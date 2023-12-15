《可以善良，更要勇敢生氣》：有些人將憤怒管理視為「讓自己不再生氣的方法」，但這是一個誤解
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《可以善良，更要勇敢生氣》將不易發飆的「好人」分門別類，以動物化的形象協助讀者理解自己的特徵，看見擅長與不擅長的情緒特質，並深度解析生氣的原理以及煩躁感的來源。作者透過34則日常生活案例，探討六類「好人」最有可能面臨哪些惱人的狀況，並各提供三種應對進退的方式──「可以說什麼話」、「如何思考」以及「該採取何種行動」。
文：安藤俊介
執著也有強弱之分
只要留意「應該～」、「理當～」、「常識」、「理所當然」、「正常來說」等詞彙，就能明白自己心中有哪些「正確之道」。有些詞彙是實際說出口，有些則是在心裡這麼想，執著程度也有強弱之分。
1、只有自己這麼認為，執著程度較弱（個人堅持、習慣）
- 應該吃早餐；
- 七點起床的話應該還來得及；
- 出現在公眾面前時穿著外套是常識；
- 整理儀容是理所當然的事；
- 一般來說，飯後要刷牙。
2、要求對方也做同樣的事，執著程度較強
- 應該待人友善；
- 只要認真生活應該會有好事降臨；
- 建立家庭是常識；
- 努力是理所當然的事；
- 通常會這樣思考。
以例1的「應該吃早餐」來說，就算自己這麼認為，也不想強求對方做同樣的事。不過，對於例 2 的「應該待人友善」，你希望不只是自己這麼想，也希望別人有相同的想法。
這種差異就是正確之道的強度差異。正確之道的強度也可說是對於正確的執著程度。你能夠輕易放下執著度較弱的正確之道，但是對於執著度較強的正確之道就無法輕易放手。即使過度執著於正確會讓自己和周遭人感到痛苦也在所不惜。
然而執著度較強的正確之道就是造成煩悶和憤怒的主要原因。自己強烈執著的正確就是引起煩悶感的主要原因。
堅持己見讓人苦不堪言
要怎麼做才能找出造成煩悶和憤怒的主要原因，也就是自己強烈執著的「正確」呢？
只要留意一個詞彙，你就能輕鬆發現自己執著的正確。那就是「必須～」。「應該～」的英語是should，「必須～」的英語是must。
- 應該待人友善 → 必須待人友善
- 只要認真生活應該會有好事降臨 → 只要認真生活必定會有好事降臨
- 建立家庭是常識 → 必須建立家庭
- 努力是理所當然的 → 必須努力
- 通常會這樣思考 → 必須這樣思考
問題在於當執著程度變得強烈時，你折磨的不只是自己，就連周遭人也深受其苦。舉例來說，如果你過度執著於「必須努力」，卻因太過勞累而損害身心健康，或是因壓力而對家人發脾氣，這種執著並不會讓任何人感到幸福。
有些人堅信「只要認真生活，一定會有好事發生」，一旦遇到看似不認真的人一帆風順、受到幸運之神眷顧時，他們會覺得煩悶，心想：「這種事情不應該發生，為什麼會這樣呢？」他們「希望自己認為正確的事情是真實無誤的」。
如果只是感覺煩悶也就算了，其中有些人甚至覺得「看不慣這種事情，無法接受」，而將自己的情緒發洩在他人身上。反觀不擅長直接表達情緒的你，因為不知道該如何處理和面對那種煩躁感，於是無止盡地深陷煩悶的負面漩渦中。
每多一個強烈執著的「必須～」，就會多一分痛苦。
恐懼與正確，一體兩面
對於正確之道的執著程度，說穿了與你的「恐懼心理」有關。這是因為在「正確」的背後隱藏著恐懼。若將「正確」視為表面，其背面就是恐懼。恐懼的程度越強，對於位在表面的「正確」的執著程度也就越強烈。
例如，那些認為「必須結婚建立家庭」的人害怕自己無法成家。他們擔心如果沒有成家，可能會被他人視為無法獨當一面、無法維持生計，甚至會為此感到羞愧等等。
相反地，那些認為「即使沒成家也無妨」的人就沒有這類恐懼。也可以說因為沒有這類恐懼，所以不認為「必須建立家庭」。那些認為「必須努力」的人將努力視為做任何事情的基本前提，不努力是一件壞事，對於怠惰感到非常內疚。他們認為如果不努力就無法實現願望，也無法獲得他人認同。
因為相信「努力對於獲得他人的認同非常重要」，所以害怕他人看不到自己的努力。當他們看到不努力的人時，也會湧現想要質疑對方「沒有幹勁、不夠認真」的情緒。
相反地，那些覺得「不努力也無所謂」的人則是認為不用努力就能一帆風順，那樣也很好。只要能掌握要領達成目標就是再好不過的事，而且他們也不用害怕旁人沒看到自己努力的樣子。
認清自己相信的「正確之道」及其背後的「恐懼」，就是與煩悶及憤怒和平相處的重要線索。
正確與恐懼是一體兩面。恐懼會滋生出對正確的執著。
正確和不作為，恐懼的燃料
如果想要減少對正確之道的執著，只要弱化恐懼即可。
當你考慮要弱化恐懼時，反向思考有助於知道自己在什麼情況下恐懼會變得強烈。那麼我們在什麼時候會放大恐懼呢？當我們對某件事想得越多，恐懼就會茁壯，如果不採取行動，恐懼感也會越演越烈。
舉例來說，有些人覺得「當萬人迷是正確的事」，認為「必須讓每個人都喜歡自己」，而且害怕被他人討厭。他們擔心「如果被他人討厭，是不是會降低自己的價值，人生是否會變得不順遂」，一直思考和在意「該怎麼做才不會被他人討厭」。
也就是說，害怕被人討厭是驅動自己前進的原動力。在這種情況下，無法樂觀看待自己被他人討厭這件事。這是因為恐懼在反覆思考下深深烙印在記憶中。
人類具有偏向負面思考的特性，相較於快樂的經歷，我們會先記住痛苦。對動物來說，不能吃到眼前的蘋果並不會馬上餓死，但是如果無法立刻逃離眼前的天敵，生命就會受到威脅。因此，動物會先學習與危險和恐懼有關的事物。人類身上仍然保留著這些動物本能，在這一點上，人類跟動物並無區別。
換句話說，只要你將某事視為恐懼的對象，你越常思考，恐懼就會變得越強烈。此外，不採取行動也會讓恐懼變得強烈。採取行動就代表放下恐懼、減輕恐懼，如果不採取行動，什麼都不會改變，所以恐懼仍如影隨形。不過，在這裡會出現一種自相矛盾的情況。因為直接面對並解決自己討厭的事情很麻煩，所以我們往往會選擇拖延。一旦延後處理，你對這件事情的思考時間就會變長，恐懼也就隨之增強。
如果置之不理，導致思考的時間增加，想得越多，恐懼也會越強烈。
改變，害怕的根源
話說回來，你最害怕的事情是什麼呢？例如無法滿足他人的期待、無法建立家庭、被他人討厭、不被視為好人、無法成功等等，應該可以舉出許多令你害怕的事情吧。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！