的歧視… 同性戀者和我們一樣，都擁有在這個社會當中生存和發展的權利，並且這樣的權利不應該受到哪怕是觀念上的侵犯。」
2012年：首個勝訴的同性戀拗直案件。同性戀者小振迫於父母壓力，到重慶心語飄香尋求幫助，受到電擊治療。小振認爲同性戀不是病，不需要拗直治療，遂將該拗直中心和為它做推廣的公司告上法庭，法院判決被告對原告公開道歉和經濟賠償，成爲中國首個勝訴的性小眾相關案件。
2016年：新規【電視劇內容制作通則】將同性戀列入「不正常的性關係、性行爲」，中國社會風氣逐漸保守。
2023年：大量LGBT相關公眾號被封。
社會風氣仍趨保守 大政策所限彩虹活動更難生存
近年來，内地每年都有多位性小眾人士自殺身亡。他們都是很善良的人，可這個世界對善良的人總是不溫柔的。LGBT中有很多知名人士，他們也在為這個社會做出貢獻，希望這個社會可以給所有性小眾人士多一些善意。
根據我在內地生活多年來看，年輕人對性小眾群體的包容度應該有50％左右，有很多年輕人都願意接受變裝文化等。四川省的成都市可以説是内地對LGBT最包容的一座城市，也是社會風氣最開放的一座城市。和長輩出櫃一直是個大難題，尤其是經歷過文革、嚴打等政治活動後的長輩，他們對性這方面非常忌諱，出櫃失敗后有些同志被送去拗直治療，或者直接和家裏斷了聯繫，更嚴重的選擇了自殺。
疫情開始後，内地LGBT公益組織「出色伙伴」因爲疫情的原因，很少再組織彩虹活動。目前我們也很少再繼續組織彩虹活動了，主要還是因爲政策問題。
中國内地政府目前對於性小眾的態度就是當作不存在，例如法律上沒有強姦男性的概念，只會被定罪于強制猥褻。在國際會議上被問到性小眾相關問題，中方的回答則是「性少數群體和普通人一樣享有正常權利」。
謝謝能看到這裏的各位，我不是專門研究寫作方面的，請原諒我的文筆可能不夠好。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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中華電信 HiNet 光世代持續進化！讓全家體驗「最速」飆網快感！
我們想讓你知道的是
網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
即使家裡裝了無線路由器，但仍然有很多收訊死角？透過中華電信Wi-Fi全屋通服務，可針對家中實際狀況來設置無線路由器，甚至面對大坪數、多樓層空間也能建構Mesh Wi-Fi網狀網路，讓涵蓋訊號更全面。
除了手機、平板電腦、筆電…等常見的設備需要無線連網，還有家中愈來愈多的 IoT 智慧物聯網裝置，例如：智慧家電、智慧安防等設備，也同樣需要穩定的 Wi-Fi，所以建議消費者在選擇家用寬頻時，須進一步了解業者是否有同步提供 Wi-Fi連網的佈建服務。以中華電信 HiNet光世代 為例，用戶可以選搭「Wi-Fi 全屋通」的整合服務，在施工的同時，專業工程師也會依據客戶家中環境不同，提供完整的無線網路環境規劃，並搭配優質的 Wi-Fi 6無線路由器，近期更推出最新的Wi-Fi 6E規格，具備更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的優勢。如果是大坪數、或是多樓層透天厝，則能透過兩台以上無線路由器組成Mesh Wi-Fi 網狀網路架構的超涵蓋訊號，打造隨時隨地、全屋漫遊的無縫上網環境，同時以月租方式租用設備，不僅沒有初期大量投資設備的成本，也不需要負擔後續產生的維護成本，只要有任何問題，一通電話找24小時客服，就能快速為你解析問題，不用擔心要自行上網做功課，還要 DIY 到心很累了！
關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
中華電信HiNet光世代「速在必行 2.0」方 案為大家帶來網速有感升級！升級雙向對稱頻寬300M、500M方案也有超划算的價格，也能搭配Wi-FI全屋通一次完成家中無線網路環境的建置！
對於重視居家上網品質，尤其是要符合多人共用需求的消費者來說，中華電信 HiNet光世代在不少人心目中持續霸榜家用寬頻業者的第一首選，而近期推出的「速在必行 2.0」方案也持續提供優惠資費與加碼好康活動，其中 300M、500M 雙向對稱頻寬也成為最為超值的選擇，搭配「Wi-Fi 全屋通」即可輕鬆搞定家中無線連網環境，所以選擇家用寬頻，當然就要選擇最適合全家共享，大家都滿意的中華電信HiNet 光世代！
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。